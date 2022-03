PM: Horizon Forbidden West Trophäen-Guide (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Habt ihr euch schon in den Verbotenen Westen gewagt und mit Aloy erste Herausforderungen gemeistert? Dann befindet sich die eine oder andere Trophäe bestimmt bereits in eurem Besitz. Damit auch die Platin Trophäe ganz leicht in eure Sammlung wandert, haben wir nachfolgend einen ausführlichen Trophäenguide für euch.

Hier könnt ihr ganz gezielt nach einer noch fehlenden Trophäe suchen und nachlesen, welchen Bedingungen ihr dafür erfüllen müsst. An dieser Stelle möchten wir ein großes Shoutout an Christoph Niemann aus der Trophäenjäger Community geben, der diesen Guide für euch zusammengestellt hat. Vielen Dank dafür, Christoph! Er hat außerdem noch einen Tipp für alle Abenteurer im Verbotenen Westen:

Achtet unbedingt darauf, dass ihr alle Maschinenarten scannt, sobald ihr sie trefft. Die Trophäe “Alle Maschinenarten gescannt” ist nämlich verpassbar, wenn ihr eine überseht.

Alle Trophäen erlangt

Alle “Horizon Forbidden West”-Trophäen erlangt.

Stufe 20 erreicht

Spielerstufe 20 erreicht.

Stufe 30 erreicht

Spielerstufe 30 erreicht.

Den Schrecken erreicht

Im Schrecken angekommen und auf der Suche nach einer Durchgangserlaubnis in den Verbotenen Westen.

Den Weg zur Gesandtschaft gesichert

Den Weg zur Gesandtschaft freigemacht und den Schrecken wiedereröffnet.

Der Gesandschaft beigewohnt

Den Überfall auf die Gesandtschaft überlebt und die Erlaubnis zur Reise in den Verbotenen Westen erhalten.

Die Basis eingerichtet

Eine Operationsbasis gesichert und GAIA neu gestartet.

AETHER beschafft

Die Kulrut verteidigt und AETHER beschafft.

POSEIDON beschafft

Las Vegas trockengelegt und POSEIDON beschafft.

DEMETER beschafft

Die Quen getroffen und DEMETER beschafft.

Beta geborgen

Betas Notsignal gefolgt und sie zurück zur Basis gebracht.

Faros Schicksal enthüllt

Theben überlebt und mit den Quen angefreundet.

Auf den Flügeln der Zehn geflogen

In den Kampf geflogen und Regalla besiegt.

Einen Wüsten-Kommandanten ausgewählt

Sowohl Drakka als auch Yara geholfen und den besseren Kandidaten ausgewählt.

Jagd gegen Durst

Die Wunde im Sand

Das Tor der Besiegten

Habt ihr dies getan, so schaltet sich die Trophäe im Anschluss frei.

Den Schrecken gerettet

Alle Probleme des Schreckens gelöst.

Schatten aus der Vergangenheit

Schatten im Westen

Der Düsterpfad

Die Dornrücken

Habt ihr nun alle 4 Neben-Quests abgeschlossen, so schaltet sich die Trophäe im Anschluss frei.

Kotallo geholfen

Kotallo geholfen, einen mechanischen Arm zu bauen und zu testen.

Die Kulrut

Das Meer aus Sand

Samen der Vergangenheit

Was verloren war

Habt ihr nun den Arm getestet, so schaltet sich die Trophäe im Anschluss frei.

Die Landgötter geheilt

Zo geholfen, die Landgötter neu zu starten, um Rainklang zu retten.

Die zweite Strophe

Habt ihr nun die Quest abgeschlossen, so schaltet sich die Trophäe im Anschluss frei.

Alvas Daten geborgen

Alva geholfen, Daten zu erlangen, um den Quen zu helfen.

Während der Haupt-Quest “GEMINI” könnt ihr in “Die Basis” mit Beta sprechen und diese Neben-Quest aktivieren.

Zu finden in der großen Siedlung “Landfall des Vermächtnisses” auf der großen Insel. Die Quest ist hier direkt links neben dem Lagerfeuer. Alva wartet dort bereits auf euch und trägt ein grünes “!”-Symbol über ihrem Kopf. Sprecht mit ihr und die Quest startet.

Verbotenes Vermächtnis

Habt ihr nun diese Quest erfolgreich beendet, so schaltet sich im Anschluss die Trophäe frei.

Ersten Langhals überbrückt

Die Spitze eines Langhalses erreicht und seine Informationen erlangt.

Erstes Rebellenlager abgeschlossen

Hauptziele in einem Rebellenlager abgeschlossen.

Ersten Kern überbrückt

Den Kern einer Brutstätte erreicht und seine Informationen erlangt.

3 Streifen in einem Jagdgebiet erhalten

Bei allen 3 Prüfungen in einem Jagdgebiet mindestens einen Viertelstreifen erhalten.

Der Schrecken

Reinklang

Der Regenpfad

Steilgebirge

Habt Ihr nun in einem der 4 Jagdgebiete für alle 3 Prüfungen mindestens einen Viertelstreifen erhalten, so schaltet sich diese Trophäe anschließend frei.

Alle Beschaffungsmaschinen erledigt

Mindestens eine Beschaffungsmaschine von jeder Art erledigt.

Zu den Beschaffungsmaschinen zählen folgende Gegner:

Graser

Wühler

Plünderer

Stachelschnauze

Pflughorn

Stürmer

Lanzenhorn

Dornrücken

Reisshorn

Breitschlund

Grauhabicht

Schnappmaul

Sonnenflügel

Kletterkiefer

Steinbrecher

Flutschlitzer

Frostklaue

Feuerklaue

Habt ihr nun alle 18 Maschinen erledigt, so schaltet sich die Trophäe frei.

Alle Aufklärermaschinen erledigt

Mindestens eine Aufklärermaschine von jeder Art erledigt.

Gräber

Himmelsgleiter

Langbein

Rotaugenwächter

Langhals (diese Maschine kann nicht erledigt werden. Es reicht aus diese zu scannen und zu überbrücken. Danach zählt der Langhals als “erledigt”.

Habt ihr diese Maschinen erledigt, so schaltet sich die Trophäe im Anschluss frei.

Alle Kampfmaschinen erledigt

Mindestens eine Kampfmaschine von jeder Art erledigt.

Zu den Kampfmaschinen zählen folgende Gegner:

Krallenschreiter

Verderber

Pirscher

Grimmhorn

Verwüster

Schreckflügel

Panzerschnapper

Sturmvogel

Donnerkiefer

Versenger

Schlängelzahn

Bebenzahn

Schlachtrücken

Phantom (In folgenden Haupt-Quests zu finden: “Tor des Todes, Wiege der Echos, Singularität” und einigen wenigen Neben-Quests. Am einfachsten ist dies jedoch in den Hauptquests.)

Phantom Prime (Ausschließlich in der letzten Haupt-Quest “Singularität zu finden. Dieser ist euer Endboss.)

Habt ihr diese Maschinen erledigt, so schaltet sich die Trophäe im Anschluss frei.

Alle Transportmaschinen erledigt

Mindestens eine Transportmaschine von jeder Art erledigt.

Zu den Transportmaschinen zählen folgende Gegner:

Sprungschläger

Brüllrücken

Panzerwanderer

Rollrücken

Behemoth

Habt ihr diese 5 Maschinen erledigt, so gehört die Trophäe nun euch.

Alle normalen Reitmaschinen geritten

Einen Stürmer, einen Dornrücken und einen Krallenschreiter geritten.

Habt ihr Nun alle 3 Maschinen überbrückt und seid mit der Viereck-Taste auf diese aufgesprungen, so schaltet sich die Trophäe frei.

Einen langen Gleitflug abgeschlossen

60 Sekunden Gleiten ohne Unterbrechung.

2 Flug-Reitmaschinen-Quests abgeschlossen

2 Quests abgeschlossen, die eine fliegende Reitmaschine erfordern.

Leuchtendes Beispiel

Der erste Flug

Habt ihr nun beide Quests absolviert, so schaltet sich die Trophäe im Anschluss frei.

2 Maschinenrennen gewonnen

Ersten Platz bei 2 verschiedenen Maschinenrennen erlangt.

Beuteverträge-Satz abgeschlossen

Alle Verträge bei einem Beute-Unternehmer abgeschlossen.

4 Rebellen-Außenposten abgeschlossen

Den Außenposten-Anführer besiegt und Marken von 4 Rebellen-Außenposten erlangt.

3 Reliktruinen abgeschlossen

3 Reliktruinen entdeckt und abgeschlossen.

Arena-Herausforderungssatz abgeschlossen

Einen Arena-Herausforderungssatz abgeschlossen.

Maschinen-Streit-Herausforderer besiegt

Gegen 2 verschiedene Maschinen-Streit-Herausforderer gewonnen.

Alle Waffenklassen erlangt

Eine Waffe aus jeder Waffenklasse erlangt.

Jägerbogen

Kriegerbogen

Scharfschussbogen

Sprengschleuder

Seilwerfer

Stolperfalle

Häckslerhandschuh

Stachelwerfer

Bolzenschießer

Habt Ihr nun von allen 9 Waffenklassen mindestens eine Waffe gekauft, so schaltet sich diese Trophäe im Anschluss frei.

Alle Elementzustände benutzt

Jeden Elementzustand mindestens einmal auf Feinde angewendet.

Feuer

Frost

Schock

Löschwasser

Säure

Plasma (eine Waffe mit dem Elementzustand “Plasma”, findet ihr bei “Jagdgebiete: Regenwald”. Diesen findet ihr im unteren linken Teil der Karte. Zu finden ist der Bereich oberhalb der Basis, welche man in der letzten Hauptquest betritt. Auf der Karte findet ihr hier eine Bogen-Symbol vor, sofern ihr das “?” dazu aufgedeckt habt.

Habt ihr nun alle Elementzustände angewendet, so schaltet sich die Trophäe im Anschluss frei.

3 Nahkampf-Kombos durchgeführt

3 verschiedene freischaltbare Nahkampf-Kombos erfolgreich durchgeführt.

Nora-Krieger: Sobald ihr vor einem Gegner steht, drückt ihr R1-R1-R1-R2 in einem Durchlauf. Führt Aloy nun die Fähigkeit durch, gilt dies als durchgeführte Kombo.

Blockbrecher: Sobald ihr vor einem Gegner steht, drückt ihr R1-R1-R2. Aloy führt nun die gewünschte Fähigkeit aus. Ist dies geschehen zählt dies erneut als durchgeführte Kombo.

Luftschlitzer/Absprung: Im Kampf mit einem Gegner drückt ihr zuerst die R1-Taste und anschließend drückt und haltet ihr nun direkt durchgehend die Tasten R1+R2 gedrückt. Aloy führt nun den Angriff eigenständig durch und springt von dem Gegner ab, wodurch sie sich kurzzeitig in der Luft befindet. Nutzt nun euren Bogen durch gedrückthalten der L2-Taste um letztlich auf den Gegner, mit der R2-Taste zu schießen und eure letzte Kombo durchzuführen.

Ihr könnt euren Fortschritt auch gut über die Trophäe selbst begutachten. Heftet ihr euch den Fortschritt der Trophäe an, so erhält der Fortschritt der Trophäe nach jeder erfolgreich durchgeführten Kombo, einen Fortschritt von 33%. So könnt ihr sicherstellen ob eure Kombo funktioniert hat, oder nicht. Wurden 3 Kombos erfolgreich durchgeführt, so gehört diese Trophäe nun euch.

10 Maschinen durch Tarn-Kill getötet

10 Maschinen durch Tarn-Kills erledigt.

100 Bauteile abgerissen

100 Bauteile von Maschinen entfernt.

5 schwere Waffen aufgehoben

5 verschiedene schwere Waffen aufgehoben.

Bebenzahn (Plasma-Kanone)

Donnerkiefer (Schnellfeuerkanone)

Phantom (Pulskanone)

Schlängelzahn (Schockkugel)

Verwüster (Verwüsterkanone)

Habt ihr nun 5 verschiedene schwere Waffen aufgehoben, so schaltet sich diese Trophäe frei.

10 Maschinenarten überbrückt

Überbrücken für 10 verschiedene Maschinenarten freigeschaltet und benutzt.

Das Fortdauern bezwungen

Die Tenakth-Nahkampfmeisterin bezwungen, die als das Fortdauern bekannt ist.

Einen Mut-Stoß vollständig verbessert

Einen Mut-Stoß auf die höchste Stufe verbessert.

3 Waffen verbessert

3 Waffen vollständig verbessert.

3 Outfits verbessert

3 verschiedene Outfits vollständig verbessert.

Habt Ihr nun 3 verschiedene Outfits vollständig verbessert, so erhaltet ihr diese Trophäe direkt im Anschluss.

Jede Beutelart verbessert

Proviantbeutel, Trankbeutel, Rohstoffbeutel, Fallenbeutel, und jeden Munitionsbeutel mindestens einmal verbessert.

Proviantbeutel: Hierfür begebt ihr euch in eine der größeren Siedlungen und sucht nach einem Koch. Sprecht mit diesem und kauft eines seiner Objekte. Danach ist der Proviantbeutel für Verbesserungen verfügbar.

Trankbeutel: Hierfür begebt ihr euch in eine der größeren Siedlungen und sucht nach einem Kräuterkenner (Heilmittel). Kauft bei diesem ein Objekt und der Trankbeutel steht für Verbesserungen zur Verfügung.

Rohstoffbeutel: Dieser steht euch von Beginn an zur Verfügung.

Fallenbeutel: Dieser steht euch von Beginn an zur Verfügung.

Munitionsbeutel: Diese stehen euch von Beginn an zur Verfügung. Es gibt verschiedene Arten dieser Beutel. Jeder dieser Beutel muss verbessert werden. Folgende Beutel gehören dazu: Stolperdraht-Beutel, Bombenbeutel, Präzisionspfeil-Köcher, Jägerpfeil-Köcher, Stachelholster.

Habt Ihr alle Beutelarten verbessert, so schaltet sich diese Trophäe anschließend frei.

Waffe mit Spulen verbessert

Eine Waffe eines beliebigen Rangs mit 2 Spulen ausgerüstet.

3 Waffentechniken freigeschaltet

Eine Waffentechnik für 3 verschiedene Waffenklassen freigeschaltet.

Beispiel:

Kriegerbogen – Der Kriegerbogen hat mehrere verschiedene Waffentechniken. Hierfür zählt jedoch nur eine einzige Technik auf den Zähler der Trophäe.

Geht durch drücken der Touchpad-Taste in euer Menü und wechselt auf den Punkt “Fähigkeiten”. Jeder Fähigkeitsbaum hat mindestens eine Fähigkeit, die für diese Trophäe zählt. Im folgenden eine Liste mit den einzelnen Waffenarten, den Namen der Fähigkeit und und zu welcher Waffenart diese gehört:

Krieger

Fallenstellerin

Jägerin

Überlebende

Eindringling

Maschinenmeisterin

Vergesst nicht, es zählt nur eine Technik, pro Waffenart. Habt ihr nun 3 verschiedene Techniken erlernt, so schaltet sich die Trophäe im Anschluss frei.

5 verschiedene Sammelobjekte erlangt

1 Überwachungsdrohne, 1 Flugschreiber, 1 Reliktrune, 1 Aussichtspunkt und 1 Signalturm.

Färbeblumen verwendet

Mit Färbeblumen eine neue Farbe freigeschaltet und angewendet.

Stufe 50 erreicht

Spielerstufe 50 erreicht.

Ihr absolviert weitere Aktivitäten in der Spielwelt

Ihr reist zwischen 2 Donnerkiefer hin und her und erledigt diese.

Sobald ihr Spielerstufe 50 erreicht habt, schaltet sich diese Trophäe frei.

Alle Langhälse überbrückt

Die Spitze jedes Langhalses erreicht und die Informationen erlangt.

Langhals: Zinnober-Sande (kann sofort erklommen werden)

Langhals: Die Stillsande (kann sofort erklommen werden)

Langhals: Der Sitz der Wächter (kann sofort erklommen werden)

Langhals: Salzbiss (Diesen Langhals müsst ihr zuvor in einer Brutstätte aktivieren, bevor er auf der Karte auftaucht. Begebt euch hierfür zu der IOTA-Brutstätte. Diese findet ihr hoch im Norden, wenn ihr die Karte etwas von der Mitte aus betrachtet, nördlich der Siedlung “Salzbiss”. Habt ihr diese Siedlung erreicht, so öffnet ihr eure Karte und lauft den Weg rechts oben aus der Siedlung hinaus. An der ersten Kreuzung (diese ähnelt auf der Karte einem Dreieck) lauft ihr geradeaus. Kurz darauf folgt eine weitere Kreuzung, biegt hier rechts ab. Wenn ihr nun etwas weiter lauft und die Karte öffnet, findet ihr hier oberhalb eures Weges 2 Wege, die nach oben verlaufen. Lauft hier auf dem zweiten Weg nach oben. Ihr könnt auch gerne erst einmal komplett die Runde laufen, was euch letztlich auf der Karte dann eine Form des Kreises anzeigen sollte. Oberhalb des Kreises habt ihr die Möglichkeit nach links, oben zu laufen, oder nach rechts, unten zu laufen. Ihr tut weder das eine, noch das andere, sondern lauft an dieser Kreuzung nach oben auf die offene Fläche. Euch sollte dort ein Fragezeichen angezeigt werden. Dort befindet sich letztlich die Brutstätte mit dem Langhals darin. Um die Brutstätte betreten zu können, öffnet ihr die Karte und betrachtet den Bereich links neben der Brutstätte. Dort könnt ihr in einer Klippe nach unten springen und findet den Eingang der Brutstätte. Absolviert diese und der versteckte Langhals wird aktiviert. Hinweis: Bei manchen Spielern wird anstelle des “?” auch direkt das Brutstätten-Symbol angezeigt.)

Langhals: Langfall (Diesen Langhals könnt ihr während der Haupt-Quest “Faros Grab” erklimmen. Nachdem ihr während der Mission mit einem Boot in ein neues Gebiet gereist seid, befindet ihr euch an einem Strand. Statt dem Weg der Quest zu folgen, öffnet ihr die Karte und begebt euch zu diesem Langhals. Um diesen aktivieren zu können, müsst ihr zuvor 2 fehlende Bauteile für diesen finden. Geht zum Kopf des Langhalses und Aloy fängt an zu reden. Nun müsst ihr kurz tauchen und diesen untersuchen. Kurz darauf beginnt eure Suche nach den 2 fehlenden Teilen. Diese befinden sich knapp 150-250 Meter von euch, auf 2 Ruinen-Gebäuden. Habt ihr nun diese 2 Teile beschafft, so kehrt ihr zum Langhals zurück. Taucht nun wieder hinunter an die Stellen, welche ihr zuvor untersucht habt und setzt die 2 Teile ein. Jetzt müsst ihr nur noch den Langhals erklimmen und überbrücken.)

Langhals: Die Leuchtende Ödnis (Während der Hauptquest “Die Flügel der Zehn” müsst ihr einen Sonnenflügel überbrücken. Nun könnt ihr zu diesem Langhals fliegen, auf diesem landen und ihn schließlich überbrücken.)

Habt Ihr nun alle 6 Langhälse überbrückt, so schaltet sich die Trophäe direkt im Anschluss frei.

Asera besiegt

Alle Rebellenlager untersucht und Erend geholfen, Asera zu besiegen.

Rebellenlager: Östliche Lage

Rebellenlager: Der Stock

Rebellenlager: Teufelsgriff

Rebellenlager: Marschstieg

Rebellenlager: Durchbrochener Stein

Habt Ihr nun das fünfte Lager erfolgreich abgeschlossen, so erhaltet ihr eine neue Quest für das sechste und letzte Rebellenlager. Öffnet mit der Touchpad-Taste euer Menü und wechselt auf den Punkt “Quest”. An der linken Bildschirmseite sucht ihr nun den Punkt “Rebellenlager” und aktiviert die Quest “Erste Schmiede”. Reist zu dem besagten Punkt und sprecht mit Erend. Somit habt ihr nun auch gleichzeitig den Fundort des letzten Rebellenlagers.

Erste Schmiede

Habt Ihr alle sechs Rebellenlager abgeschlossen, so schaltet sich die Trophäe im Anschluss frei.

Alle Kerne überbrückt

Den Kern jeder Brutstätte erreicht und die Informationen erlangt.

Brutstätte: MU

Brutstätte: IOTA

Brutstätte: KAPPA

Brutstätte: CHI

Brutstätte: GEMINI (Story bedingt)

Brutstätte: TAU (Story bedingt)

Habt Ihr nun alle Brutstätten abgeschlossen, so gehört die Trophäe nun euch.

Alle 3 Streifen in allen Jagdgebieten erhalten

Bei allen 3 Prüfungen in allen Jagdgebieten mindestens einen Viertelstreifen erhalten.

Der Schrecken

Reinklang

Regenpfad

Steilgebirge

Habt Ihr nun in allen der 4 Jagdgebiete für alle 3 Prüfungen mindestens einen Viertelstreifen erhalten, so schaltet sich diese Trophäe anschließend frei.

Alle Maschinenarten gescannt (Verpassbare Trophäe)

Jeder Maschinenart begegnet und mit Fokus gescannt.

Graser

Gräber

Wühler

Sprungschläger

Plünderer

Stachelschnauze

Himmelsgleiter

Pflughorn

Stürmer

Lanzenhorn

Langbein

Dornrücken

Reisshorn

Rotaugenwächter

Breitschlund

Krallenschreiter

Verderber

Brüllrücken

Grauhabicht

Panzerwanderer

Pirscher

Grimmhorn

Verwüster

Schnappmaul

Sonnenflügel

Kletterkiefer

Rollrücken

Steinbrecher

Behemoth

Schreckflügel

Flutschlitzer

Panzerschnapper

Sturmvogel

Donnerkiefer

Frostklaue

Versenger

Schlängelzahn

Bebenzahn

Feuerklaue

Schlachtrücken

Langhals

Phantom (In folgenden Haupt-Quests zu finden: “Tor des Todes, Wiege der Echos, Singularität” und einigen wenigen Nebenquests. Am einfachsten ist dies jedoch in den Hauptquests.)

Phantom Prime (Ausschließlich in der letzten Haupt-Quest “Singularität zu finden. Dieser ist euer Endboss.)

Habt Ihr alle Maschinen gescannt, so schaltet sich die Trophäe anschließend frei.

Fertigkeitenbaum erlernt

Alle verfügbaren Fertigkeiten eines Baumes erlernt.

Nemesis entdeckt

Die Zenith-Bedrohung beendet und Nemesis entdeckt.