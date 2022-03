PM: Xbox und OPI veröffentlichen exklusive Nagellack-Kollektion in Deutschland, Österreich und Schweiz (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Xbox und die weltweit führende Nagellackmarke OPI haben sich zusammengetan, um eine neue Nagellack-Kollektion zu entwerfen. Diese bietet Dir die Möglichkeit, Deine Lieblingsnagellackfarbe mit der Welt des Gaming zu kombinieren. Im Rahmen der Aktion erwarten Dich außerdem spannende Gewinnspiele rund um exklusive Controller-Designs sowie Ingame-Content.

Die OPI x Xbox-Kollektion umfasst zwölf Farbtöne, die auf Basis der GelColor-, Infinite Shine- oder Nail Lacquer- Formel ihren Weg in die Welt des Gaming finden:

“In den letzten 40 Jahren haben wir den Globus bereist; jetzt freuen wir uns, mit Xbox virtuelle Welten zu besuchen”, sagt OPI-Mitbegründerin und Markenbotschafterin Suzi Weiss-Fischmann. “In diesen Welten ist alles möglich und die Farben der Kollektion spiegeln die unendlichen Facetten der Kreativität wider. Ob Videospiele als kreatives Hobby oder zur Entspannung sowie zum Austausch mit Freund*innen gespielt werden, die Nagelpflege bietet dieselben Vorteile. Von neuen Farbtechnologien bis hin zu Nail Art Design und mehr können User*innen im Rahmen dieser Partnerschaft viele aufregende Überraschungen erwarten!”

“Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit OPI, um faszinierende Nagellackfarben zu präsentieren, die von Spielen und den Lieblingstiteln im Xbox Game Pass inspiriert sind”, so Marcos Waltenberg, Xbox Global Partnerships Director. “Wir hoffen, dass diese Kollektion Fans auf der ganzen Welt dazu inspiriert, ihre Kreativität und Fantasie durch Nail Design und Farbe zu entfalten.”

Ab sofort ist die Kollektion OPI x Xbox in drei Produktlinien in Deutschland verfügbar:

Die OPI x Xbox Kollektion bekommst Du bei Flaconi.de, im Flaconi Konzept-Store in Berlin, bei Amazon und weiteren Einzelhändlern in Deutschland.

Kaufst Du einen beliebigen OPI Nagellack der OPI x Xbox Spring Collection bei Flaconi, kann du eine Lackierung für Forza Horizon 5 oder ein Coating für Halo Infinite gratis erhalten. Registriere Dich mit einem Kaufbeleg hier. Du hast außerdem die Möglichkeit, limitierte und individuelle Xbox Wireless Controller in den Trendfarben “Achievement Unlocked”, “Racing for Pinks” und “Can’t CTRL Me” zu gewinnen.

Ab sofort ist die Kollektion OPI x Xbox in drei Produktlinien in der Schweiz verfügbar:

Die OPI x Xbox Kollektion bekommst du bei Globus, Manor, Perfecthair und bei anderen anerkannten Einzelhändlern (siehe Liste für die gesamte Schweiz), Auf Fans in der Schweiz warten außerdem Gewinne wie exklusive Xbox Wireless Controller sowie Ingame-Content in den Farben der OPI-Kollektion für Halo Infinite und Forza Horizon 5. Behalte die OPI-Kanäle der Schweiz auf Instagram und Facebook im Auge, um am Gewinnspiel teilzunehmen.

Ab sofort ist die Kollektion OPI x Xbox in zwei Produktlinien in Österreich verfügbar:

Die OPI x Xbox Kollektion bekommst Du bei Flaconi.at, Amazon und weiteren Einzelhändlern in Österreich.

Wir wünschen Dir viel Spaß mit der neuen Kollektion! Für weitere Informationen rund um Xbox, besuche wie gewohnt Xbox Wire DACH.