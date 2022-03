PC

Anne verlangt es nach Solomons Zepter. Mit Hilfe des Pflanzen-Lexikons versucht ihr das noch unbekannte Gewächs zu identifizieren.

Das Tagesgeschäft

Anhand der Hinweise auf der Notiz entschlüsselt ihr den gesuchten Ort auf der Karte. Von den Ausflügen bringt ihr neue Pflanzen für euren Laden mit.

Eine dunkle Geschichte

Die Story wird am Anfang eines jeden neuen Tages weitererzählt, dabei erhaltet ihr auch eine neue Rätsel-Karte.

Scheitern ist keine Option

Im späteren Spielverlauf leitet ihr die Zutaten für Elixiere anhand der Rezeptbeschreibung ab.

Ein Spiel, das zu schnell endet...

Puzzle-und Logikspiel für PC

Einzelspieler

Für Anfänger und Fortgeschrittene

Preis: 13.49 Euro bei GOG.com (GG-Partner-Link), Steam und Epic Games

In einem Satz: Tolles Logik- und Puzzlespiel mit unverbrauchtem Setting für gemütliche Rätselstunden.

Nach dem Tode eures Onkels übernehmt ihr den Botanik-Laden Strange Horticulture in dem verschlafenen und regnerischen Städtchen Undermere. Spezialisiert auf besondere Pflanzen und Elixiere erfüllt ihr zum einen die Wünsche eurer Kundschaft, werdet aber auch Teil einer Geschichte um Okkultismus. Das nach dem Laden benannte Spielglänzt dabei mit fokussiertem Gameplay, gelungenen Rätselelementen und einer großartigen Atmosphäre.Während eures Arbeitstages im Strange Horticulture bedient ihr zuvorderst eure Kunden, die hoffen, Pflanzen mit besonderen Kräften bei euch zu finden. Häufig liefern sie euch nur vage Ansatzpunkte zu Aussehen und zum Nutzen. Also versucht ihr das Gewächs anhand der spärlichen Beschreibung in eurem Pflanzen-Lexikon zu identifizieren. Liegt ihr richtig, zieht der Kunde glücklich von dannen und ihr erhaltet eine weitere Seite mit Informationen zu noch unbekannten Pflanzen. Außerdem schaut täglich der Postbote vorbei und stellt euch einen Brief zu.Diese Briefe – und einige eurer Besucher – erweitern euer Tagesgeschäft um Spezialaufträge. Mit denen treibt ihr nicht nur die Hauptstory, sondern auch Nebengeschichten voran, dank derer ihr das Ladenregal um neue Pflanzensorten erweitert. Die Missionen erfordern eine Erkundungstour, wobei ihr euren Laden nie räumlich, sondern nur „gedanklich“ verlasst. Um eine Reise zu beginnen, müsst ihr durch das Lösen eines Logik- oder Kombinationspuzzles als erstes die gesuchte Koordinate herausfinden. Anschließend klickt ihr den Ort auf der Karte an. Was ihr dort erlebt, lest ihr jedoch ausschließlich als Text in einem Fenster. Teilweise müsst ihr an Ort und Stelle ein weiteres Rätsel lösen. So erhaltet ihr in einem Fall erst Einlass in das Kloster, wenn ihr die richtige Pflanze als Freundschaftsgeschenk überreicht.Identifiziert ihr in der Anfangsphase vornehmlich die noch unbekannten Gewächse, greift ihr im weiteren Spielverlauf auf spezielle Gegenstände zurück. Beispielsweise erhaltet ihr ein Gerät, mit dem ihr unsichtbare Tinte lesbar macht. Dank der neuen Elemente bleibt der Job als Ladenbesitzer abwechslungsreich.Die Story in Strange Horticlture dreht sich um den Tod einer Nonne, außerdem findet ein geheimes Ritual statt und einige eurer Kunden scheinen hierin verstrickt. Euch erwartet keine epische, dafür aber eine launige und kurzweilige Erzählung, die zu Beginn eines jeden Tages weitergesponnen wird. An einigen Stellen nehmt ihr im kleinen Rahmen Einfluss auf den Fortgang der Geschichte und das Schicksal einzelner Personen.Viel Zeit werdet ihr damit verbringen, euren Pflanzen-Almanach zu studieren und die Gewächse anhand der Beschreibungen zu identifizieren. Reicht ihr einem Kunden trotzdem mehrmals die falsche Pflanze, befällt euch der Wahnsinn. Eure Gedanken sortiert ihr anschließend in einem Minispiel: Entweder setzt ihr ein zersprungenes Medaillon wieder zusammen oder ihr öffnet eine mit drei Schlössern verschlossene Truhe, für die ihr die richtigen Schlüssel aus einer Vielzahl heraussucht. Leider sind die Minispieler spielerisch bieder und spätestens ab dem zweiten Mal nur noch notweniges Übel. Da sie in weniger als einer Minute gelöst sind, bleiben sie glücklicherweise eine Randnotiz.Solltet ihr nicht weiterwissen, könnt ihr jederzeit auf eine Hilfs-Option zurückgreifen, die euch die Funktion eines Gegenstandes, den Lösungsweg oder sogar den entscheidenden Hinweis verrät. Einige Male musste ich den Tipp-Button drücken, weil ich mit beiden Füßen auf dem Schlauch stand. Anschließend schoss ein „Oh man, ja klar!“ durch meinen Kopf. Denn die Rätsel sind in sich schlüssig, hin und wieder ist die Fähigkeit zum „Um-die-Ecke-denken“ jedoch hilfreich.Am ersten Abend wollte ich nur einen kurzen Blick in Strange Horticulture werfen – und bin direkt drei Stunden versackt. Das Identifizieren der mysteriösen Pflanzen, das Lösen der Rätsel, das Begleiten der Bewohner mit ihren kruden und geheimnisvollen Geschichten machte mir sofort Spaß.Die comichafte Grafik ist dabei eher schlicht, optisch gefällt mir der Titel jedoch sehr gut. Dass sich die Reisen, die Gespräche mit euren Kunden, das Lösen der Rätsel komplett auf der „Arbeitsplatte“ und vor eurem stetig wachsenden Pflanzenregal abspielen, erschien mir anfangs einengend, denn zu gerne hätte ich die Orte der Welt direkter erkundet. An das stationäre Spielkonzept und die Erzählung in Form von Brieftexten, Zeichnungen, kleinen Notizen und den Monologen meiner Besucher gewöhnte ich mich jedoch schnell.So hat mich Strange Horticulture für einige Abende und insgesamt acht Stunden richtiggehend in seinen Bann gezogen. Die Schwachpunkte – hierunter die Minispiele und die meiner Meinung nach dürftige Einführung neuer Spielelemente – fallen für mich nicht ins Gewicht. Zwar werden Freunde knackiger Kopfnüsse und Hirnwindung-verdrehender-Logikrätsel wahrscheinlich unterfordert. Für entspannte Rätsel-Stunden eignet sich Strange Horticulture hingegen perfekt.