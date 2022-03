PM: Weitere Mitarbeiterinnen von Square Enix und Luminous Productions sprechen über den Women's History Month (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Rahmen des Women's History Month feiern wir die Leistungen von einigen der hochgradig talentierten Frauen bei Square Enix und unseren Studios.

Die folgenden Mitarbeiterinnen waren so freundlich, ihre persönlichen Einblicke in die Arbeit innerhalb der Spieleindustrie mit uns zu teilen und über den Women's History Month und seine Bedeutung zu sprechen.

kannst du uns ein bisschen was über dich und deine Rolle bei Luminous Productions erzählen?

Ich bin Cinematic Artist bei Luminous Productions, und ich bin beinahe seit der Gründung bei diesem Studio.

Meine Aufgabe ist im Wesentlichen, der Story Leben einzuhauchen. In diesem Prozess spiele ich eine aktive Rolle - angefangen bei den Storyboards über das Motion-Capturing bis zur Implementierung der Szenen in die Engine. Ich betreibe visuelles Storytelling mit großer Leidenschaft und ich versuche immer, sinnvolle Wege zu finden, um die Story mit meiner Kameraarbeit zu ergänzen.

Wenn ich gerade nicht arbeite, dann sehe ich mir eine Menge Filme und Serien an, um neue Ideen daraus zu schöpfen, und ich entspanne mich gerne mit Karaoke. Die Karaoke-Kultur in Japan ist faszinierend, und ich habe sogar einen Karaoke-Club bei Luminous Productions ins Leben gerufen, der seit Beginn der Pandemie aber leider pausiert.

Wie nahm deine Spielekarriere ihren Anfang?

Durch eine ganze Reihe glücklicher Zufälle. Ich habe über die Jahre hinweg verschiedene Leidenschaften verfolgt – von den darstellenden Künsten an der Highschool über die Spielentwicklung an der Universität bis zu interaktivem Kino an der Graduiertenfakultät. All das verlieh mir zufälligerweise die perfekte Kombination von Fähigkeiten, um an Filmsequenzen zu arbeiten.

Beim Spielen in meiner Jugend war ich immer schon fasziniert von Zwischensequenzen. Aber es kam mir wirklich nie in den Sinn, dass ich sowas beruflich tun könnte, bis ich über eine Anzeige von Remedy für eine Stelle in ihrem Filmteam stolperte.

Das sprang mich sofort an, also bewarb ich mich und hatte das Glück, den Job zu bekommen.

Was findest du am Women's History Month sinnvoll?

Es ist eine wunderbare Feier des Erfolgs von Frauen. Und auch wenn diese Erfolge eigentlich das ganze Jahr über gefeiert werden sollten, ist es doch schön, eine bestimmte Zeit im Jahr zu haben, zu der wir alle zusammenkommen und ein bisschen Lärm um das machen, was wir alles erreicht haben.

Eine Frau zu sein, ist oft nicht leicht, weshalb ich es liebe, daran erinnert zu werden, wie viele von uns da draußen sind und sich durchsetzen und Erfolg haben - das motiviert mich, mich selbst herauszufordern und nach noch höheren Zielen zu streben.

Welchen Rat würdest du anderen Frauen geben, die in der Spielindustrie Erfolg haben wollen?

Nicht jedes Studio ist etwas für dich, und das ist in Ordnung.

Diese Industrie wird ein zunehmend einladender Ort für alle Arten von Frauen, aber manchmal kann es immer noch hart sein. Und auch wenn es wichtig ist, sich für die Verbesserung der Dinge einzusetzen, ist es ebenso wichtig, seine eigenen Grenzen und sein Wohlbefinden zu beachten.

Da draußen gibt es definitiv Studios, die zu dir passen, also lass dich nicht entmutigen.

Was kann deiner Meinung nach dazu beitragen, Geschlechterstereotypen abzubauen?

Die Geschlechtervorurteile von sich selbst und anderen zu erkennen und aktiv zu versuchen, sie abzulegen, ist der Schlüssel.

Um das zu tun, ist es elementar, verschiedenste Stimmen zu hören und unterschiedliche Perspektiven zu respektieren. Manchmal erkennt man nur schwer, dass man selbst in die Vorurteilsfalle hineingestolpert ist, weil wir in einer Gesellschaft leben, die im Endeffekt seit dem Tag unserer Geburt diese Stereotypen auf uns einprasseln lässt.

Als Spieleschaffende haben wir die Macht, diese Stereotypen zu brechen und interessantere Ausprägungen von Chararakter und Geschlecht in unseren Spielen anzubieten. Hoffentlich können wir durch unsere Arbeit wenigstens einen kleinen positiven Einfluss darauf nehmen, wie unsere Spieler:innen diese Dinge in ihrem Leben sehen.

Welche inspirierende Frau bewunderst du?

Vielleicht habt ihr bislang nichts von ihr gehört, aber für mich ist das definitiv Nana Mizuki.

Sie ist eine japanische Sängerin und Synchronsprecherin mit "Enka"-Training, ihre Stimme ist also wirklich kraftvoll und ihr Stimmunfang beeindruckend. Sie hat viel durchgemacht, um in ihrer Karriere dorthin zu kommen, wo sie heute steht. Ich respektiere sie wirklich dafür, dass sie so leidenschaftlich das tut, was sie tut, und dass sie nie ihren Enthusiasmus verliert, neue Dinge anzugehen.

Ihre Energie und ihre Musik spornen mich an, besser zu sein, und sie helfen mir, weiterzumachen, wenn es hart auf hart kommt.

Sie hat Celestia in FINAL FANTASY TYPE-0 und Desdemona in DRAGON QUEST HEROES II in den japanischen Versionen der Spiele gesprochen, und es wäre wirklich cool, wenn sich in der Zukunft irgendwann mal die Möglichkeit ergäbe, mit ihr an einem unserer Projekte zu arbeiten.

Wie kann der Women's History Month Frauen inspirieren und unterstützen?

Ich glaube, es ist wirklich wichtig für Frauen, all die großartigen Dinge zu sehen, die andere Frauen machen, und sichtbare Rollenmodelle zu haben, zu denen man aufsehen kann.

Women's History Month hilft, diese Sichtbarkeit zu schaffen und unsere Stimmen zu verstärken. Festzustellen, dass so viele von uns in allen möglichen Bereichen erfolgreich sind, inspiriert hoffentlich mehr Frauen, ihre Träume zu verfolgen und sich womöglich für Karrieren zu entscheiden, an die sie sonst nicht gedacht hätten.

Worauf bist du in deiner bisherigen Zeit bei Square Enix am meisten stolz?

Ich bin wirklich stolz darauf, dass wir ein Spiel wie Forspoken machen, und dass ich ein Teil davon sein darf. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal an einem Spiel arbeite, in dem so viele knallharte Frauen zugange sind, und das fühlt sich immer noch wie ein Traum an.

Ich finde es toll, wie engagiert wir uns für unsere Figuren einsetzen und dass ich und der Rest der Frauen in unserem Entwicklungsteam dazu ermuntert werden, jegliche Bedenken oder Vorschläge, die wir haben, zu artikulieren. Ich hoffe, dass ich einen positiven Einfluss auf dieses Projekt während seiner Entstehung hatte, und ich kann es wirklich kaum erwarten, dass alle diesen Titel spielen!

kannst du uns ein bisschen was über dich und deine Rolle erzählen?

Ich war mein ganzes Leben lang eine Gamerin. Ich habe schöne Erinnerungen an das Weihnachten, als ich mein erstes N64 und all die Spiele bekommen habe. Pokémon Stadium und Mario Tennis gehörten definitiv zu den Sachen, die ich in meiner Kindheit am meisten gespielt habe.

Ich bin ein Teil des Event-Teams hier bei Square Enix, und ich bin seit dreieinhalb Jahren beim Unternehmen. Wenn ihr einen unserer Stände auf E3, PAX East/West, SDCC, NYCC und anderen Messen besucht habt, dann habt ihr mich vielleicht gesehen, wie ich herumspringe und dafür sorge, dass alles reibungslos läuft.

Wie nahm deine Spielekarriere ihren Anfang?

Square Enix ist das erste Spieleunternehmen, für das ich arbeite. Ich habe als Aushilfskraft angefangen, an den Spielstationen bei unseren Events geholfen und irgendwann konnte ich mich dann bei der Firma bewerben und zum Event-Team stoßen.

Was findest du am Women's History Month sinnvoll?

Sich miteinander verknüpfen zu können und zu sehen, wie wichtig es ist, eine Frau von heute zu sein. Es gibt so viele einflussreiche Frauen da draußen, und es ist wichtig, ihre Geschichten zu sehen und zu hören, aber auch von ihren Kämpfen zu erfahren.

Welchen Rat würdest du anderen Frauen geben, die in der Spielindustrie Erfolg haben wollen?

Habt keine Angst. Wie hören die ganze Zeit, dass die Spieleindustrie eine Männerdomäne ist, aber als Frauen ändern wir das Tag für Tag.

Die Spieleindustrie ist für jeden und für so viele Menschen meines Alters. Wir sind mit ihr aufgewachsen.

Welche inspirierende Frau bewunderst du?

Ich bin ständig umgeben von inspirierenden Frauen, aber für mich ist die Frau, mit der ich tagtäglich zu tun habe, die, die ich am meisten bewundere.

Ich bin so dankbar und glücklich, von Frauen umgeben zu sein, die nicht nur mich zum Besten antreiben, sondern die mir auch erlauben, sie zu pushen.

Wie kann der Women's History Month Frauen inspirieren und unterstützen?

Women's History Month kann Frauen inspirieren, indem wir eine Plattform bekommen, um unsere Geschichten zu erzählen - positive wie negative. Alle haben eine Stimme, wir wollen nur gehört werden.

Worauf bist du in deiner bisherigen Zeit bei Square Enix am meisten stolz?

Auf der E3 2019 haben wir FINAL FANTASY VII REMAKE an unserem Stand präsentiert. Das Event-Team hat es geschafft, die Bahnhofszene in Midgar für all die Fans und die Medien auf der Messe lebendig werden zu lassen.

Und als das Spiel dann im April 2020 erschien, war es ein so surreales Erlebnis zu sehen, was wir da im Spiel zum Leben erweckt hatten - und ich weinte Freudentränen in dem Bewusstsein, dass wir das in die Realität gebracht hatten.

