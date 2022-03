PC XOne Xbox X MacOS

Das Fernrohr beim Markierung "A" erlaubt einen Überblick über das kommende Gebiet.

Bunt ist das Leben

Ein aufgeräumtes Inventar, aber ist LB wirklich die richtige Taste, um es aufzurufen? Denn der Kampf läuft weiter.

Aber auch dark

Mami? Ihre Befreiung ist unsere Aufgabe, aber wie kann sie uns dann immer wieder ins Leben zurückholen?

Was zum Fuchs!

Kaum zu glauben, aber dies ist eine der hilfreicheren Seiten im Ingame-Handbuch.

Fazit

Soulsborne für Mac, PC und Xbox

Einzelspieler

Für Fortgeschrittene

Preis: 27.99 Euro (oder Game-Pass)

In einem Satz: Das Kind von Zelda mit dem Ziegendämon

Der kanadische Entwickler-Einzelkämpfervermengt inElemente aus der-Reihe mit dem Soulsbourne-Genre und lässt euch einen kleinen Fuchs spielen. Aber dieser Versuch hat so seine ganz eigenen Tücken.Die wohl beste Beschreibung für den Grafikstil ist knuffig. Warme kontrastreiche Farben mit weichen Verläufen. Dazu ein dezenter Weichzeichnereffekt. Zusammen mit der festen Vogelperspektive zaubert Tunic ansprechende Dioramen auf den Bildschirm. Wie schon in einem der Vorbilder Zelda wird eure Entdeckungsfreude in der schönen Welt oft belohnt: Meistens ist es nur etwas Spielwährung, aber auch hilfreiche Gegenstände wie Tränke oder Bomben könnt ihr finden. Euer kleiner Fuchs hilft euch auch bei der Entdeckung, denn er dreht seinen Kopf dezent in Richtung von Geheimnissen.Doch Tunic ist nicht nur süß: Wir kommen zu den Soulslike-Aspekten des Spiels. Wenn die Kämpfe den kleinen Fuchs zu sehr mit genommen haben, rastet er an den Speicherstatuen, wo dann das Verstreichen des Tages dargestellt wird. Selbstverständlich erwacht das Füchslein nach dem Ableben ebenso an der Speicherstatue. Im Gegensatz zu Dark Souls ist der Geldverlust allerdings ziemlich überschaubar, wenn ihr sterbt. Es lohnt sich also nur selten, das verlorene Gut nach dem Tod wieder einzusammeln.Natürlich sind die Münzen nicht nur zum Ausgeben bei dem gut versteckten Händler gedacht, sondern auch zur Steigerung der Charakterwerte.Im Kampf wird der Gegner eingeloggt und es gilt das Prinzip der Eingabereihenfolge. Wer also dreimal den Schwertstreich wählt, kann nicht nach zwei Streichen schnell mit dem Schild blocken. Allerdings müsst ihr diesen zunächst finden, zu Beginn habt ihr nur eine Ausweichrolle. Blocken und Ausweichen kostet Ausdauer, während die Schläge nicht an der Leiste zerren. Aber wenn die Puste ausgeht, steigt auch der empfangene Schaden, bis sie sich wieder aufgefüllt hat.Während der kurze, aber merkliche Inputlag nur unschön ist, wird die feste Kameraeinstellung schnell ein Problem. Denn Tunic braucht sie zwar für seinen Entdeckungsaspekt, weil sich so Wege besser verstecken lassen, aber im Kampf wird sie schnell unübersichtlich. Das Einloggen der Gegner löst noch einen adaptiven Zoom aus, aber dieser hat aber ebenfalls eine leichte Verzögerung.Leicht ist Tunic beileibe nicht, doch wenn ihr keine Fans von Soulsborne-Titeln seid oder keine schweren Spiele mögt, müsst ihr nicht verzweifeln: Zur Not lassen sich verschiedene Cheats aktivieren, an deren Ende der Godmode steht.So fluffig sich Tunic oft spielt, man merkt ihm doch an, dass es größtenteils von einer Person entwickelt wurde. Es fängt bei den Kleinigkeiten an: Bei jedem Spielstart gehe ich zuerst in die Audioeinstellungen, weil das Spiel vergessen hat, daß dort 50 Prozent eingestellt waren. Bis der Wert aber verändert wird, dröhnt es mir mit vollen 100 Prozent auf die Ohren. Von Horrorspielen entlehnt sein könnte hingegen der Ansatz sein, die Spielfigur zunächst unbewaffnet auf Gegner treffen lassen.Es spricht auch nichts dagegen, daß der Spieler oder die Spielerin sich die Geschichte selbst zusammen puzzeln darf. Die Krux ist aber, dass wesentliche Spielsysteme nicht erklärt werden, weil der Entwickler sie hinter einer erfundenen Schrift versteckt. Viele Gegenstände sind erratbar und die Informationen im Handbuch können zusammengesetzt werden, aber die Seiten müssen auch erst gefunden und aufgesammelt werden. Und nach dem Fund werdet ihr dann auch nur mit einer seltsamen Nachricht begrüßt: "vbwüz Ja Nein". Dies ist eine dumme Entscheidungsabfrage, weil einfach nicht die nötigen Informationen vorliegen. Dafür gibt es dann nach zwei Stunden die Information, wie gelevelt wird oder dass es einen Spezialangriff gibt. Wie der ausgeführt wird? "ngw pia rngp warn Schwert + Ausdauer". ARRRGH!!!Ich bin verwirrt. Stand dieser Zeilen listet Metacritic 50 Bewertungen mit einem Schnitt von 85 Punkten. 49 Mal grün gegen eine rote Bewertung. Dabei hat Tunic Probleme in seinem gesamten Kampfsystem und verkompliziert grundlos die Erklärungen im Handbuch. Ich weiß es eigentlich zu schätzen, wenn ein Spiel mich fordern möchte und mir nicht kleindoof alles vorkaut, aber nach zwei Stunden bekomme ich erst die Information zum Levelsystem und führe es sofort vier Mal aus. Die nächste bescheuerte Entscheidung ist die Gegenerplatzierung: Auf dem normalen Weg wenden sie mir oft den Rücken zu. Zwangsläufig ist der Rückweg über die Abkürzung schwieriger, weil sie dann zu mir stehen.Ich erkenne aber auch, wie viel Spaß die reine Exploration machen kann. Ich grinse, wenn ich den offensichtlichen, langen und schweren Weg genommen habe, um dann festzustellen, daß die Hintertür deutlich schneller gewesen wäre.