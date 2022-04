Darauf freut sich die Redaktion im... April 2022

Wo sind die Highlights?

Teaser Nach einem starken ersten Quartal verliert das Spielejahr 2022 etwas an Fahrt. Aber keine Sorge, unsere Autoren haben zahlreiche Tipps aus anderen Ressorts für euch in petto.

Jörg Langer

Dennis Hilla

Thomas Schmitz

[FILME/SERIEN] Ich gucke weiter die sehr gute letzte Staffel vonund habe noch ein, zwei andere, bereits etwas ältere Serien, in die ich mal reinsehen möchte (). Ich warte darauf, dass der unlängst herausgekommenemit der bezaubernden(ca. 1,50 groß, sexy Raucherstimme) irgendwo legal streamt. Ito kann man übrigens auch im Mittvierziger-Drama(aktuell auf Netflix) oder in der Serie(dort nur in einer Nebenrolle) sehen. Der ebenfalls japanische, soeben oskarprämierte(bester internationaler Film) läuft tatsächlich in zwei Münchner Kinos, vielleicht gehe ich da am Wochenende rein. Für eine dreistündige-Verfilmung muss ich allerdings in der richtigen Stimmung sein.[SPIELE/BRETTSPIELE] Wenn es die Zeit erlaubt, werde ich weiterspielen und auch weiter Mods ausprobieren. Beispielsweise hat ein User geschafft, was CD Projekt aus Zeitgründen aus dem Spiel nahm, nämlich ein funktionierendes Hochbahnsystem einzubauen. Dann natürlich, schon des Letsplays wegen, aber auch aus echten Spaß. Sollte ich mich aufraffen können, mit Grafik- und sonstigen Mods fürherumzuexperimentieren, hätte ich unter Umständen auch darauf Lust. Und ich spiele natürlichzu Ende, bin im 16. von offiziell 17 Kapiteln, wobei nach glaubwürdigen Zeugenaussagen eines gewissen Alpenlandbewohners, je nach Pfad durchs Spiel, noch einige Stündchen vor mir liegen. Wie, ihr vermisst die Nennung irgendeines Spiel, das erst noch erscheint im April? Tja...[SONSTIGES] Ich warte gespannt auf bestimmte Informationen, die meinen April schlagartig sehr arbeitsam machen würden, kämen sie denn dieser Tage, und die dann nicht zuletzt den Mai sehr spannend gestalten könnten. Ich rede natürlich von der Information, ob es den Osterhasen wirklich gibt, und ob ich Ostereier suchen gehen werde. Und wo wir gerade bei solchen Dingen sind: Zumindest von der Redaktion erhaltet ihr heute keine tagesaktuellen Inhalte bestimmter Art, ihr könnt also die Suche einstellen.[FILME/SERIEN] Irgendwie kriege ich gar nicht mehr mit, was so in die Kinos kommt. Aber im April wird es zumindest endlich so weit sein, dass ichauf der großen Leinwand bestaune. Als Kontrastprogramm zu dem Klamauk wird mich die Frau vermutlich mit inzerren. Nicht, dass ich das-Universum nicht mögen würde. Aber ihre fast schon fanatische Besessenheit davon ist schon etwas merkwürdig. Ist halt kein. Außerdem habe ich kürzlich die erste Folge vongesehen, die zwar Lust auf mehr macht, aber mich auch etwas skeptisch zurücklässt. Hoffentlich versemmelt Marvel das nicht, der Ansatz ist durchaus vielversprechend.[SPIELE/BRETTSPIELE] Nein, der Abschluss des vorherigen Blockes war kein dezenter Hinweis darauf, dass ich im Aprilspielen werden. Die Lego-Titel sind mir allgemein zu formelhaft und überhaupt, wem mache ich hier was vor. Mich wirdnoch mindestens den April über beschäftigen, wenn nicht sogar bis in den Mai rein. Nach etwa 40 Stunden ist grob geschätzt die Hälfte der Oberwelt aufgedeckt. Ach, was ist das schön.[SONSTIGES] Langsam fängt es wieder an, Konzerte zu geben. Weil ich aber nichts jinxen will, nenne ich besser keine Namen. Ist alles noch sehr wackelig. In Sachen neuer Musik bin ich mir aber sehr sicher, dassvonein fantastisches Album wird. Gespannt bin ich aufvon. Bisher ist der gute Mann durch eher, nun ja, asozialen Punk-Rap positiv aufgefallen, aber die erste Single-Auskopplung des neuen Albums hat mich noch nicht überzeugt.

[FILME/SERIEN] Fangen wir mit den Serien an: Am 29. April beginnt Teil zwei der Abschlussstaffel von Ozark – und ich bin schon sehr gespannt, wie die Geschichte um den Mafia-Geldwäscher endet. Bis dahin werde ich wohl Good Girls Revolt bei Amazon Prime zu Ende schauen, wo es um die Frauenrevolte bei einer Wochenzeitung Anfang der 60er geht. Nach den ersten beiden von zehn Folgen kann ich nicht verstehen, warum die Serie abgesetzt wurde. Im Kino – falls ich mich denn mal traue – klingt Everything Everywhere All At Once mit Michelle Yeoh sehr schräg und interessant.



[SPIELE/BRETTSPIELE] Die Spielemüdigkeit scheint langsam überwunden. Immerhin habe ich mir im Sale zuletzt ein paar Titel gekauft. Mal schauen, an was ich mich zuerst mache: Kena - Bridge of Spirits, Opus - Echo of Starsong, Life Is Strange - True Colors oder Endzone - A World Apart. Bereits angespielt habe ich das fünfte Spiel aus dem Salekauf, It Takes Two. Da ich dazu einen Partner brauchte, habe ich die Liebste genötigt und es hat uns beiden Spaß gemacht.



[SONSTIGES] Ich freue mich auf etwas mehr als eine Woche Urlaub, von denen ich die eine Hälfte bei der Liebsten in Österreich verbringe und die andere Hälfte die Kinder bei mir habe. Und dann freue ich mich natürlich auf Musik: Ganz oben steht Skinty Fia, das dritte Album der großartigen Fontaines D.C.. Aber es gibt auch neue Alben von Calexico, Father John Misty und Bloc Party – wobei ich besonders bei Letzteren sehr skeptisch bin, dass das noch mal was wird.

Benjamin Braun

Hagen Gehritz

Karsten Scholz

Im April freu ich mich vor allem auf

Moon Knight

. Die bisherigen Marvel-Serien für Disney Plus waren bisher mindestens unterhaltsam, teils sogar großartig. So kann es gerne weitergehen. Ansonsten würde mich derzeit vor allem

Morbius

interessieren, doch ist Kino derzeit eher nicht drin – Corona und Kleinkind und so. Mal schauen, wann der Streifen via Streaming verfügbar sein wird.

ch will auf jeden Fall

Tiny Tinas Wonderlands

weiterspielen. Ich bin zwar kein allzu großer Fan vom Borderlands-Gameplay, mit der Loot- Schwemme und den Munitionsschwämmen auf zwei Beinen . D och der Humor, viele Nebenquests und die zahlreichen Anspielungen sind klasse. Ansonsten werde ich vor allem Zeit auf den Presse-Servern dieser Welt verbringen. Stichworte: High Isle, das nächste Kapitel für

The Elder Scrolls Online

das April-Update für

Lost Ark

ie Free2Play-Version von

Herr der Ringe Online

soll um die ersten fünf Addons und einiges mehr erweitert werden und am 14. April wird Patch 2.4 für Diablo 2 - Resurrected das Balancing der letzten elf Jahre komplett über den Haufen werfen. Spannend!

Michael Hengst

[FILME/SERIEN] Neuerscheinungen in dem Feld reizen mich aktuell nicht. Daher stehtauf dem Programm, das ich kürzlich angefangen habe. Der erste Eindruck war so lala, inzwischen habe ich aber richtig Spaß daran. Da ich einige Tage am Stück komplett frei haben werde, will ich zudem endlich mal die-Filme nachholen. Ich magschon seit, aber ein bisschen fürchte ich, dass auch bei ihm seitein zunehmender Hype entstanden ist, dem weder seine Leistungen, noch die Filme mit ihm gerecht werden können. Doch habe ich viel Gutes über John Wick gehört und sollte diese Lücke endlich mal schließen.[SPIELE/BRETTSPIELE] Nach dem starken ersten Quartal geizt der April mit großen Highlights.Vor allem reizt mich, das ich auch für GamersGlobal testen werde. Ich hatte nach der langen Wartezeit (ich sah das Spiel bereits auf der E3 2019!) schon befürchtet, dass die ich den Launch verpennt habe. Anfang April kommt es nun wirklich und scheint die Lego-Formel meinen bisherigen Eindrücken nach sinnvoll weiterzuentwickeln. Verfolger sind die Motorrad-Rennsimsowie die PlayStation- und Xbox-Umsetzungen von. Letzteres hätte mich schon früher interessiert, weshalb ich froh bin, dass ich das kreativ anmutende Action-Adventure nun endlich nachholen kann.[Sonstiges] Ich bin sicherlich nicht der einzige, dem Corona mächtig auf die Nerven geht. Ganze zwei Vor-Ort-Events hatte ich seit dem Beginn der Pandemie – und so langsam scheint es bei den meisten endlich wieder loszugehen mit "echten Veranstaltungen". Wie viele es letztlich in den nächsten Wochen werden und ob wirklich noch dieses Jahr die Gamescom regulär stattfindet? Wer weiß. Aber es wird langsam Zeit und ich freue mich sehr darauf![FILME/SERIEN] Ich habe ganz verschlafen, dass die erste Staffel vonbereits erschien. Die nicht an Blut sparende Fantasy-Serie ist eine geraffte Nacherzählung der gleichnamigen Pen-&-Paper-Kampagne aus dem Format, in dem eine Reihe bekannter Voice Actor für Spiele und Animationsserien gemeinsam Stift und W20 zücken. Critical Role wuchs zum erstaunlichen Youtube-Erfolg heran, doch mir fehlt die Zeit, die etlichen Folgen mit haufenweise Stunden Laufzeit nachzuholen. Daher freue ich mich über die Zeichentrick-Serie mit einer tollen Besetzung aus lauter Menschen, die ich über englische Tonspuren von Spielen wieundschätzen gelernt habe.[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich bin gespannt, wie sichin der Vollversion schlägt. Schon im Early-Access-Erstkontakt hatte ich Spaß mit den Rundenkämpfen und der düsteren Ästhetik, habe aber seit meiner Viertelstunde nicht weitergespielt, sondern auf die Vollversion gewartet. Ansonsten packt mich aktuell die Lust, angefangene, aber nicht beendete Soulsborne-Spiele nun zum Ende zu führen. Den Anfang macht, das sich im Vergleich zunun sehr behäbig anfühlt, aber bei aktuell zwei von vier erbeuteten großen Seelen weiterhin viel Spaß macht.[SONSTIGES] Irgendwas hat den länger eingeschlafenen Horror-Punk-Hunger in mir wachgekitzelt, daher höre ich noch einmal die grandiose Scheibevonund hole dann das neueste Albumaus dem Jahr 2020 nach, das ich in der Corona-Zeit verschlafen habe.[FILME/SERIEN][SPIELE/BRETTSPIELE] I, d[SONSTIGES] Am 19. April kündigt Blizzard die neue Erweiterung füran, und ich bin sehr neugierig darauf, wie der erlösende Befreiungsschlag der kalifornischen Entwickler nach den eher enttäuschendenundaussehen soll.[FILME/SERIEN] Auch wenn gelockert wird, als gäbe es keinen Virus mehr, halte ich mich mit Besuchen in der Öffentlichkeit zurück und bleibe lieber im heimischen Büro. Dennoch könnten ein paar Premieren mich aus dem klimatisierten Keller locken. Ganz oben auf meiner Watch-List steht, Marvels Spiderverse-Antwort auf die populären Vampire dieser Zeit. Ich gebe weiter zu, ich bin in Sachen-Restuniversum ein Spätzünder und habe die-Filme erst lange nach Release gesehen. Das will ich beinun anders machen.ist im Dunstkreis der-Serie schon fast Pflicht undpraktisch eine Fortbildung.[SPIELE/BRETTSPIELE] Der April scheint in diesem Jahr kein guter Monat für frische Spielreleases zu sein. Die meisten werden auch noch mitzu tun haben. Oder mit. Nur zwei neue Spiele sprechen mich persönlich wirklich an. Da wäre (wie sollte es auch anders sein), das Remake des Square-Klassikers aus dem Jahr 1999. Im Vorfeld der-Serie auf Disney+ will ich mir dazu mal wieder spielerisches-Feeling ins Heim holen und freue mich auf[SONSTIGES] Diesen Monat werde ich im Archiv kramen. Da gerade auf Netflix die großartige Seriezu Ende gegangen ist, und nur noch ein Zwei-Stunden-Film geplant ist, werde ichaus dem Regal holen. Die literarische Vorlage der Netflix-Reihe hat es in sich – wer düstere Historien-Dramen á laliebt, ist hier genau richtig. Sex, Gewalt und Intrigen!