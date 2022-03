Godfall: Ultimate Edition erscheint für Xbox One, Series X|S und Steam

Hübsches metzeln auch auf der Xbox

PC XOne Xbox X

Nachdem Xbox-Spieler bisher leer ausgegangen sind, erscheint am 7. April 2022 das Action-Rollenspiel Godfall für Xbox One und Xbox Series X|S in der Ultimate Edition. Diese Version von Godfall wird zeitgleich auch auf Steam erhältlich sein, bislang ist Godfall für den PC nur im Epic Games Store erhältlich gewesen.

Ihr bekommt eine Version des Spiels mit allen Updates und Verbesserungen in einem Paket. Neben dem Grundspiel enthält die Ultimate Edition die Fire & Darkness-Erweiterung, sowie alle zusätzlichen DLCs. Für Xbox Series X|S wird es variable Bildwiederholfrequenzen und Unterstützung für Dolby Vision geben.

Im unter dieser News verlinkten Video von IGN könnt ihr euch einen Eindruck von Godfall verschaffen.