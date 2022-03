PM: Sea of Thieves: Spiele das zweite Abenteuer Forts of the Forgotten bis zum 7. April (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Es wird Zeit für einen spannungsgeladenen Gefängnisausbruch – denn das zweite Story-getriebene Sea of Thieves-Abenteuer Forts of the Forgotten ist da! Versammle Deine Crew, verbünde Dich mit Belle und setze die Segel in Richtung der Forts, die Captain Flameheart aus der Sea of the Damned aufsteigen lässt. Wenn Du Dich durch die von Geistern verseuchten Forts kämpfst, wirst Du auf heftige Gegenwehr der Phantome stoßen. Doch Du stellst Dich der Bedrohung – denn die Bewohner*innen des Golden Sands Outpost müssen gerettet werden.

Sea of Thieves hat bereits zu Jahresbeginn die umfassenden Pläne für 2022 in einem Preview Event vorgestellt. Dazu gehört auch eine ganze Reihe neuer Abenteuer, mit denen Du noch tiefer in die Geschichten der Sea of Thieves eintauchst. Einen ersten Einblick in die Handlung von Forts of the Forgotten gibt es bereits im Cinematic Trailer, der im Zuge des ersten Abenteuers Shrouded Islands veröffentlicht wurde – schau am besten mal rein!

Während der Ereignisse der Shrouded Islands konntest Du einen Sieg über die Soulflame Captains erringen. Doch dadurch wurde die Barriere zwischen der Welt der Lebenden und der Sea of the Damned empfindlich geschwächt. Das ermöglicht Captain Flameheart, geisterhafte Forts überall in den Meeren der Sea of Thieves aufsteigen zu lassen. Währenddessen gleicht der Golden Sands Outpost noch immer einer Ruine – obwohl sich der mysteriöse Nebel langsam aufzulösen scheint. Glücklicherweise hat Belle einen Hinweis über den Aufenthaltsort der Bewohner*innen des Außenpostens erhalten. Doch nur unerschrockene und tapfere Crews werden sie retten können …

Falls Du Deine Erinnerungen über die bisherigen Ereignisse noch einmal auffrischen willst, bevor Du Dich ins nächste Abenteuer stürzt, findest Du auf der offiziellen SoT-Website spezielle Story-Zusammenfassungen – ideal für alle, die die Shrouded Islands verpasst haben und sich auf den neusten Stand bringen wollen! Auch zu jedem weiteren Abenteuer wird eine solche Story-Übersicht erscheinen, so dass Du die Geschichte jederzeit noch einmal nachlesen kannst, bevor Du Dich auf die jüngste Mission begibst.

Du kannst die nächste Herausforderung gar nicht erwarten? Dann lichte den Anker und stürme noch heute die Forts of the Forgotten! Behalte außerdem immer den Horizont fest im Blick – denn dort wartet mit Legend of the Veil bereits die nächste Herausforderung. Diese für Piratenlegenden exklusive Kaperfahrt erscheint im späteren Verlauf von Season Six.

Weitere Informationen zu dem jüngsten Update – inklusive der aktuellen Release-Notes – findest Du auf der offiziellen Sea of Thieves-Website. Dieses Update steht allen Sea of Thieves-Spieler*innen kostenlos zur Verfügung, die das Spiel auf Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 PC oder über Steam besitzen oder einen Zugang über Xbox Game Pass nutzen. Lade einfach das neue Sea of Thieves-Update herunter und schließe die Installation ab – dann kann das Abenteuer auch schon losgehen! Falls Du keine News aus der Welt der Pirat*innen verpassen willst, besuch einfach die offiziellen Social Media-Kanäle von Sea of Thieves.

Neu in der Welt von Sea of Thieves? Starte mit einer Jungfernfahrt und lerne in dieser Tutorial-Geschichte alles, was Du wissen musst. Mehr Tipps und Tricks finden sich online in unserer Pirate Academy, die vollgestopft ist mit verschiedenen Themen – von Segeln bis Schwertkampf. Erfahre mehr über Sea of Thieves unter www.xbox.com/seaofthieves oder schließe Dich dem Abenteuer auf www.seaofthieves.com an, wo Du Deine epische Reise mit einer der herzlichsten Gaming-Communitys der sieben Weltmeere antrittst.