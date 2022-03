PM: STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN wird lebendig - mit LittleJem (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

In STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN schwingt Protagonist Jack ein paar wirklich unglaubliche Waffen.

Seht euch einfach nur mal sein Standard-Großschwert an. Die massive Klinge ist so wunderschön wie imposant - die Sorte von kunstvoller Waffe, die es nur in einem FINAL FANTASY-Spiel geben kann.

...Oder?

Dank des Talents der Requisiten-Macherin LittleJem wurde Jacks Schwert in großem Detailreichtum in die Realität gebracht. Dieses lebensgroße Schwert weist all die Einzelheiten auf, die die Waffe im Spiel so faszinierend machen - nur eben, dass es sich um ein greifbares, physisches Objekt handelt. Seht es euch an:

Vielleicht sagt euch der Name LittleJem ja schon was - sie hat sich einen unglaublichen Ruf erarbeitet dank der peniblen Qualität ihrer handgefertigten Requisiten und ihres Cosplays, das von Games, Fernsehserien, Anime und mehr inspiriert ist. Auf vielen Kanälen könnt ihr ihre faszinierende Arbeit bestaunen:

LittleJem auf YouTube

Photo credit: LittleJem

Ihr neues, von FINAL FANTASY ORIGIN inspiriertes Großschwert dürfte zu ihren bislang beeindruckendsten Werken zählen - und sie hat gleich zwei davon geschaffen! Aber wie hat sie das gemacht? Wir haben uns LittleJem geschnappt, um mit ihr über die Herstellung der Klingen, die Kunst des Cosplays und ihre wilde Karriere zu sprechen.

Wie begann deine Karriere als Cosplayerin und Schöpferin von Requisiten?

Das war vor so etwa acht Jahren.

Ich habe mir damals viel Anime angeguckt und viele Spiele gespielt, und als ich in einen Laden wollte, um mir ein bisschen Merchandise zu kaufen, da sah ich ein Poster von einer Convention, auf dem die dort auftretenden Synchronsprecher gezeigt wurden. Aber auf dem Poster waren sie als ihre Charaktere angezogen.

Und da dachte ich: "Mensch! Das will ich machen!"

Ich ging online und suchte nach Kostümen für die Charaktere, die ich wirklich liebte, aber ich konnte sie nicht finden - und ich realisierte, dass ich sie selber machen musste.

Als ich in meinem eigenen Kostüm zu meiner ersten Convention ging, fanden das einfach alle toll. Das war so ein großartiges Gefühl - da waren so viele andere Leute, die ihre eigenen Kostüme gemacht und mitgebracht hatten, und jeder sah super aus. Und ich hatte das Gefühl: "Okay, ich muss solche Sachen auf jeden Fall wieder machen." Und von da ab beschleunigte sich das Ganze dann rasant.

Du bist in puncto Cosplay und Bauen von Requisiten sehr versiert. Woher kommen deine Fähigkeiten?

Versuch und Irrtum - eine Menge Irrtum am Anfang!

Mir macht das nichts aus. Wenn man ein Hobby betreibt, dann sollte man Fehler akzeptieren. Jedes Mal, wenn ich was falsch gemacht habe, dann hab ich zu mir gesagt: "Das passt schon, versuch's einfach noch mal", oder ich hab einfach mit der nächsten Sache weitergemacht.

Das lief lange Zeit so, aber jetzt komme ich an einen Punkt, bei dem ich anfange, Sachen zu entdecken, die mir niemand anderes beigebracht hat. Ich mache meine eigenen Tutorials, die hoffentlich anderen helfen können.

Ich perfektioniere auch andere Sachen, die ich bereits durch Kurse gelernt habe. Beispielsweise habe ich an einem Lederarbeiten-Workshop mit echten Lehrern teilgenommen. Das war ziemlich cool, aber ich glaube nicht, dass ich das von Beginn an hätte tun können - am Anfang hätte mich das wohl ziemlich eingeschüchtert.

Es ist also wirklich ein bisschen von allem. Aber fünf oder sechs Jahre lang war es Versuch und Irrtum, YouTube und Google.

Photo credit: LittleJem

Was sind deine Lieblingsserien, an denen du arbeitest?

Mehr als alles andere beschäftige ich mich mit Spielcharakteren. In diesem Jahr war das FINAL FANTASY XIV - bei all dem, was in der Welt los war, war ich viel häufiger zuhause und ich liebte es, dieses Spiel zu spielen. Und seine wunderschönen Designs haben mich sehr inspiriert.

FINAL FANTASY ist ganz allgemein eine Serie, die ich in meiner Jugend immer geliebt habe. Besonders FINAL FANTASY X, das war das erste, in das ich mich richtig verliebte. Aber ich kehre auch immer wieder zu Spielen zurück, die ich schon seit Jahren zocke, League of Legends beispielsweise oder The Legend of Zelda.

Betrachtest du die Requisiten als Teil deines Cosplays oder als eigenes Projekt?

Das ist eine gute Frage. Requisiten sind das, worauf ich mich am meisten freue. Ich sollte wohl zur Nähschule oder sowas gehen, weil ich bislang keine große Motivation hatte, Nähen auf einer professionellen Ebene zu lernen (lacht).

Ich neige dazu, Requisiten als Belohnung zu betrachten - wie die Nachspeise einer Mahlzeit. Wenn ich mit all der Näherei fertig bin, dann kann ich mich darum kümmern, den Schaumstoff in Form zu bringen und die Requisiten zu machen. Also ja, es handelt sich in gewisser Weise um getrennte Projekte.

Photo credit: LittleJem

Reden wir über das faszinierende Großschwert aus STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN, das du geschaffen hast. Wie hat dieses Projekt angefangen?

Ich hatte zuvor mit Square Enix schon an ein paar anderen Projekten gearbeitet, beispielsweise zum großartigen NieR Replicant .

Jemand aus der Firma schickte mir eine E-Mail und fragte, ob ich die Herausforderung annehmen würde, Requisiten für FINAL FANTASY ORIGIN zu machen.

Was für Referenzen hast du für das Schwert genutzt?

Ich hatte das Glück, dass ich vom Grafikteam von Square Enix eine, wie ich das nenne, Vogelperspektivansicht - oder Draufsicht - des Schwerts bekam.

Das war sehr nützlich. Aber ich habe auch eine Menge Texturen aus den offiziellen Trailern genommen, die veröffentlicht wurden. Ich pausierte sie, nahm Bildschirmfotos auf, zoomte in die Bilder rein, und so weiter... Um so ein bisschen die Richtung zu erfassen.

Welche Materialien hast du für das Schwert verwendet?

Weil das Schwert fast zwei Meter lang ist, musste ich mir Gedanken zum Gewicht machen, und wie gut sowas von jemandem gehalten werden könnte.

Also entschied ich mich für einen starken hölzernen Zapfen in der Mitte und einem Rest, der komplett aus einer sehr leichten Version von EVA-Schaumstoff besteht. Ich verwende etwas, das man Crafting-Schaumstoff nennt, der ist am leichtesten, aber auch am schwersten zu bearbeiten, weil er so "schaumig" ist - er hat eine Menge Löcher.

Kannst du uns mal durch den Herstellungsprozess einer Requisite führen?

Normalerweise erstelle ich bei solchen Projekten eine Leinwand von genau der Größe, die mir vorschwebt, und skaliere sie dann in Photoshop - in diesem Fall auf Grundlage der Pläne, die ich von Square Enix bekam. Dadurch bleiben die richtigen Maße, also die Breite und Höhe erhalten. Dann zeichne ich das Design nach, um eine so genannte Blaupause zu erstellen, die ich dann in Originalgröße ausdrucke.

Bei Jacks Großschwert hatte ich meinen Holzkern, den ich auf dem Stück Papier zentrierte und dann markierte, wo er sich befinden würde.

Als nächstes übertrug ich das auf den Schaumstoff. Um die Dicke des Schwerts herauszuarbeiten, sah ich mir im Trailer Seitenansichten an und stapelte dann die passende Zahl Schaumstoffschichten aufeinander und verklebte sie. Dann hab ich das Schwert buchstäblich herausgeschnitzt, so wie ein Bildhauer das tun würde.

Als nächstes kommt das Abschleifen, womit ich tatsächlich ziemliche Schwierigkeiten hatte. Ich habe eine ganz normale englische Garage, und das Schwert ist sehr groß und sperrig. Außerdem hat es dauernd geregnet, als ich daran arbeitete, so dass ich zum Schleifen nicht rausgehen konnte.

Letztlich hab ich das Schwert entzweigebrochen, damit ich damit hantieren konnte, und als ich fertig war, hab ich es wieder zusammengeklebt.

Was kam dann? Die Details der Klinge?

Als ich mit der eigentliche Klinge fertig war, hab ich sie erst einmal umhergeschwungen, um sicher zu gehen, dass sie nicht bricht! Cosplayer führen gerne verschiedene Tests durch - sie schmeißen die Requisite einfach auf den Boden, um zu sehen, ob sie bricht. Oder sie schwingen sie herum wie irre und sorgen bei den Nachbarn für gewaltige Fragezeichen, was zur Hölle da läuft (lacht).

Anschließend kümmerte ich mich um die Details, was ähnlich lief wie das, was ich gerade beschrieben habe, nur in einem kleineren und besser handhabbaren Maßstab. Aber es kostete auch sehr, sehr viel Zeit!

Ich verwendete denselben Schaumstoff und Kleber, aber ich musste darauf achten, dass ich mein ursprüngliches gezeichnetes Muster verwendete, damit das Schwert symmetrisch bleibt - also so symmetrisch, wie eine handgefertigte Requisite sein kann.

Ich klebte die Details an und versiegelte dann alles mit Gummidichtmittel. Und dann ging's nur noch ums Anmalen.

Wie lange hast du für die gesamte Arbeit gebraucht?

Ich führe darüber normalerweise nicht Buch, weil das ein bisschen entmutigend ist.

Letztlich habe ich zwei Schwerter gefertigt, was rund sieben Arbeitstage gedauert hat. Es nimmt viel Zeit in Anspruch, sicherzustellen, dass sich die Details am richtigen Ort befinden, und dass man keine Schweinerei mit dem Kleber veranstaltet.

Wie groß und schwer ist die finale Requisite?

Das Schwert ist 1,90 Meter lang, für mich bedeutet das also einen neuen Größenrekord. Es ist allerdings sehr leicht - so in etwa 1,2 Kilo.

Photo credit: LittleJem

Was war die größte Herausforderung daran, diese Schwerter zu machen?

Sicher die Größe.

Weil ich das Gewicht so gering wie möglich halten wollte, verwendete ich den Crafting-Schaumstoff - und der hat jede Menge Löcher, damit er leichter ist als andere Schaumstoffarten. Aber das bedeutet auch, dass es schwerer ist, ihn abzuschleifen, und er saugt mehr Farbe und Dichtungsmittel auf. Die Größe macht auch die Handhabung schwieriger - besonders wenn man Platzprobleme hat wie ich mit meiner Garage.

Wenn man sowas anmalt, dann kann man das logischerweise nicht in einem geschlossenen Raum machen. Es muss sich um einen gut belüfteten Bereich handeln, und für mich war das draußen. Wenn das schlechte Wetter eine Pause machte, dann bin ich schnell rausgelaufen und hab so viel gesprüht, wie ich konnte.

Ich hab ständig auf die Wetter-App geguckt, allerdings hat sie mich auch ein paar Mal angeschwindelt, weshalb ich manchmal einfach nur da saß und buchstäblich der Farbe beim Trocknen zusah.

Auf welchen Teil des Projekts bist du am meisten stolz?

Wahrscheinlich die Symmetrie. Immer wenn ich eine Requisite mit einer guten Symmetrie sehe, dann finde ich das toll, weil es eines der Dinge ist, die am schwierigsten richtig hinzubekommen sind.

Außerdem war mir aufgefallen, dass der Griff gewickelt aussah, was ich noch nie zuvor gemacht habe! Es brauchte eine Weile, um herauszufinden, was es mit dem Griff auf sich hat, und bis ich realisierte, dass es von etwas inspiriert ist, das "Peitschen"-Wickel heißt.

Ich musste also lange Zeit auf YouTube verbringen, um herauszufinden, wie ich das umsetzen kann. Ich hatte sogar einen Freund an meiner Seite, der sich sicher war, dass er es vor mir schaffen könnte. Aber ich hab's dann viel schneller hinbekommen als er. Er ist bis heute noch nicht fertig damit (lacht).

Aber neue Techniken zu lernen, ist etwas, das immer passiert, wenn man Requisiten macht. Und selbst, wenn das nächste Projekt "nur" ein weiteres wuchtiges Schwert ist - man lernt immer was anderes, was man noch nicht wusste. Und deshalb ist das wirklich spaßig und aufregend für mich.

Gibt es etwas, das du unbedingt mal cosplayen oder anfertigen willst?

Ich wollte immer eine weibliche Version von Tidus aus FINAL FANTASY X cosplayen.

Ich liebe sein Bruderschaftsschwert - das mit dem Wassereffekt drauf. Das ist einfach nur umwerfend. Ich würde es gerne mit Resin machen - wahrscheinlich wiegt es dann zu viel, aber es fühlt sich einfach so an, dass es gemacht werden muss.

Und immer wenn ein Spiel mit weiblichem Hauptcharakter angekündigt wird, schaue ich noch bevor es rauskommt auf die Designs, ob ich sie umsetzen könnte. Und wenn ich es dann spiele, entscheide ich anhand der Charaktere, die ich wirklich mag. Als beispielsweise FINAL FANTASY VII REMAKE rauskam, machte ich ein Tifa-Kostüm, weil ich sie einfach total liebe.

Zum Schluss: Hast du einen Ratschlag für Leute, die das tun wollen, was du tust?

Wenn ihr wirklich große Requisiten machen wollt - was ich nur empfehle -, dann müsst ihr euch vorher überlegen, wo ihr sie lagern wollt.

Ich habe die meisten meiner großen Sachen an meiner Wand, nicht um damit anzugeben (nun, vielleicht ein bisschen), sondern weil das der beste Ort ist, um sie aufzubewahren. Wenn sie herumliegen, dann sind sie irgendwie im Weg. Besonders wenn sie zwei Meter lang sind!

Ein wichtiger Hinweis fürs Cosplay, besonders wenn ihr neu dabei seid: Ihr werdet so viel so schnell lernen, dass euch das stressen kann. Wenn ihr also wirklich erleben wollt, wie ein Charakter oder eine Requisite Realität werden, dann sorgt einfach dafür, dass es etwas ist, was ihr wirklich, wirklich liebt.

Vielen Dank an LittleJem für das Gespräch mit uns - und für ihre unglaublichen STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN-Requisiten.

Ihr könnt einiges von ihrer Arbeit auf Instagram, YouTube und weiteren Kanälen ansehen. Schaut mal rein:

