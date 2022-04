Fortnite: Epic Games spendet Einnahmen für die Ukraine [Upd.]

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 iOS MacOS Android

Update vom 5.4.2022:

In den vergangenen zwei Wochen kamen bei der Aktion insgesamt 144 Millionen US-Dollar (circa 130 Millionen Euro) zusammen. Dies erklärte Epic Games über ihren Fortnite-Twitterkanal und wird den Betrag an die genannten Hilfsorganisationen spenden.

Ursprüngliche News vom 23.3.2022:

Bekanntermaßen ist das Battle Royale Fortnite eines der monetär erfolgreichsten Spiele in der aktuellen Videospiellandschaft. Entwickler Epic Games nimmt Millionen mit dem Titel ein und die will das Unternehmen nun an Hilfsorganisationen spenden, um humanitäre Hilfe für betroffene Menschen in der Ukraine zu gewährleisten. Vom 20. März bis zum 3. April 2022 werden sämtliche Einnahmen aus Ingame-Käufen, Guthaben-Karten aus dem Einzelhandel und Fortnite-Inhalten aus dem Microsoft-Store gesammelt und an die Organisationen Direct Relief, United Nations Children’s Fund (Unicef), United Nations World Food Programme (UNWFP) und The UN Refugee Agency (UNHCR) verteilt.

Weitere Organisationen sollen folgen. Laut einem Update vom gestrigen 22. März 2022 wurden bereits über 50 Millionen US-Dollar gesammelt. Epic Games wird mit der Zahlung an die Organisationen nicht warten, bis das Geld tatsächlich auf den Firmenkonten eingegangen ist, sondern in Vorleistung gehen.