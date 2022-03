Colossal Cave 3D Adventure: Das geheime Spiel von Ken und Roberta Williams

PC MacOS

Als der Gründer der legendären Adventure-Schmiede Sierra On-Line Ken Williams im Mai 2021 andeutete, zusammen mit seiner Frau Roberta Williams an einem neuen Spiel zu arbeiten, haben die Fans wohl eher nicht damit gerechnet, dass es sich dabei ausgerechnet um eine Neuauflage des Genre-prägenden Text-Adventures Colossal Cave Adventure aus den 1970ern handeln würde. Unter dem Arbeitstitel The Secret konnte man sich schließlich so ziemlich alles und nichts vorstellen.

Wie IGN berichtet, haben Ken und Roberta auf der heute gestarteten Game Developers Conference die Gelegenheit genutzt, ihre neu gegründete Firma Cygnus Entertainment und ihr Spiel Colossal Cave 3D Adventure vorzustellen. Dabei handelt es sich um ein First-Person-Adventure für VR (Quest 2), Mac und PC, in dem ihr wie beim Vorbild zum Höhlenforscher und Schatzsucher werdet. Die "komplett immersive 3D-Welt" mit mehr als 143 Schauplätzen soll genug Platz für Rätsel und Begegnungen mit Bären, Schlangen, Piraten und mehr bieten.

Wie es dazu kam, erklärt Ken Williams folgendermaßen:

Während der Pandemie schrieb ich ein Buch über die alten Sierra-Tage. Der Erfolg dieses Buches hat mich überrascht und viele Erinnerungen an unsere Zeit als Spieleentwickler geweckt. Das brachte mich dazu, zu untersuchen, wie moderne Spiele gemacht werden, und ich begann einfach aus Spaß mit der Unity-Spiele-Engine zu programmieren. Ich war auf der Suche nach etwas Interessantem zum Programmieren, als Roberta Colossal Cave vorschlug. Roberta machte sich an die Arbeit, das Spiel an 3D anzupassen, und ich stellte ein Team zusammen. Als wir tiefer und tiefer in das Spiel eindrangen, entdeckten wir Schichten von Komplexität, die erklären, warum das Spiel zu einem solchen Branchenphänomen wurde. Es hat Action-Elemente, Humor, ein Punktesystem, Abenteuerelemente, interessante Charaktere, eine riesige Welt, die es zu erkunden gilt, und vieles mehr. Dies ist wirklich ein Spiel, das eine neue Generation begeistern wird, und es ist zu 100 % anders als alles, was ich bisher auf dem Markt gesehen habe.

Ob die beiden nach 20 Jahren Ruhestand mit ihrem neuen Studio Cygnus Entertainment tatsächlich dazu in der Lage sind, ein modernes Spiel zu erschaffen, das mit aktuellen Titeln mithalten kann, müssen sie allerdings noch beweisen. Lange soll es allerdings nicht mehr dauern, auch wenn noch kein genaues Veröffentlichungsdatum genannt wurde. Nach den Versionen für PC, Mac und VR könnten auch noch andere Plattformen folgen.