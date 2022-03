GDC2022: Die japanische Indie-Szene & wieso sie es im Westen schwer hat

Westliche Insiderin über Japano-Indies

Teaser Kenner unserer zutiefst sexistischen, frauenverachtenden und nichtinklusiven ehemaligen Babes-Galerien kennen Mr. Poop. Er fiel mir wieder ein, als ich diesem Vortrag zu japanischen Indies lauschte.

Wieso ich den Fehler gemacht habe, bei der Heimfahrt aus dem Büro heute abend "Big in Japan" von Alphaville anzuhören (das sich übrigens überhaupt nicht um Japan dreht, sondern um Berlin und die Ostsee) und das verdammte Ohrwurmlied nicht mehr aus dem Hirn bekomme? Das könnte damit zusammenhängen, dass ich für euch einen GDC-Vortrag angesehen habe namens Big in Japan, Not in the West: The Difficulties of Cross-Cultural Appeal.

Gehalten hat ihn Anne Ferrero. Sie ist Community Manager von Asobu, die in Tokio einen Offline-Treffpunkt sowie eine Online-Community für japanische Indie-Entwickler betreibt. Sie kommt aus Frankreich, lebt aber seit 2011 in Japan. 2016 veröffentlichte sie die Doku Branching Paths: A Journey through Japan's indie game scene (auf Steam erhältlich). Viele der Probleme von damals würden die japanische Indie-Szene auch sechs Jahre später noch plagen.

Sie beginnt ihren Vortrag mit einer Auflistung von japanischen Indietiteln (siehe auch das Teaserbild oben) der letzten zehn Jahre – einige mit Millionen von Verkäufen. In westlichen Medien aber könne man quasi keines davon antreffen – ebenso wenig wie japanische Indie-Entwickler auf der GDC.

Wie im Westen habe die Szene ihre Ursprünge bei den Kinderzimmer-Programmierern der 80er Jahre, deren Werke dann von Magazinen veröffentlicht wurden – so starteten die Karrieren der Macher von Dragon Questoder Pokémon. Einzigartig für Japan sind hingegen die Doujin ("eine Gruppe von Leuten") Games, die es bis heute gibt: "Amateur"-Spiele, die speziell während Conventions wie dem zweimal jährlich stattfindenden Comic Market im Tokyo Big Sight (mit rund 750.000 Besuchern) oder in speziellen Doujin-Läden verkauft werden. Einige Doujin-Serien wie Higurashi oder Fate/Stay oder Touhou haben eine riesige Fanschar und wurden teils verfilmt.

In den 1990ern und Nullerjahren seien dann Free Games wie Cave Story, Lu-Mulana oder Yume Nikki sehr beliebt gewesen, oft in Flash programmiert und auf der eigenen Homepage kostenlos veröffentlicht. Seit den Nullerjahren gibt es mit den Jisaku Games eine vor allem mit 2D-Baukästen (wie dem RPG Maker) erstellte Form von kostenlosen Indie-Spielen, zumeist in den Genres RPG, Horror und Interaktive Geschichte. Ein Beispiel dafür ist Ao Oni. Sowohl Schöpfer als auch Zielgruppe von Jisaku Games seien jünger als normale Spieler, sagt Anne Ferrero.

Seit den frühen 2010er Jahren sind die Smartphone-Spiele auch für Hobby-Programmierer immer wichtiger geworden – in Japan beliebt sind etwa Mom Hid My Game!, Neko Atusme ("Katzen sammeln") oder Hitoribocchi no Wakusei ("Einsamer Planet"). Indie-Games im westlichen Sinne gäbe es ebenfalls erst seit etwa zehn Jahren, sie erschienen zunächst nur bei bekannten Firmen, später auch direkt von den Schöpfern. Als Beispiele nennt Anne Sakuna of Rice and Ruin, Gnosia und Downwell.

Dass es so lange gedauert hat in Japan mit Indie-Games, läge zum einen an den schwachen Verkaufszahlen der Xbox – die im Westen über das XBLA-Programm viel für die Indie-Szene getan habe. Und zum anderen daran, dass Steam spät im japanischen Markt nutzbar wurde: Erst seit 2014 bietet Valve ihren Shop auch auf Japanisch an und akzeptiert den Yen als Währung. Der dritte Grund sei, dass es bis vor kurzem nur zwei Wege für Japaner gegeben habe, Spiele zu programmieren: Professionell für eine bestehende Firma – oder als Hobby, neben dem eigentlichen Beruf. Also entweder "for profit" oder "for fun", aber nicht als Mischung daraus – die aber just viele Indie-Entwickler auszeichne. Bis heute würden japanische Indie-Entwickler eher als Hobbyisten angesehen.

Etwa 10.000 Personen würden aktuell zur japanischen Indie-Entwickler-Szene gehören, mit den größten Communities, wenig überraschend, in Tokyo/Yokohama (wo auch fast alle großen Spielefirmen sitzen) sowie Osaka/Kyoto (Nintendo, Capcom, Platinum Games). Die meisten sind Solisten oder arbeiten in kleinen Teams von bis zu vier Leuten. 85% der Entwickler sind laut einer Umfrage (mit allerdings nur 65 Teilnehmern) zwischen 30 und 49 Jahren alt – sie haben entweder bereits einen anderen Job oder Ersparnisse, und sind andererseits sehr von japanischen Konsolenspielen geprägt. Nur 13% sind in ihren Zwanzigern, diese Altersgruppe habe weniger Berührungsängste mit westlichen Spielen als die Mehrheit.

Dieselben 65 Befragten verrieten, wie viel Zeit sie in die Indie-Entwicklung stecken und wie sie das Ganze finanzieren: 37% arbeiten Vollzeit als Indie Developer (was Anne allerdings als vermutlich zu hoch bezeichnet), 35% arbeiten nebenher für Geld und 24% wollen Spiele nur zum Spaß erschaffen. Geld käme vor allem vom "echten" Job oder aus früheren Projekten, neuerdings gäbe es auch immer mehr Unterstützung durch Manga-Verlage. Wirkliche Investments aber bekommen nur ehemalige AAA-Entwickler oder erfolgreiche Mobilstudios, die auf Indie umsatteln. Crowdfunding, wie im Westen, gäbe es hingegen kaum.

Einmal abgesehen vom zeitlichen Fehlstart der japanischen Indie-Entwickler gibt es sie ja, und sie machen auch gute Spiele –von denen einige auch monetär sehr erfolgreich sind. Wieso aber nimmt man sie im Westen kaum wahr? Dafür sorge vor allem die Sprachbarriere: Sie halte viele Indie-Entwickler davon ab, ihr Spiel auf Englisch zu promoten oder ins Englische zu übersetzen – letzteres bedeutet hohe Extrakosten zusätzlich zur eigentlichen Programmierung. Das Sprachproblem betrifft laut Anne Ferrero auch das Lesen von Middleware-Anleitungen oder das Finden von und Anmelden bei internationalen Veranstaltungen und Messen. Auch Marketing-Leitfäden wären überwiegend auf Englisch, und nicht zuletzt die Kommunikation mit dem westlichen Publikum.

Ein weiteres Problem sei die Unerfahrenheit der japanischen Indies mit westlichen Stores: Steam sei bekannt und werde auch mehrheitlich als Vertriebskanal genutzt, doch danach kommen schon die erwähnten Doujin-Events und der zweijährliche Comic Market. Auf Platz 3 folgt itch.io, dann kommen mehrere japanische Online-Spieleshops – GOG, Humble und Epic Store aber werden den japanischen Entwicklern kaum genutzt. Da viele japanische Indie-Entwickler ihre Spiele selbst releasen und promoten, stehen sie im Westen vor großen Hürden – es könne schon daran scheitern, dass sie sich nicht trauen, einen Tweet abzusetzen. Dementsprechend macht ein Drittel der Indies erst gar nicht den Versuch, im Westen zu releasen, der Rest vertraut am liebsten einem Publisher. Zwar würden über 50% selbst japanische Medien kontaktieren, aber nur 20% westliche Magazine.

Nicht zuletzt kulturelle Unterschiede bilden ein Problem für die japanische Indie-Szene, auch im Westen wahrgenommen zu werden. Manche Games würden einfach nur im Heimatmarkt zünden. So entfallen beim in Japan hochdekorierten Spiel Unreal Life auf Steam 78% der Verkäufe auf Japan, bei der Switch-Fassung sogar 97% – und das, obwohl es auf Englisch übersetzt wurde. Ist ein beliebtes Spiel, wie etwa Nkodice, zu speziell "japanisch" – es basiert auf Schimpfwörtern, die man aus erwürfelten Schriftzeichen bilden muss –, mache eine Übersetzung auch gar keinen Sinn.

Zum Schluss ihres Vortrags kommt Anne Ferrero noch auf institutionelle Hürden für Indie-Entwickler in Japan zu sprechen. So gäbe es zwar spezielle Spieleentwicklungs-Schulen, doch deren Versprechen sei es, ihren Schülern Jobs in einer regulären Firma zu verschaffen – das letzte Ausbildungsjahr diene fast ausschließlich der Jobsuche und Praktikanten-Jobs in Spielefirmen. Letztere unterstützen zudem Indiespiele kaum und erlauben in den Arbeitsverträgen auch keine Nebenjobs, sodass es unmöglich sei, ein Spiel in der Freizeit zu entwickeln. Schließlich würden sich regierungsgestützte Initiativen wie Cool Japan nur an große Firmen richten, und gemeinsame Spiele-Pavillons auf ausländischen Messen (wie etwa der deutsche Gemeinschaftsstand auf der GDC oder der Tokyo Game Show) gäbe es ebenfalls nicht.

Anne Ferrero wünscht sich dementsprechend mehr Sichtbarkeit für japanische Indietitel, seien es die erwähnten Gemeinschaftsstände, seien es Steam-Sale-Aktionen. Die japanischen Schulen müssten sich mehr um internationale Austauschschüler bemühen. Außerdem helfe einfach jegliche Promotion dieser Titel, sei es durch persönliche Weiterempfehlung oder einen Re-Tweet.

Hmm. Dann habe ich persönlich ja durch mein intensives Promoting von Mr. Poop schon mal einen Anfang gemacht!