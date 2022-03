PM: Die PlayStation Studios-Familie heißt Haven Studios willkommen (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ich freue mich sehr, heute ankündigen zu dürfen, dass Haven Studios offiziell Teil der PlayStation Studios wird! Jade Raymond kann nicht nur auf viel Erfahrung und beeindruckende Erfolge in der Branche verweisen, sondern bringt auch eine unglaubliche Leidenschaft für die Entwicklung von Spielen mit. Und das Führungsteam von Haven ist eine ebenso beeindruckende Gruppe von Veteranen der Branche, die an einigen der größten und beliebtesten Spiele und Franchises mitgearbeitet haben, die viele von uns heute noch gerne spielen.

Wir haben Anfang 2021 begonnen, mit Jade und ihrem Team zu arbeiten, als sie kurz davor waren, die Gründung von Haven Studios bekannt zu geben. Von ihrem ersten Pitch an hat uns Havens Vision inspiriert: die Schaffung eines modernen Multiplayer-Erlebnisses, das Spieler auf positive und sinnvolle Weise zusammenbringt. Wir waren uns sicher, dass sie das kreative und technische Know-how hat, um ein so ehrgeiziges Projekt Realität werden zu lassen, und investierten begeistert in ihre Bemühungen, einen neuen Originaltitel für PlayStation zu schaffen.

Wir hatten das Privileg, im vergangenen Jahr eng mit Haven zusammenzuarbeiten, und waren von dem Wachstum und den Fortschritten des Studios beeindruckt. Und nun, praktisch zum Jahrestag der Bekanntmachung unserer ursprünglichen Partnerschaft, dürfen wir sie auch ganz offiziell in der PlayStation-Familie willkommen heißen. Wir sind unglaublich gespannt, was die Zukunft für Haven Studios bereithält.

Willkommen bei den PlayStation Studios, Haven!

Zitat aus dem Blog von Haven:

Es ist diesen Monat genau ein Jahr her, dass wir die Gründung von Haven Studios in Angriff genommen haben. Wir waren ein kleines Team mit großen Zielen. Wir wollten ein Studio aufbauen, in dem wir die Art von Spielen entwickeln konnten, die wir schon immer entwickeln wollten – und auch schon immer spielen!

Dank unseres talentierten, leidenschaftlichen Teams und seiner außergewöhnlichen Beiträge haben wir dabei in kurzer Zeit erstaunliche Fortschritte erzielt. Wir bei Haven legen großen Wert auf eine Unternehmenskultur, die auf Freundlichkeit, Anpassungsfähigkeit und Mut basiert. Wir sind der Meinung, dass man seiner Kreativität so viel besser freien Lauf lassen kann. Unser erster neuer Originaltitel für PlayStation ist auf dem besten Weg, ein erstklassiges Multiplayer-Erlebnis mit einer Vision für eine systemische und sich entwickelnde Welt zu liefern, die sich auf Freiheit, Nervenkitzel und Spielspaß konzentriert und die Spieler über Jahre hinweg unterhält und beschäftigt.

Heute beginnt für das Haven-Team als Teil der PlayStation Studios-Familie eine neue Phase unserer Reise. Die Zusammenarbeit mit Hermen, Connie Booth und dem PlayStation-Team im vergangenen Jahr zählt zu den Höhepunkten unserer Karriere. SIE ist ein zuverlässiger Partner, der den kreativen Prozess und die Voraussetzungen für die Entwicklung eines erstklassigen Blockbuster-Spiels genau kennt. Sie haben uns unterstützt und ermutigt, unsere kühne Vision zum Leben zu erwecken und unsere Träume wahr werden zu lassen, und wir freuen uns sehr über diese Gelegenheit, unsere Partnerschaft zu vertiefen.

Als eigenes Studio von SIE haben wir die Möglichkeit, mit einigen der renommiertesten Entwicklerteams der Welt zusammenzuarbeiten, darunter Studios wie Guerrilla, Naughty Dog, Media Molecule und Insomniac Games. Sie haben Spiele entwickelt, die uns als Spieler und Entwickler seit Jahren inspirieren. Wir freuen uns darauf, von diesen Weltklasse-Studios zu lernen, ebenso wie von den außergewöhnlichen zentralen Kreativ-, Technologie- und Marketing-Teams, deren Expertise es uns ermöglichen wird, den Spielern noch bessere Spiele zu liefern.

Ein riesiges Dankeschön an unser Haven-Team. Es war eines der bereicherndsten Jahre meiner Karriere. Und für die Spieler da draußen: Wir können es kaum erwarten, euch mehr zu zeigen. Wir stehen erst am Anfang eines wunderbaren Abenteuers, das sich über Generationen erstrecken wird.