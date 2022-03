Die Kassen machen Elden Ka-tsching

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Teaser Elden Ring bricht alle Verkaufsrekorde der Dark-Souls-Serie. Seid ihr von Anfang an dabei oder wollt ihr dem Hype-Titel trotz mangelnder Begeisterung für Dark Souls eine Chance geben?

Nicht nur Jörg schlägt sich in Elden Ring tapfer durch die Zwischenlande. Obwohl der neueste Streich aus dem Hause FromSoftware nur im überschaubaren Maße den Einstieg für Neulinge leichter macht als die Dark Souls-Spiele, hat der Hype um Elden Ring auch zahlreiche neue Spieler in dessen offene Welt gelockt. Und das nicht zu knapp, hat Elden Ring doch schon innerhalb eines Monats mehr Einheiten abgesetzt, als Dark Souls 3 in vier Jahren.

Verratet uns in der untenstehenden Umfrage, ob auch Elden Ring spielt beziehungsweise spielen werdet. War das für euch sowieso gesetzt, weil ihr Soulsborne-Fans seid, habt ihr Elden Ring ausprobiert, obwohl ihr mit Dark Souls nicht warm geworden seid oder macht ihr einen großen Bogen um das herausfordernde Action-Rollenspiel? Stimmt definitiv auch ab, wenn ihr gerade nur aus Zeitmangel noch nicht zum Spielen kommt oder aktuell noch überlegt, Elden Ring eine Chance zu geben.

