PM: Vampire: The Masquerade – Swansong: Gameplay-Video gibt Einblicke in das Story-RPG (Bigben Interactive)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Mit dem Release des narrativen RPGs Vampire: The Masquerade – Swansong in rund zwei Monaten veröffentlichen NACON und Big Bad Wolf heute ein neues Gameplay-Video zum Spiel. In dem Video erfahren die Fans mehr über die beispiellose Krise, die die Vampirgesellschaft Bostons heimsucht und bekommen Eindrücke vom Beginn dieser Situation.

Mysteriöse Attentäter haben die Bostoner Camarilla angegriffen – einen Geheimbund, dem die meisten Vampire der Stadt angehören. Galeb Bazory, Emem Louis und Leysha werden von Hazel Iversen beauftragt, die Identität der Angreifer und die Motive für den Großangriff herauszufinden. Der Auftrag ist einfach: infiltrieren, nachforschen und Antworten finden, notfalls mit übernatürlichen Kräften.

In bester Detektivmanier besuchen Fans auf der Suche nach wertvollen Hinweisen verschiedene Orte, lösen Rätsel und interagieren mit einer Vielzahl von Charakteren, um im Spiel voranzukommen. Aber genau wie in narrativen RPGs, einem Genre, das Big Bad Wolf in The Council bereits erkundet hat, bietet auch Vampire: The Masquerade – Swansongeine Vielzahl von Gameplay-Mechaniken.

Jeder der drei Helden hat einen Charakterbogen, der vollständig angepasst werden kann. So ist es möglich, ein Experte im Reden und der Überredungskunst zu sein und andere zu dominieren, oder es können die eigenen technischen Fähigkeiten ausgebaut werden, um Computer und Schlösser zu knacken. Die Helden haben auch ihre eigenen Vampirkräfte: die Disziplinen. Leysha kann zum Beispiel mit „Verdunkelung“ ihre Anwesenheit verbergen, Emem nutzt „Geschwindigkeit“, um sonst unzugängliche Orte zu erreichen, und Galeb macht andere zu seiner Marionette, indem er „Beherrschung“ anwendet.

Einige besonders zwielichtige NPCs lösen Konfrontationen aus, Kämpfe in Form von Dialogen, in denen Fans die richtigen Argumente finden und Fertigkeiten und Disziplinen einsetzen müssen, um die andere Person zu überzeugen, ihre Geheimnisse preiszugeben.

Die intensive Nutzung vampirischer Kräfte hat jedoch auch einen hohen Preis: den Hunger nach Blut. Wenn einem der Helden das Blut ausgeht, übernimmt die innere Bestie die Kontrolle und wirkt sich direkt auf die Handlungsmöglichkeiten aus. Um dies zu verhindern, ist es möglich, einem Menschen aufzulauern und sich von seinem Blut zu ernähren. Allerdings ist es wichtig, dass diese Aktion im Verborgenen geschieht, um die Maskerade aufrechtzuerhalten, das Vampirgesetz, das die Existenz der Kreaturen der Nacht vor den Menschen verbirgt.

Das Spiel enthält zudem geskriptete Action-Sequenzen in bestimmten Situationen, in denen es essenziell ist, trotz Zeitdruck einen klaren Kopf zu behalten und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Vampire: The Masquerade – Swansong ist ein narratives Spiel mit mehreren Handlungssträngen, in dem bestimmte Entscheidungen das Schicksal der Helden und der Bostoner Vampirgemeinschaft dauerhaft beeinflussen.

Vampire: The Masquerade – Swansong wird am 19. Mai 2022 für PC und Konsolen im Handel erscheinen.

Weitere Informationen zum Spiel werden in den nächsten Wochen bekannt gegeben, inklusive eines neuen Videos während der Future Games Show am 24. März 2022.