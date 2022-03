GDC2022: Blockchain, NFT, Play-to-Earn – Wirklichkeit oder Luftschloss?

Von Einhörnern und Sandboxen

Teaser Eigentlich hatte ich angesichts der Teilnehmerliste gedacht, in diesem vordergründig ergebnisoffenen Vortrag würde im Grunde Werbung für NFT-Spiele gemacht. Es kam dann aber ganz anders...

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Würde ich diesem GDC-2022-Vortrag voll gerecht werden wollen, müsste ich ihn eigentlich komplett transkribieren – dann würdet ihr auch auf einen Blick sehen, wie überproportional lang die Redezeit eines der fünf Teilnehmer war. Und zwar die des per Video zum Live-Event in San Francisco zugeschalteten Lars Doucet, siehe rechts im Teaser-Bild. Er ist Co-Founder von Level Up Labs und betreibt einen spannenden Blog. Lars nutzte seine Einlassungen für ein aus meiner Sicht komplettes Auseinandernehmen der NFT/Blockchain-Idee in Spielen – und wurde im weitgehend Non-Fungible-Token-kritischen Begleit-Chat schon nach den ersten Wortmeldungen frenetisch gefeiert.

Aber ich will mich ja an einer halbwegs objektiven und vor allem kompakten Zusammenfassung versuchen, deshalb beginne ich mit der, nennen wir sie doch einfach "Apologeten-Seite", die alle ein geschäftliches Interesse daran hat, Blockchain/NFT/Play-to-Earn als den neuen heißen Scheiß darzustellen. Wobei, ein Lob vorneweg: Sowohl die "Apologeten" als auch der – im Teaserbild links zu sehende – Moderator Seth Sivak, CEO von Proletariat (Spellbreak) gaben Lars viel Raum und gingen auch auf viele seiner Thesen argumentativ (und oft genug zustimmend) ein. Entkräften konnten sie sie nicht.

Die NFT-Vertreter waren: Holly Liu von PKO Investments, vormals Mitgründerin von Kabam (Kingdoms of Camelot), die neun Jahre nach Gründung für rund eine Milliarde Dollar verkauft wurde. Holly warb am wortreichsten für die schöne neue Welt und wie glücklich es sie mache, dass ihre Kunden zu "Teilhabern" werden könnten dank NFT und Blockchain, und zwar ohne dass sie Aktien kaufen müssten. Neben ihr saßen Dave Ranyard, CEO des Londoner "immersive AR & VR studio" Dream Reality Interactive, und Katrina Wolfe, Product Director bei Laguna Games. Sie ist für das Spiel Crypto Unicorns ("A Digital Pet Collecting and Farming Game, Built on Blockchain") verantwortlich, in dem man verschiedenfarbige Einhörner sammelt.

Lars Doucet begann mit einem anschaulichen Beispiel, indem er einen Kugelschreiber in die Kamera hielt und dazu sprach: "Ich besitze diesen Kugelschreiber, womit nach allgemeinem Verständnis gemeint ist, dass ich ihn benutzen, verleihen, verkaufen oder zerstören kann, ganz so, wie es mir beliebt. Bei NFT geht es hingegen fast immer nur um vertraglich zugesicherte Nutzungsrechte, was etwas ganz anderes ist." Vertragliche zugesicherte Nutzungsrechte, die zudem von einem Server abhängig seien, der auch irgendwann einmal abgeschaltet werden könnte. Und in diesem Stil ging es dann die ganze Stunde weiter. Lars äußerte sich kritisch zu einem Bereich, die Teilnehmer konnten ihn in der Regel nicht widerlegen, sondern antworteten mit Buzz Words aus der schönen neuen Welt.

Was da nicht alles zu hören war: Etwa von Spielen, die den Spielern durchs Spielen ein Einkommen verschaffen, übrigens auch vom Chat sehr hämisch kommentiert: "Ich dachte, wir reden von Spielen, jetzt geht es plötzlich um einen neuen Job". Lars Doucet führte aus, dass das nachweislich (am Beispiel philippinischer Spieler eines Spiels, dessen Namen ich mir nicht notiert habe) so lange funktioniert habe, wie die Firma Geld investierte, um den Spielern einen faktischen Gewinn in Höhe des philippinischen Durchschnittslohns zu ermöglichen. Als dieser dann auf den philippinischen Mindestlohn und kurze Zeit darauf darunter gefallen sei, seien auch sofort die Spielerzahlen stark zurückgegangen. Nicht zuletzt wegen solcher Entwicklungen – sobald kein Geld zugeschossen wird, funktioniere das interne "Wirtschaftsmodell" nicht mehr – sei die Branche vom ursprünglichen Versprechen "Play to Earn" bereits umgeschwenkt zu "Play and Earn" (man könne also noch etwas verdienen, solle aber durchaus auch wegen dem Spielspaß spielen).

Ein anderes Argument der Pro-Seite (von Katrina Wolfe) war, dass die Spieler Eigentum am Spiel erwerben würden, sodass selbst dann, wenn der Entwickler keine Lust mehr aufs eigene Spiel habe, die Community es weiterbesitzen und weiterentwickeln könne. Eine Aussage, die sich mit der Realität nur schwer in Einklang bringen lässt, schließlich gibt es da auch noch so Kleinigkeiten wie den Code, die Server, die Infrastruktur, das Team.

Auch das Argument, man könne ja seine "Assets" von einem Spiel ins nächste transferieren, fand nicht die Gnade von Chat oder Lars Doucet: Das ginge ja wohl ausschließlich innerhalb desselben Spiels, da es schlicht gar keine gemeinsamen Regeln oder Prozesse oder Standards gäbe, um auch nur Grafiken oder Modelle zwischen unterschiedlichen Programmen unterschiedlicher Hersteller zu transferieren. Daraufhin versuchte Holly Liu, mehr in Richtung der finanziellen Assets zu argumentieren: "Du investierst Geld in ein Spiel, hast am Ende mehr oder auch weniger Geld, als du reingesteckt hast, und nimmst dann dieses Geld und ziehst zum nächsten Spiel weiter." Was Lars damit konterte, dass man dann im Prinzip von Pferdewetten rede: Zehn Leute zahlen ein, drei (plus der Veranstalter) machen einen Gewinn, aber der Rest eben einen Verlust. Denn es könne immer nur maximal ausgeschüttet werden, was reingesteckt wurde.

Immer wieder wiesen der Chat und Lars Doucet darauf hin, dass man für keines der diskutierten Konzepte (Beteiligung an einem Spiel oder Unternehmen, Übertragen von Assets) Blockchain oder Non Fungible Tokens benötige. Vor allem aber sei das Versprechen der Blockchain, transparent und nicht-manipulierbar zu sein, nicht haltbar, wie Lars ausführte: Keine Blockchain bringe etwas ohne die Anbindung nach draußen. Und diese Anbindung, etwa an Zahlungsdienstleister oder Handelsplattform oder eine Nutzerverwaltung, sei der wunde Punkt, wo man letztlich als Nutzer nur vertrauen könnte, dass es er nicht für Manipulationen benutzt wird.

Vor allem schoss sich Lars Doucet auf Sandbox ein. Das ist ein auf der Crypto-Währung Ethereum basierendes "Metaverse-Game", in dem die Nutzer Land erwerben und darauf bauen können. Durch die auf dem virtuellen Besitz erstellten Assets entsteht in der Theorie ein Wertzuwachs, den sich die "Spieler" dann in Ethereum auszahlen lassen können. Lars stellte Sandbox als eine Mogelpackung dar, die sich vor allem in einem wichtigen Punkt von der vorgeblich kopierten echten Welt und vergleichbaren Prinzipien (Bauplatz kaufen, durch Bebauung veredeln und zum Mehrpreis verkaufen) unterscheidet: Während der Platz auf der echten Erde wortwörtlich beschränkt ist und in Regionen, die einen Zuzug erleben, fast automatisch der Wert von Landbesitz steige, ist dies in einer virtuellen Welt nicht so. Es fehle schlicht die "Scarcity", die Knappheit. Selbst wenn ein Metaverse diese Knappheit künstlich erzeuge, statt einfach immer weiter Land dazu zu basteln, würde das spätestens der Mitbewerber anders handhaben, womit die Idee nicht funktioniere.

Aber auch konzeptionell sei Sandbox misslungen: Es sei voll von leeren Plots, die in Händen von nur wenigen Investoren seien, die darauf spekulierten, einen Wertzuwachs zu erfahren. Aber eben nicht, indem sie selbst etwas herstellen/bauen in der virtuellen Welt, wovon dann andere profitieren können (in Sachen Spielspaß, Community, Interaktion), und wodurch tatsächlich ein Mehrwert entstehen könnte.

Zudem sei der Zwang, Land zu kaufen und Geld zu bezahlen, um erst dann durch die eigene spielerische Arbeit einen Mehrwert zu schaffen, kontraproduktiv: Wieso sollten gerade die aktiven User dafür bezahlen, dass sie dem Betreiber Arbeit abnehmen?

Ihr wisst, auf wessen Seite der Debatte ich mich selbst befinde, aber ich kann ehrlich sagen, dass mich die Argumente der Pro-NFT-Fraktion in diesem Vortrag nicht überzeugt haben. Blockchains und NFT scheint mir weiterhin die Lösung eines nicht vorhandenen Problems zu sein, dessen Versprechen – wie Teilhabe, Übernahme von Assets in andere Spiele, monetärer Gewinn durch erfolgreiches Agieren im Spiel – entweder reine Versprechen sind, oder problemlos mit bestehender Technik umgesetzt werden können, ganz ohne Buzzwords.

Dennoch fand ich einige Aussagen der Blockchain- und NFT-Vertreter interessant: Sie sind sich bewusst, dass ihre Form von Spielen nicht die Core Gamer anspricht. "Unsere Kunden sitzen nicht in diesem Saal", war eine der Aussagen. Man mache Spiele für Leute wie die eigenen Eltern oder Großeltern oder auch für Menschen in Entwicklungsländern, die ganz anders an Spiele herangehen würden. "Wer sind wir, diesen Menschen zu sagen, dass sie keine 'richtigen' Spiele spielen? Sie kommen jeden Tag hunderttausendfach wieder, also scheinen sie etwas davon zu haben." Und da ist natürlich etwas dran. Nur bezweifle ich, dass es eine Einhorn-Sammlerin interessiert, ob sie daran NFT-Rechte hat oder nicht.

Ob der folgende Gedanke von Holly Liu bedenkenswert oder bedenklich ist, mag jeder selbst entscheiden: "Vielleicht ist diese Form von Spielen etwas für Leute, die Spaß an Finanzen und Investments haben. Das ist dann der Spaß, den sie für sich daraus ziehen."

Das Beste, was Lars Doucet von der gesamten NFT/Blockchain-Thematik erwartet, ist hingegen: "Eine Art weniger schlechtes PayPal." Im Chat – der ja von virtuellen oder Live-Besuchern der Messe, also Spieleprofis bevölkert wurde – war er nicht erst mit diesem Statement der klare Sieger der Debatte.