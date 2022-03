PM: PC Game Pass und Total War: Warhammer III kreieren das ultimative Gaming-Setup (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

GAME PASS HAS PC GAMES – unter dem neuen Kampagnen-Motto des PC Game Pass starteten wir die Mod my Room-Aktion rund um das Thema PC Game Pass und den Launch des Fantasy-Strategie-Spiels Total War: Warhammer III.

„Mod My Room“, was bedeutet das? Um den PC Game Pass und Total War: Warhammer III in den Fokus zu rücken, haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, das ultimative Total War: Warhammer III-Setup zu gestalten. Für uns war sehr schnell klar, was hierfür auf keinen Fall fehlen durfte: ein passend zum Spiel gebrandeter Gaming-Tisch. Dafür haben wir mit Tischlermeister und Influencer Jonas Winkler gesprochen.

Der war sofort begeistert von unserer Idee und baute daraufhin in Abstimmung mit seiner Community den perfekten Total War: Warhammer III-Tisch für uns. Seine Follower*innen konnten über Größe, Material, Form und Gadgets entscheiden – und so wurde der Tisch genau an die Wünsche seiner Fans angepasst.

Der Clou: Jonas fertigte nicht nur eine Platte an, er legte noch eine weitere Platte obendrauf, die nicht nur das Total War: Warhammer III Logo trägt, sondern auch mit einer in den Tisch eingelassen Karte zu einem echten Unikat wird. Den Bau des Tisches hat Jonas über Instagram, YouTube und TikTok begleitet, sodass jeder Arbeitsschritt dokumentiert wurde: die Abstimmungen mit der Community, die Suche des Materials, die einzelnen Arbeitsschritte und schließlich das fertige Ergebnis.

Besonders schön ist, dass jemand aus der Community von Jonas oder Predator Gaming DACH das ultimative Total War: Warhammer III-Setup am Ende der Aktion gewinnen konnte:

Für die Kampagne holten wir Partner mit ins Boot, die uns bei Bau und Ambiente des Setups unterstützten. So arbeiteten wir mit Predator Gaming DACH zusammen, die die volle Power an Hardware für das Projekt gestellt und das Gewinnspiel über ihre Instagram-Seite und mit Jonas als Co-Autor koordiniert haben.

Für das Licht-Setup bedanken wir uns bei Philips Hue, die für den Tisch ein umfassendes Lichtpaket mit Lichtstrips, Tischlampen und Glühbirnen zur Verfügung gestellt haben, um das Setup perfekt abzurunden und ins richtige Licht zu rücken, um eine mystische Stimmung zu erzeugen.

Die Künstlerin Aronjaart hat außerdem ein Artwork für uns gestaltet. Mit den verschiedenen Generälen und der Eishexe Katarina im Zentrum, hat sie das perfekte Bild für Total War: Warhammer III gemalt.

Und letztlich: Was wäre der perfekte Total War: Warhammer III Raum ohne den passenden Merch? Richtig: nur halb fertig. Daher haben wir neben zwei großartigen Figuren der Generäle Kairos Fateweaver und Skarbrand auch ein passendes Neon-Schild anfertigen lassen, damit unsere Botschaft wirklich niemand mehr übersehen kann: GAME PASS HAS PC GAMES! Zum Beispiel Total War: Warhammer III und viele mehr.