PM: Erlebt die fesselnde Spielwelt von The Ascent (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Seid gegrüßt, liebe Arbeitssklaven! Alles, was ihr zu wissen glaubt, wird sich schon bald grundlegend ändern. Eure erfüllende Karriere als Zwangsarbeiter der Ascent Group auf dem Planeten Veles neigt sich dem Ende zu. Das bedeutet, das echte Abenteuer erwartet euch erst noch. Der Ascent-Megakonzern, der euch und alles, was sich in der Arkologie befindet, besitzt, existiert nicht mehr. Könnt ihr ohne ihn überleben?

Die Cyberpunk-Welt von The Ascent feiert schon bald ihr Debüt auf PlayStation! The Ascent wurde bei Neon Giant von 12 Leuten entwickelt und wird von Curve Games vertrieben. Euch erwartet ein Action-Shooter-RPG in einer Cyberpunk-Welt, das ihr wahlweise alleine oder im Koop-Modus spielen könnt. Die Handlung spielt sich in einer konzernverwalteten Metropole ab, die bis hoch in den Himmel ragt und von Kreaturen aus jedem Winkel der Galaxie bevölkert wird. Ihr schlüpft dabei in die Rolle eines Arbeiters, der von einem Konzern, der euch und alle anderen in eurem Distrikt besitzt, versklavt wurde: der Ascent Group. Eines Tages findet ihr euch plötzlich im Sog katastrophaler Ereignisse wieder: Die Ascent Group wird aus unbekannten Gründen dichtgemacht und das Überleben eures Distrikts steht auf Messers Schneide. Ihr habt keine andere Wahl, als zu den Waffen zu greifen und herauszufinden, wie das alles geschehen konnte.

Ab morgen, den 24.März 2022 ist The Ascent endlich auch für PS4 und PS5 erhältlich und dank der Power der PlayStation und der einzigartigen Features des DualSense™ Wireless-Controllers der PS5 ist die Welt von Veles jetzt noch beeindruckender. Ihr könnt praktisch hören und spüren, wie sich das Leben als Arbeitssklave in der dystopischen Arkologie von The Ascent wirklich anfühlt– von eingehenden Werbesongs bis zur Haptik der dynamischen Waffen in euren Händen.

Dank des Lautsprechers im DualSense™ Wireless-Controller der PS5 könnt ihr eine neue Geräuschebene im Spiel erleben. Im Eifer eines Feuergefechts, wenn ihr gerade denkt, ihr hättet es überstanden, vernehmt ihr das Geräusch von fallen gelassenen Erste-Hilfe-Paketen. Und auch bei jedem feindlichen Treffer oder jeder Gegnergruppe, die auf euch aufmerksam wird, hört ihr die Action über euren Controller. In den weniger von Action dominierten Momenten des Spiels, wenn ihr die neonbeleuchteten Straßen der Arkologie durchstreift, werdet ihr dagegen von der Konzernpropaganda und schier endlosen Werbeclips beschallt, mit denen die Arkologie euren Arbeitssklavenverstand brechen will!

Die Soundkulisse für The Ascent wurde vom preisgekrönten Studio Sweet Justice Sound entworfen, die ein unvergleichliches Klangerlebnis geschaffen haben. Sweet Justice Sound macht sich die einzigartigen Features des DualSense™ Wireless-Controllers zunutze, um durch verschiedene synthetische, modulare Klänge, EDM-Drum-Schleifen und mehr beispiellose Klänge zu erzeugen, die Hand in Hand mit dem sonstigen Audio-Erlebnis im Spiel gehen, um das Spielgefühl noch weiter zu verbessern. Euch erwarten unter anderem spezifische Töne bei der Menünavigation, damit sich diese taktischer anfühlt, oder Basstrommel-Sounds, wenn der Nachladevorgang abgeschlossen ist, um euch per Audio-Hinweis darüber zu informieren.

The Ascent macht auch von der Option „Tempest 3D AudioTech“ der PS5 für TV-Lautsprecher, -Soundsysteme und dem PULSE 3D™-Wireless-Headset Gebrauch.

Das haptische Feedback des DualSense™ Wireless-Controllers der PS5 macht Interaktionen und Kämpfe in The Ascent noch immersiver. Bei jeder Bewegung eurer Spielfigur erwartet euch ein anderes Gefühl, ob beim Schießen, Ausweichen, Herumschleichen oder wenn ihr mal wieder vor den Söldnertruppen des Megakonzerns wie Onyx Void in Deckung gehen müsst. Ihr könnt ebenfalls die sich ständig verändernde Umgebung und das sich immer in Bewegung befindliche Cypro spüren, wenn ihr die Welt von Veles erkundet, sowie richtig tief in die cyberdystopische Welt eintauchen und euch wie ein Teil davon fühlen.

In The Ascent dreht sich alles um Waffen. Die Waffen im Spiel sind dynamisch und jede davon wird sich beim Spielen anders für euch anfühlen. Steht ihr eher auf Schrotflinten, Energiegewehre, Klingenknarren oder den allseits beliebten Raketenwerfer? Jede der Waffen fühlt sich dank des DualSense™ Wireless-Controllers einzigartig an, auch der exklusiv für PlayStation-Vorbesteller erhältliche Raketenwerfer RPEG 33 – und noch habt ihr Zeit, euch das Spiel vorab zu sichern!

The Ascent lässt sich auf PlayStation in 4K und 60 FPS erleben. Genießt die wunderschön gestaltete Spielwelt in hochauflösender Qualität, die im Fotomodus noch einmal besser zur Geltung kommt.

Bei der Veröffentlichung von The Ascent für PlayStation erhaltet ihr all die unglaublichen Extras, die die Entwickler seit Juli hinzugefügt haben, darunter den Fotomodus, Neues Spiel+, Transmogrifikation sowie kostenlose DLC-Pakete mit einzigartigen neuen Waffen-Skins und kosmetischen Gegenständen.

The Ascent startet morgen, am 24.März auf PS4 und PS5 durch, inklusive Cross-Buy-Option: Wenn ihr The Ascent für PS5 kauft, erhaltet ihr das Spiel auch für PS4 und umgekehrt.