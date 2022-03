Spieleveteranen-Podcast #261: Off-Topic 04/2022

Etwas mehr Spiele als sonst

Teaser Es ist wieder diese Zeit des Monats, die Spieleveteranen widmen sich Themen fern jeglicher Videospiele. Heute soll es um zahlreiche neue Serienstaffeln, etwas Musik und spannende Filme gehen.

Wenn euch jemand erzählen will, wir Spieleveteranen wären monothematisch unterwegs, dann lügt er ganz frech. Denn einmal im Monat ziehen wir die Spielestiefel aus und streifen unser feinstes Off-Topic-Beinkleid über. Dann geht es um Filme, Serien, Bücher und Musik. Heute unter anderem mit dem großen „Neue Staffeln“-Special im Bereich der Fernsehshows, aber auch einige Filme haben wir im Gepäck. Doch davor soll es im Smalltalk-Segment doch noch zumindest ein wenig um Videospiele in allen Genres und Grafikstilen gehen.

Spieleveteranen-Episode 13-2022 (#261)

Besetzung: Heinrich Lenhardt und Jörg Langer

Aufnahmedatum: 23.03.2022

Laufzeit: 1:40:13 Stunden

0:00:15 News & Smalltalk

0:00:15 Wir begrüßen euch zur neuen Off-Topic-Folge und müssen uns zunächst einmal für die Sprengung des nächsten Patreon-Milestones bedanken! Damit haben sich alle Unterstützer eine verlängerte Zeitreise verdient.

0:05:01 Gemischte News: Ken und Roberta Williams arbeiten an dem Remake Colossal Cave 3D Adventure, die Seite kultboy.com feiert ihren 20. Geburtstag, der Grafiker Celâl Kandemiroğlu ist leider verstorben, die GDC hat sowohl in San Francisco als auch online stattgefunden, mit interessanten NFT-Vorträgen.

0:31:26 Was haben wir zuletzt gespielt? Tunic, Salt and Sacrifice, Elden Ring und Ghostwire Tokyo.

0:47:25 Hörerpost von David und Holger.

0:57:26 Off-Topic

0:57:34 Wir starten mit einer Serie, die wir noch nicht gesehen haben. Ihr könnt euch also auf den nächsten Off-Topic-Podcast freuen!

0:59:14 Serien-Ressort: Upload, The Marvelous Mrs. Maisel, The Expanse, The Last Kingdom, Our Flag Means Death und Severance.

1:14:28 Musik-Ressort: The Tipping Point von Tears for Fears, So Happy It Hurts von Bryan Adams, External Combustion von Mike Campbell and the Dirty Knobs und Carpe Diem von Saxon.

1:17:22 Film-Ressort: The Last Duel, Copshop und Being the Ricardos.

1:26:02 Buch-Ressort: The Every von Dave Eggers, All About Me! von Mel Brooks und Inhibitor Phase von Alastair Reynolds.