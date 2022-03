PC Switch XOne Xbox X PS4

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Karte im Inventar wird automatisch während eurer gezeichnet.

Vorsicht – Retro!

Klein aber fein: in diesen Panels wird die Geschichte erzählt.

Entscheidungen ohne Geschichte

Schon am Anfang bittet eine verfluchte Figur darum sie mittels dem Tod zu erlösen. Aber kommt der Held dem auch nach?

Fazit

Metrovania für PC, PS5, Switch und Xbox

Einzelspieler

Für Fortgeschrittene

Preis: 19.99 Euro

In einem Satz: Ein blutiges Retro - Metroidvania

Das kanadische Berzerk Studio schickt Euch in dem Metroidvaniaals zurückkehrender Kreuzfahrer in seine Heimat, aber diese wurde mittlerweile von Monstern überfallen. Das könnt ihr natürlich nicht akzeptieren und spaltet allerhand Schädel.Rein optisch orientiert das Spiel sich an der NES-Kacheloptik. Dabei bleibt alles auch dank der schwarzen Umrandungen jederzeit klar erkennbar. Auf dieser Seite ist dem Spiel höchstens der Vorwurf zu machen, daß die Reichweite des Morgensterns oder Schwertes etwas länger ist als die grafische Darstellung es vermuten lässt.Während Infernax sich am Controller ebenso gut wie auch modern steuern lässt, kommt der Tastaturspieler in das wahre Retrogefühl: So lassen sich dort die Zauber oder Tränken nicht wie am Gamepad per Tastendruck durchschalten. Stattdessen müssen sie durch den Zwischenschritt des Inventars umgestellt werden. Immer noch zu neumodisch und weichgespült für euch Retro-Hunde? Keine Angst, die Bewegung erfolgt über die Cursortasten, und die Aktionen liegen standardmäßig auch ZXCV. Ja, der alte Feind der vertauschten Z/Y Belegung auf deutschen Tastaturen ist auch mit dabei. Wem dies zu Retro ist, kann natürlich die Tastenbelegung jeder Zeit ändern.Auch mechanisch ist vieles altbekannt. Händler in der Spielwelt verkaufen die für das RPG-System notwendigen Verbesserung der Ausrüstung. Auch eine Reihe Zaubersprüchen beispielsweise zur Heilung oder um einen Raben als Gefährten herbeizurufen haben sie im Angebot. Aber am wichtigsten sind im Shop wohl die Continues, damit beim Ableben nicht am letzten Speicherschrein begonnen werden muss, sondern es im gleichen Bildschirmraum weitergeht. Die bis zu vier zusätzlichen Fähigkeiten, wie einen Dash, erlangt man hingegen in den Dungeons. Dort werden sie auch zu deren Bewältigung und zum Weiterkommen in der Welt benötigt. Weil dem noch nicht genug ist, werden an den Speicherpunkten, die auch noch die Lebens- wie Manaleisten auffüllen, zusätzlich die gewonnen Erfahrungspunkte in eben diese Statusleisten sowie unsere Schlagkraft investiert.Die Handlung bildet wirklich nur den groben Rahmen, damit der Spieler oder die Spielerin weiß, was zu tun ist. Dazu gibt es zwar Cutszenen, welche animiert auch die Bosse der Dungeons einführen, so wie Gespräche, um uns die nächsten Haupt- wie Nebenaufgaben aufzuzeigen. Letztere sind interessant, weil sie die Hauptaufgabe verändern. Dahinter verbirgt sich ein Gesinnungssystem. Durch dieses wird es nicht nur möglich, als strahlender Held oder weiterer Abgesandter des Bösen zu spielen, sondern variieren die Enden des Spiels sich dadurch ebenfalls. Dazu gibt mindestens ein Easter-Egg-Ende und ich vermute noch ein weiteres, welches ich nicht erreichen konnte. Die gesehenen Finale geben dem Spiel aber immer einen anderen Dreh und motivieren zu weiteren Durchgängen – die Spielzeit eines Durchganges von etwa 5 Stunden ist nicht sonderlich lang.Ich schreibe es gleich ins Fazit: Ich mag keine Metroidvanias, die ich liebevoll "Backtracking the Genre" nenne, und spiele sie so gut wie nie. Dennoch habe ich Infernax freudig mehrfach durchgespielt.Natürlich erbt das Spiel einige dieser Anlagen, inklusive unklarer Angaben, bei denen man einmal quer durch die Welt rennen muss, weil es eine neue Figur in einer längst vergessen Ecke gibt. Aber das Spiel macht auch vieles richtig. Der Schwierigkeitsgrad steigt stetig, während der "Held" auch spürbar besser wird. Die teils kniffligen Sprungpassagen der Dungeons sind vielmehr der wahre Gegner, während die Bosse selten mehr als einen Anlauf brauchen.Aber trotzdem kann ich Infernax nur fortgeschrittenen Spielern empfehlen – warum eigentlich? Auch wenn es einen leichten Modus mit Speicherpunkten in den Dungeons und sonstigen Cheats gibt, werden manche Genre-Standardmechaniken wie das Runterspringen durch Balken auf untere Ebenen nicht erklärt. Wer dies nicht kennt, wird an manchen Stellen schlicht verzweifeln.