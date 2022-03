Lesereise in die Vergangenheit

Teaser Heinrich Lenhardt und Jörg Langer ergründen mithilfe alter Hefte und dem GamersGlobal-Archiv, was die Spielerschaft vor 10, 20 und 30 Jahren beschäftigte.

Heinrich und Jörg kommen sich eine Stunde näher, diese Veränderung im Temporalfeld wirkt sich auch auf die Transistoren unserer Zeitmaschine aus. Beim Besuch in vergangenen Jahrzehnten beginnen wir diesmal in der grauen Power Play-Vorzeit und tasten uns in Zehn-Jahres-Schritten wieder an die Gegenwart heran. Dabei entdecken wir unscheinbare Debütspiele namhafter Studios (1992), verbringen Brückentage mit Captain Picard (2002) und verdauen den Abschluss der Mass Effect-Trilogie (2012). Vor dem Trip in die Vergangenheit beschäftigt uns die Gegenwart in Form von News-Meldungen, aktuellen Spielerlebnissen und einem Blick ins Posteingangsfach.

Die Spieleveteranen-Episode 12-2022 mit Heinrich Lenhardt und Jörg Langer hat eine Laufzeit von 1:44:08 Stunden.

0:00:15 News & Smalltalk

0:05:22 Der nächste Milestone kommt bestimmt – nur keine Hemmungen.

0:09:33 Gemischte News: Rund um Elden Ring, das bereits über 12 Millionen Käufer peinigt. Von SSIs klassischen »Gold Box«-D&D-Rollenspielen sind neue Steam-Editionen im Anmarsch.

0:20:41 Was haben wir zuletzt gespielt? Triangle Strategy , The Life and Suffering of Sir Brante , Horizon - Forbidden West und Vampire Survivors .

, , und . 0:35:54 Hörerpost von Alessandro Zecca und Andreas Wanda.

0:46:51 Zeitschriften-Zeitreise: März 2012, 2002, 1992