Stellaris: Neue Erweiterung Overlord angekündigt // Patch 3.4 "Cepheus"

PC XOne PS4 Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Paradox Interactive hat mit Overlord die kommende Erweiterung für Stellaris (zum aktuellen Test; zum aktuellen Spiele-Check) angekündigt. Overlord wird euch Zugang zu neuen Features bieten, die sich auf eine komplexe Verwaltung von intergalaktischen Imperien konzentrieren. Die Bandbreite reicht von spezialisierten Vasallen bis zu mächtigen, neuen Megastrukturen. Overlord bring auch neue Enklaven, neue Musik und gleich fünf neue Ursprünge sowie weitere Features. Ihr könnt die neuen Möglichkeiten dazu verwenden, um Ordnung in die Galaxie zu bringen oder sie in die Knie zu zwingen. Overlord wird in Kürze für die PC-Version von Stellaris erscheinen und vom kostenlosen Update 3.4 "Cepheus" begleitet werden. Die Aktualisierung enthält neue Inhalte und Anpassungen und wird vom Custodian-Team entwickelt, das das Ziel hat, Stellaris stetig zu verbessern.

Stephen Muray, Game Director von Stellaris bei Paradox Development Studio, äußerte sich wie folgt:

Die Geschichten, die unsere Spieler in den letzten sechs Jahren von Stellaris erzählt haben, versetzen uns immer wieder in Erstaunen. Wir haben gesehen, wie Imperien aufsteigen und fallen, sich vereinen und zerstören und offen oder verdeckt mit ihren galaktischen Nachbarn zusammenstoßen. Mit Overlord wollen wir den Spielern mehr Optionen und Möglichkeiten geben, ihre eigenen ‚Weltraumopern‘ zu verwirklichen, ein Universum voller großer Häuser oder zänkischer Vasallen aufzubauen und zu sehen, wie lange sie die Macht über das, was sie geschaffen haben, behalten können. Mehr Details darüber, was es bedeutet, ein galaktischer Overlord zu sein, werden wir bald bekanntgeben!

Den Ankündigungs-Trailer zu Overlord könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.