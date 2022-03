Suicide Squad: Release wirklich auf Frühling 2023 verschoben

PC Xbox X PS5

Ursprünglich sollte das Antihelden-Spiel Suicide Squad - Kill The Justice League irgendwann in diesem Jahr 2022 erscheinen. Doch in der Vergangenheit häuften sich bereits Gerüchte darüber, dass das Abenteuer von Harley Quinn, Deadshot, King Shark und Captain Boomerang ins Jahr 2023 verschoben werden würde. Nun müssen alle Comic-Fans stark sein, denn Sefton Hill vom Entwicklerstudio Rocksteady Games hat einen Deckel drauf gemacht und die Verschiebung bestätigt.

Recht viel geht aus seinem Tweet nicht hervor, nur, dass als neuer Veröffentlichungszeitraum der Frühling 2023 angepeilt wird. Man wolle "das bestmögliche Spiel" abliefern, daher die Entscheidung.