Crusader Kings 3: Grand-Strategy-RPG knackt die zwei Millionen Marke

Eineinhalb Jahre nach Veröffentlichung im September 2020 hat das mittelalterliche Grand-Strategy-Rollenspiel Crusader Kings 3 (im Test; im aktuellen Spiele-Check) einen neuen Meilenstein erreicht: Mit jetzt zwei Millionen Verkäufen ist es einer der Paradox-Titel, die diese Marke am schnellsten erreicht haben. Nach dem bereits zum Release erhältlichen Fashion of the Abbasid Court und nach dem Northern Lords Flavour Pack ist kürzlich mit Royal Court die erste große Erweiterung erschienen, die nicht nur den königlichen Hof und Artefakte einführt sondern auch das Kulturspiel überarbeitet. Sie wurde bereits über eine Million Mal verkauft. GG-User Vampiro hat bereits über 30 Stunden Hof gehalten und wird euch von seinen Erlebnissen demnächst in einem User-Artikel berichten. Unter dieser News könnt ihr euch nochmal den Release-Trailer zur letzten Erweiterung anschauen.

Game Director Alex Oltner äußerte sich zum Verkaufserfolg und zur Zukunft von CK3 wie folgt:

Zwei Millionen verkaufte Exemplare ist ein riesiger Meilenstein für unser Crusader Kings-Team. Es ist ein enormer Vertrauensbeweis der gesamten Community und wir sind überglücklich, dass unsere Spiele so ein breites Publikum erreichen. Ich finde, das ist nicht nur gut für uns, sondern für Strategiespiele im Allgemeinen. Wir haben große Pläne für CK3 und es ist gut zu wissen, dass so viele Menschen diese Reise mit uns gehen möchten.

Bereits ab 29. März 2022 sollt ihr auch auf den Konsolen (Xbox Series X|S und Playstation 5) in die mittelalterliche Welt von Crusader Kings 3 abtauchen können. Der Titel ist bereits vorbestellbar und kann vorab geladen werden.