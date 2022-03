Battle Brothers: The Witch Hunter-Novel erschienen

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Battle Brothers ab 8,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Nachdem es gleichzeitig zum letzten großen Patch und zum kostenlosen Battle-Brothers-DLC Of Flesh and Faith (zur News) zusätzlich einen kurzen Battle-Brothers-Comic gab, kommt nun erneut Nachschub an Literatur aus dem Universum des Spiels.

Auf 485 Seiten legt der Autor Casey Hollingshead mit dem Roman The Witch Hunter nach. Diese Geschichte schließt thematisch an ein Ingame-Event um einen mysteriösen Reisenden aus der Blazing-Deserts-Erweiterung an. Dabei stolpert die Hauptfigur, Hexenjägerlegende Richter von Dagentear, bei der Durchquerung eines Reiches kopfüber in einen Krieg hinein. Fortan ist er gezwungen seine Zunft zu verraten und sich Aufgaben zu stellen, die an seinen Grundfesten rütteln.

Der Roman ist nur in englischer Sprache, sowohl als e-Book, als auch in einer Paperback-Variante zu erwerben. Dabei kostet euch die haptische Version 12,83 Euro. Das e-Book gibt es gratis, sobald ihr eine Kindle-Unlimited-Mitgliedschaft besitzt. Die Chance auf ein kostenloses und signiertes Exemplar der Paperback-Variante des Buches bekommt ihr im Discord-Channel der Hamburger Overhype Studios.