Microsoft Flight Simulator World Update VIII: Iberische Halbinsel

PC Xbox X

Für den populären Microsoft Flight Simulator (im User-Artikel) ist jetzt bereits die achte, große Erweiterung erschienen. Mit dem kostenlosen World Update VIII könnt ihr jetzt die sonnigen Küsten des Atlantiks und des Mittelmeerraums erkunden, oder das Inland überfliegen. Die Landschaften von Spanien, Portugal, Gibraltar und Andorra werden jetzt in neuem Detailreichtum dargestellt. So könnt ihr etwa über die Sagrada Famila fliegen oder das Aquädukt von Segovia bewundern.

Die Region wurde mit einer Vielzahl neuer, hochauflösender geografischer Verbesserungen versehen: Neue Höhendaten, Fotogrammmetrie und Luftbilder sorgen für ein optisch beeindruckenderes und realistisches Flugerlebnis. Das aktuelle Update bringt außerdem vier handgefertigte Flughäfen, 99 individuell gestaltete Points of Interest (POIs), vier Buschtrips, vier neue Entdeckungsflüge und fünf neue Lande-Herausforderungen.

Um die kostenlose Erweiterung nutzen zu können, müsst ihr einfach den Flight Simulator aktualisieren und das neue World Update VIII herunterladen. Der Microsoft Flight Simulator ist auf Xbox Series X|S im Xbox Game Pass sowie auf Windows PCs im PC Game Pass und via Steam verfügbar. Mit dem Xbox Game Pass Ultimate könnt ihr außerdem dank Xbox Cloud Gaming auf praktischen allen Geräten abheben, ohne das Spiel herunterladen zu müssen. Vor allem könnt ihr so auch auf der Xbox One, einem älteren PC oder einem Mobilgerät abheben.