PM: Der Women’s Writers Fund: Veröffentliche Deinen Artikel auf Xbox Wire DACH (Microsoft Xbox Wire)

Gaming wird immer vielseitiger, diverser und weiblicher! Um die Perspektiven von Frauen in der Gaming-Branche hervorzuheben, ruft Xbox den Women’s Writers Fund ins Leben. Das Pilotprojekt dient der Förderung von diversem Games-Journalismus und bietet den Stimmen von Games-Journalistinnen eine Plattform auf Xbox Wire DACH.

Mit dem Women’s Writers Fund unterstützen wir Freelancerinnen dabei, ihren Artikel zu fairen Konditionen auf Xbox Wire DACH zu veröffentlichen – der offiziellen Anlaufstelle für Xbox-Fans aus Deutschland, Österreich und der Schweiz mit aktuellen News und Beiträgen über Gaming im Xbox-Kosmos. Die Initiative hebt die Perspektiven von Menschen, die sich als Frau identifizieren, hervor und schafft eine zentrale Plattform für diversere Perspektiven und neue Geschichten!

Du liebst Gaming und brennst für ein Thema rund um Videospiele? Du setzt Dich für Diversität und Inklusion im Gaming ein? Du hast bereits Schreiberfahrung, arbeitest (haupt- oder nebenberuflich) als Autorin und möchtest der Xbox-Community Dein Lieblingsspiel der Xbox Game Studios, Deine Geheimtipps im Xbox Game Pass oder Deinen Lieblings-Gaming-Moment auf kreative Weise näherbringen? Dann bist Du beim Women’s Writers Fund genau richtig!

Bewirb Dich jetzt mit Deiner Idee und erhalte die Möglichkeit, Deinen Artikel auf Xbox Wire DACH zu veröffentlichen und mit der Xbox Community zu teilen.

Deine Bewerbung reichst Du unter dieser E-Mail-Adresse ein. Wir freuen uns auf Deine Ideen und wünschen Dir viel Erfolg bei der Teilnahme!

All die genannten Informationen sendest Du uns per Mail an diese E-Mail-Adresse ([email protected] ).

Wichtig: Bitte sende uns keine fertig geschriebenen Artikel ein.

Microsoft respektiert Deine Privatsphäre. Alle im Rahmen des Women’s Writers Funds geteilten Daten unterliegen unseren Datenschutzbestimmungen.