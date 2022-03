PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

In unserem Noten-Vergleich zu Ghostwire - Tokyo führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: CBS (Computer Bild Spiele), GameStar.de / GamePro.de, GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Wertungs-Vergleich: Ghostwire - Tokyo

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht Computer Bild Spiele 2,7

(Schulnote) Das schwache Konzept hinter der Open World erweist sich als Gift für die Atmosphäre. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, patzt "Ghostwire: Tokyo" auch noch beim Kampfsystem und dem Spielumfang. Im Test flimmerte bereits nach zwölf Stunden der Abspann über den Bildschirm – und selbst die fühlten sich bisweilen arg gestreckt an. GamePro 68

v. 100 Ghostwire: Tokyo hat mich als Mikami-Fan in den ersten Spielstunden begeistert. [...] Der Shooter glänzt in den darauffolgenden Stunden bis zum Abspann mit wenigen Ausnahmen vor allem in zwei Punkten: Monotonie und dem gescheiterten Konzept einer offenen Spielwelt. GIGA 8.5

v. 100 Ghostwire: Tokyo ist so skurril, dass es unmöglich jedem gefallen kann. Falls ihr aber wie ich die meisten Mainstream-Blockbuster zu langweilig findet, ist dieser abgefahrene Japan-Trip eine willkommene und liebevoll programmierte Abwechslung. Vorausgesetzt, ihr sammelt gern Dinge, erkundet gern, liebt Dächer-Parkour und erfreut euch an der First-Person-Perspektive. PC Games /

Videogameszone.de

7

v. 10 Ghostwire Tokyo hat eigentlich alle Voraussetzungen, um aus dem mittlerweile ziemlich durchgenudelten, westlichen Open-World-Format auszubrechen: Tokio als Setting wurde toll eingefangen, die Haupt- und Nebenquests haben frische Prämissen und die Kämpfe erinnern im ersten Moment angenehm an skill-basierte Arcade-Shooter. Das Spiel gibt sich aber in beinahe allen Aspekten mit viel zu wenig zufrieden. Spieletipps - Nicht getestet* GamersGlobal 7.5

v. 10 Setting und Spielwelt sind meine Highlights von Ghostwire - Tokyo. Das heimgesuchte Shibuya ist bildhübsch, authentisch und stimmungsvoll. Ghostwire - Tokyo glänzt dabei, japanische Folklore und Alltagskultur zu zelebrieren. Wer sich wie ich dafür begeistern kann, der wird auf seine Kosten kommen. Etwas mehr Abwechslung und Tiefe in seinen Mechaniken hätten die Geisterjagd jedoch sehr bereichert.

Durchschnittswertung 7.3 *Zuletzt überprüft: 21.03.2022, 17:15 Uhr

Wir errechnen die Durchschnittswertung auf Grundlage des 10er-Systems, eine "75" entspricht also einer 7.5. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wertungssysteme und -philosophien im Detail. Vergibt ein Magazin unterschiedliche Wertungen beziehungsweise Noten je nach Plattform, verwenden wir für den Durchschnitt die höchste. Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.