PC Switch PS4 PS5

Red Candle Games, das in Taiwan ansässige Studio hinter Detention sowie Devotion (das infolge eines Eastereggs zum chinesischen Präsidenten Xi aus allen Stores verschwand), hat eine Crowdfunding-Kampagne zur Finanzierung des Spiels Nine Sols gestartet.

Nine Sols ist ein 2D-Action-Plattformer, dessen Setting Taosimus und fernöstliche Mythologie mit Cyberpunk-Elementen kreuzen wird. Die Entwickler nennen das Ergebnis daher "Taopunk".

In brecht als Katzenwesen Yi auf, um die neun Sols zu töten, die Herrscher des verdammten Reiches New Kunlun.

Spielerische Inspirationen seien dabei Katana Zero, Hollow Knight und Sekiro - Shadows Die Twice. Gerade das Konter-basierte Kampfsystem von Letzterem wird ähnlich auch in Nine Sols im Mittelpunkt stehen. Nicht nur die neun Bosse, sondern auch reguläre Gegner sollen euch auf die Probe stellen. Wie ihr im unten eingebundenen Trailer seht, kommt jedoch auch der Erkundungsaspekt nicht zu kurz.

Die Crowdfunding-Kampagne läuft nicht über Drittanbieter wie Kickstarter, sondern auf der Website des Entwicklers. Nine Sols hat bereits die Mindestsumme von drei Millionen Taiwan-Dollar (circa 95000 Euro) eingenommen. Die Kampagne läuft noch 46 Tage. Zu den bereits jetzt sichtbaren Stretchgoals gehören ein Story-Schwierigkeitsgrad, Ingame-Zwischensequenzen, sowie versteckte Bosse.