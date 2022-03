Beyond The Edge Of Owlsgard: Kickstarter-Kampagne gestartet

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der deutsche Indie-Entwickler Hans "WatchDaToast" steht nach vier Jahren Entwicklungszeit kurz vor der Veröffentlichung seines Point-and-Click-Adventures Beyond The Edge Of Owlsgard, von dessen Qualitäten ihr euch zum Beispiel mit der bereits veröffentlichten Demoversion auf Steam oder dem unten eingebundenen Trailer überzeigen könnt.

Angelehnt an die Klassiker von LucasArts und Sierra soll sich das Spiel unter anderem dadurch abheben, dass es den Fokus auf den "Abenteuer"-Aspekt des Genres legt. Ihr dürft also neben den klassischen Rätseln auch erwarten, mysteriöse Länder zu erkunden, Geheimnisse zu entdecken und euch mit allen möglichen Gefahren der Welt herumzuschlagen.

Ursprünglich wollte Hans das Spiel vollständig allein entwickeln, bis es dann um die Vertonung ging:

Während der Entwicklung wurde ich von mehreren deutschen Synchronsprechern kontaktiert, die wussten, dass ich nicht das Budget hatte, um eine komplette Synchronisation für das gesamte Spiel zu finanzieren, also halfen sie mir kostenlos aus. Dann kam mir die Idee, eine vollständig vertonte englische Version zu erstellen. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich, dass es an der Zeit war, all die hart arbeitenden deutschen und englischen Synchronsprecher zu bezahlen.

Mit Hilfe der soeben gestarteten Kickstarter-Kampagne soll nun genau diese Finanzierungslücke geschlossen werden, die dafür vorgesehene Summe von 5.000 Euro dürfte allerdings in windeseile erreicht werden. Ist diese erst einmal in trockenen Tüchern, wird darüber nachgedacht, das Spiel auf andere Konsolen und Plattformen zu portieren und weitere (Text-)Sprachversionen zu erstellen.

Wenn ihr das Projekt unterstützen möchtet, könnt ihr euch derzeit noch als "Early Owl" den digitalen Download des Spiels für 12 Euro sichern, sobald diese Stufe aufgebraucht ist, liegt der Preis für das Spiel bei 20 Euro. Wer eine echte Spieleschachtel möchte, muss mindestens 75 Euro investieren. Laut Kampagne ist die Veröffentlichung des Spiels derzeit für September 2022 geplant.