Tiny Tina's Wonderlands: Testvergleich deutscher Magazine [3/6]

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Mit dem letzten Update wurde die Wertung von Gamestar ergänzt.

In unserem Noten-Vergleich zu Tiny Tina's Wonderlands führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: CBS (Computer Bild Spiele), GameStar.de (& GamePro.de) GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Wertungs-Vergleich: Tiny Tina's Wonderlands

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht Computer Bild Spiele - Nicht getestet* GameStar /

GamePro 82

v. 100 Mehr Rollenspiel, mehr Humor und eine richtig lange Kampagne: Tiny Tina's Wonderland macht vieles richtig und wird dennoch für Diskussionen sorgen. [...] Tiny Tina's Wonderlands überzeugt mit tollem Humor, witzigen Charakteren und großem Umfang. Die Neuerungen können aber nicht alle überzeugen. GIGA - Nicht getestet* PC Games /

Videogameszone.de

9.0

v. 10 Was Borderlands 3 mit seinen epischen Ausmaßen und einem Abenteuer von galaktischer Tragweite war, das ist Wonderlands mit seiner charmanten Fantasy-Welt und den verrückten Ideen, die Tina immer wieder einstreut. Gerade das permanente herumhacken auf typischen Klischees und eingefahrenen Mustern des Rollenspiel-Designs ist großartig. Ein Spiel, das sich selbst nie ernst nimmt und so sollte man es als Spieler auch handhaben. Spieletipps - Nicht getestet* GamersGlobal 8.5

v. 10 Die kleinen Ergänzungen wie zwei Klassen, Charakterwerte und die Oberwelt bringen einen Hauch von frischem Wind, für mich der eigentliche Star ist aber das neue Szenario. Der Mix aus Fantasy, Borderlands und blankem Wahnsinn geht perfekt auf und der Humor ist immer noch doof, holt mich aber voll ab. Ich spüre einfach mit jeder Zeile, was Gearbox für einen Spaß hatte. Da verzeihe ich auch, dass stellenweise etwas sehr viel gelabert und von der Spielleiterin kommentiert wird.

Durchschnittswertung 8.6 *Zuletzt überprüft: 24.3.2022, 17:35 Uhr

Wir errechnen die Durchschnittswertung auf Grundlage des 10er-Systems, eine "75" entspricht also einer 7.5. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wertungssysteme und -philosophien im Detail. Vergibt ein Magazin unterschiedliche Wertungen beziehungsweise Noten je nach Plattform, verwenden wir für den Durchschnitt die höchste. Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.