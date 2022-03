PM: Mitarbeiterinnen von Square Enix sprechen über den Woman's History Month, Repräsentierung und mehr (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Woman's History Month erinnert uns daran, den Beitrag zu feiern, den Frauen zu unserer Kultur und Gesellschaft leisten - und dazu gehören natürlich auch Games.

Square Enix - und unsere Fans - haben vielen außergewöhnlich talentierten Frauen so einiges zu verdanken. Sie hauchen unseren Spielen in allen Bereichen des Games-Business Leben ein, von der Entwicklung über das Marketing bis zur PR.

Zur Feier des Woman's History Month und dessen, was er repräsentiert, teilen Frauen bei Square Enix und unseren Studios Erfahrungen, Einblicke und Ratschläge aus einer immer noch zu großen Teilen von Männern dominierten Industrie - und sie sagen, was getan werden kann, um einen noch größeren Wandel zu bewirken.

kannst du uns ein bisschen was über dich und deine Rolle bei Luminous Productions erzählen?

Ich bin "Lightning Artist". Die Beleuchtung in Spielen zu machen ist toll! Man ist sowas wie die Beleuchterin einer Bühne, nur dass die Bühne hier ein Spielelevel oder eine Zwischensequenz ist. Du musst viel darüber nachdenken, wie sich die Spieler:innen fühlen sollen, wohin du ihre Aufmerksamkeit lenken und wohin du sie führen willst.

Bei _Forspoken _habe ich auch viel Zeit darauf verwendet, die Skyboxen zu erschaffen. In der Welt Athia gibt es so viele interessante Bereiche, mit jeder Menge Persönlichkeit, weshalb die Erschaffung der Himmel eine sehr aufregende Aufgabe ist!

Wie nahm deine Spielekarriere ihren Anfang?

Ich fing in der Filmindustrie an, als Lighting Technical Director bei Pixar. Aber ich wollte im Spielebereich arbeiten, seit ich diese Ballszene in FINAL FANTASY VIII gesehen hatte, den "Waltz for the Moon".

Viele Unternehmen wollten mich nicht anstellen, trotz meiner Vergangenheit als Filmbeleuchterin, weil mir die Erfahrung aus der Spielentwicklung fehlte. Aber ich blieb entschlossen, und mein Mann - ein Spielentwickler - schlug vor, dass wir gemeinsam Indie-Spiele machen könnten.

Und so schuf ich auf einem Global Game Jam 2010 mein erstes Spiel, und kurz darauf gründeten wir unser eigenes Indie-Studio und machten gemeinsam viele Mobilspiele. Wir tauchten sogar in einer Reality-TV-Show von IGN auf, die sich mit Spielentwicklung beschäftigte.

In dieser Zeit lernte ich viel über die Unity-Engine, und ich schuf mir eine starkes Spielegrafik-Portfolio. Schließlich bekam ich von Harmonix Music Systems einen Job als Lighting Artist angeboten - ich werde ihnen immer dankbar sein, dass sie mir die Türe zu einer professionellen Spielentwicklungskarriere geöffnet haben.

Was findest du am Women's History Month sinnvoll?

Der sinnvollste Teil des Women's History Month ist, dass man von den unglaublichen Frauen erfährt, die bei allem möglichen an vorderster Front stehen - von Spielen über Wissenschaft und Medizin bis zu zentralen Teilen der Weltgeschichte!

Ich finde es auch toll, wenn großartige Game-Programme vorgestellt werden, die sich an Frauen und Mädchen richten - zum Beispiel Girls Make Games oder der Pixelles Game Incubator in Montreal. Die Schülerinnen zu sehen, die aus diesen von mir hoch geschätzten Programmen hervorgehen, erinnert mich daran, inspiriert zu bleiben und große Träume zu verfolgen.

Ich hoffe, dass ich einmal ein Spielentwicklungs-Programm für Mädchen in Japan organisieren kann.

Welchen Rat würdest du anderen Frauen geben, die in der Spielindustrie Erfolg haben wollen?

Lasst euch von niemandem euer Feuer stehlen oder euch von eurem Plan abbringen, in die Industrie zu gehen.

Mehr denn je habt ihr die Macht in euren Händen, euer eigenes Schicksal zu bestimmen. Ihr könnt selbst viel über Spielentwicklung lernen und eure eigenen Spiele unter Einsatz von Engines wie UE5 oder Unity machen. Und es gibt unendlich viele Tutorials, die euch hier Starthilfe geben.

Falls ihr daran interessiert seid, im Marketing oder Community-Management zu arbeiten: Einige der freundlichsten und sympathischsten Menschen, die ich in diesen Rollen kennengelernt habe, sind Frauen. Und mit denen kommt man relativ leicht über Social Media in Kontakt - also baut eine Beziehung zu den Frauen auf, die ihr bewundert.

Scheut euch nicht, euch an Frauen zu wenden, die Rollen besetzen, an denen ihr interessiert seid! Wir sind häufig sehr erpicht darauf, anderen Frauen dabei zu helfen, in der Spielentwicklung Erfolg zu haben - oder sie wenigstens in die richtige Richtung zu schubsen!

Was kann deiner Meinung nach dazu beitragen, Geschlechterstereotypen abzubauen?

Erstens einmal, mehr Frauen aus verschiedenen Hintergründen und Erfahrungen dazu zu ermuntern, in die Industrie zu gehen. Je mehr Frauen in der Industrie und bei einem Unternehmen arbeiten, authentische Geschichten erzählen und ihre Erfahrungen mit Stereotypen abgleichen, desto weniger Geschlechterstereotypen werden wir in Spielen erleben.

Ich weiß, dass die Spielentwicklung gerade einen unglaublichen "Papa-Charakter"-Moment erlebt, und ich will mehr Mütter wie mich in der Industrie sehen, die ihre Einblicke teilen, wie man in Spielen authentische Mütter erschafft. Ich hoffe, dass wir irgendwann auch Mütter als Hauptcharaktere erleben!

Zweitens: Habt keine Angst, eure Meinung zu sagen! Ich bin so froh, bei einem Unternehmen wie Luminous Productions zu sein, wo ich sämtliche Bedenken artikulieren kann, die ich mit unseren weiblichen Charakteren habe, und ich fühle mich gehört und wertgeschätzt.

Es kann so beängstigend sein, etwas zu sagen, wenn das eigene Bauchgefühl sagt: "Hmmm... Das ist nicht richtig". Aber letztlich wollen alle ein wunderbares Spiel machen und dafür sorgen, dass Geschlechterstereotypen thematisiert werden, um Spiele besser und authentischer zu machen.

Welche inspirierende Frau bewunderst du?

Wenn ich alle anführen würde, dann kämen wir wohl auf eine mehrseitige Liste.

Ich glaube, dass die Mehrheit der Frauen, mit denen ich gearbeitet oder die ich in der Industrie getroffen habe, einen dauerhaften Eindruck bei mir hinterlassen und mich inspiriert hat, mehr von meiner Karriere zu wollen und eine bessere Entwicklerin und Kämpferin zu sein.

Die treibende Kraft für die Verbesserung meines Japanisch ist, dass ich mich besser mit den unglaublichen Frauen unterhalten kann, die bei Square Enix Japan arbeiten und die japanische Spieleindustrie formen. Ich glaube nicht, dass Spieler:innen und Entwickler:innen sich all dieser wunderbaren Frauen bewusst sind, die der Spieleindustrie in Japan ihren Stempel aufgedrückt haben!

Allgemein bewundere ich die Schauspielerin Geena Davis sehr, und alles, was ihre Stiftung für die Gleichstellung der Geschlechter in den Medien und für die Gleichberechtigung in der Unterhaltung tut. Im Ernst, geht mal auf Geena Davis Foundation und seht euch dort die Arbeiten zur Repräsentation von Geschlechterstereotypen in der Unterhaltung (einschließlich Games) an.

Das öffnet einem echt die Augen und dient als eine großartige Roadmap, Games, Film, Fernsehen usw. zu gleichberechtigten Orten zu machen.

Wie kann der Women's History Month Frauen inspirieren und unterstützen?

Ich glaube, dass der Woman's History Month eine konzentrierte Möglichkeit ist, Frauen dabei helfen, potenzielle Mentoren und Ressourcen kennenzulernen, die ihnen für ihre Entwicklung zur Verfügung stehen.

Ich würde mir allerdings wünschen, dass diese Bemühungen nicht auf einen Monat beschränkt wären! Es gibt zu viele großartige Frauen, die die Geschichte der Welt geformt haben und die aktuelle Generation in eine Zukunft der Gleichberechtigung führen, als dass sie in nur einen Monat passen.

Worauf bist du in deiner bisherigen Zeit bei Square Enix am meisten stolz?

Ich bin jetzt seit über zwei Jahren bei Luminous Productions und habe diese gesamte Zeit mit _Forspoken _verbracht - und ich muss sagen, dass dieses Spiel das Highlight meiner Karriere darstellen wird.

Bereits bei meinem ersten Bewerbungsgespräch, als ich die unglaubliche Riege von Tantas und unsere Heldin Frey kennenlernte, fühlte ich es tief im Inneren, dass ich Teil dieses Projekts sein musste. Eine der Säulen dieses Spiels ist, die authentische Geschichte einer modernen Frau zu erzählen, und ich bin so unglaublich glücklich, in jeder mir möglichen Form zu dieser Authentizität beizutragen.

Ich kann es überhaupt nicht erwarten, dass die Welt unser Spiel erlebt. Alle haben so hart daran gearbeitet, die matriarchalische Gesellschaft von Athia zum Leben zu erwecken, und ich hoffe, dass alle diese großartige Besetzung starker Frauen so sehr lieben, wie ich selbst!

kannst du uns ein bisschen was über dich und deine Rolle bei Square Enix erzählen?

Als Event-Managerin arbeite ich mit meinem Team mit all den verschiedenen Abteilungen zusammen, um verschiedenste physische und digitale Events vorzubereiten und durchzuführen.

Meine Familie stammt aus Puerto Rico, und ich bin in Kalifornien geboren und aufgewachsen. Neben Videospielen liebe ich auch das Theater und die darstellenden Künste. Ich bin mit Gesang und Tanz aufgewachsen und liebe es wirklich, kreativ zu sein.

Wie nahm deine Spielekarriere ihren Anfang?

Ich bin mit Videospielen aufgewachsen und die Marke FINAL FANTASY liebte ich ganz besonders.

Bevor ich in die Videospielindustrie kam, war ich Bühnenmanagerin für diverse Live-Produktionen und Spezialevents. Ich wollte immer aus meiner Spieleleidenschaft einen Beruf machen - da zu sein, wo ich heute bin, ist wirklich ein wahrgewordener Traum.

Was findest du am Women's History Month sinnvoll?

Was mich bei dem Gedanken an die tollen Frauen in unserer Geschichte immer inspiriert hat, ist, wie wohl sie sich dabei gefühlt haben, unbequem zu sein. Sie waren Pionierinnen, die trotz der Schwierigkeiten, mit denen sie konfrontiert waren, nicht aufgegeben haben.

Ich liebe den Ausdruck "Und trotzdem blieb sie hartnäckig", und so ist es wichtig für mich, immer für die Rechte und Gleichstellung von Frauen aufzustehen - und zwar nicht nur in diesem Monat, sondern das ganze Jahr hindurch.

Welchen Rat würdest du anderen Frauen geben, die in der Spielindustrie Erfolg haben wollen?

Mein bester Tipp ist immer: Seid einfach ihr selbst! Wenn Videospiele im Privatleben eure Leidenschaft sind, dann scheut euch nicht, das in eurem Bewerbungsschreiben zu sagen - die Spieleindustrie ist voll von Gleichgesinnten, die ebenso begeistert und engagiert sind!

Was kann deiner Meinung nach dazu beitragen, Geschlechterstereotypen abzubauen?

Es ist stets wichtig, den Geschichten von Leuten aus allen unterschiedlichen Lebensbereichen zu lauschen und nie damit aufzuhören, sich weiterzubilden.

Welche inspirierende Frau bewunderst du?

Ich LIEBE die ehemalige First Lady Michelle Obama!

Wie kann der Women's History Month Frauen inspirieren und unterstützen?

Was ich am Women's History Month sehr mag, ist, von anderen Menschen zu hören und etwas über ihre Lebenswege zu erfahren. Es gibt so viele großartige Frauen da draußen, die Unglaubliches tun, und es ist immer aufregend, etwas Neues zu lernen!

Worauf bist du in deiner bisherigen Zeit bei Square Enix am meisten stolz?

Einer meiner stolzesten Momente war die Vorbereitung des Starts der neuesten FINAL FANTASY XIV Online-Erweiterung Endwalker.

Unser Medienevent wurde digital abgehalten, was ein wenig anders war als in den vorhergehenden Jahren. Aber zu erleben, wie die Teams zusammenkammen, um ein wirklich aufregendes Event zustande zu bringen, war unglaublich inspirierend!

kannst du uns ein bisschen was über dich und deine Rolle erzählen?

Ich bin Associate Marketing Manager im Mobile Games-Team bei Square Enix America. Wir unterstützen diverse Marketing-Initiativen für einige der Mobilspiele im Portfolio von Square Enix.

Wie nahm deine Spielekarriere ihren Anfang?

In der Grundschule liebte ich Videospiele, besonders Square Enix-Titel wie KINGDOM HEARTS und FINAL FANTASY. Im College verfolgte ich zum ersten Mal die Video Game Awards, und ich realisierte, dass es im Gaming Möglichkeiten für eine berufliche Karriere gibt.

Nach dem Abschluss eines Marketingstudiums und der Arbeit als Square Enix-Standpersonal auf Events in meiner Freizeit hatte ich Verbindungen in die Industrie und bewarb mich für eine Position beim Mobile Games-Team von Square Enix - und habe seither nicht zurückgeblickt!

Welchen Rat würdest du anderen Frauen geben, die in der Spielindustrie Erfolg haben wollen?

Gebt euch nicht einfach zufrieden und scheut euch nicht, eure Meinung zu sagen.

Es ist ziemlich leicht, in einem "überfüllten Raum" unterzugehen, also scheut euch nicht, laut zu reden, damit ihr auch gehört werdet! Ich glaube, dass Frauen, die lautstark hinter ihren Gedanken und Meinungen stehen, negativ stigmatisiert sind. Und mit jeder Frau, die dieses Stigma ignoriert, können wir es meiner Meinung nach mehr und mehr aus der Welt schaffen.

Und auch wenn es wohl offensichtlich ist, denke ich, dass es wichtig ist, mit der Einstellung in den Tag zu gehen, dass jeder Tag eine Möglichkeit ist zu lernen, besser zu werden und zu wachsen.

Was kann deiner Meinung nach dazu beitragen, Geschlechterstereotypen abzubauen?

Mehr Frauen, und nicht-binären Menschen, die Möglichkeit zu geben, höhere Positionen zu besetzen.

Ein System zu unterstützen, das es Menschen leicht macht, Situationen zu melden, in denen sie aufgrund von Geschlechterstereotypen anders behandelt wurden.

Frauen jederzeit, und nicht nur während des Women's History Month, Anerkennung für die Leistungen in ihrer Rolle zu zollen - und nicht nur, weil sie Frauen sind.

Welche inspirierende Frau bewunderst du?

Jede einzelne Frau, mit der ich arbeite - und da gibt es so einige. Und ich bin stolz, das sagen zu können.

Wie kann der Women's History Month Frauen inspirieren und unterstützen?

Ich glaube, dass bereits die Tatsache, dass der Women's History Month existiert, fortwährend zeigt, dass unsere Leistungen der Anerkennung würdig sind.

Worauf bist du in deiner bisherigen Zeit bei Square Enix am meisten stolz?

Ich bin stolz, Teil eines Unternehmens zu sein, das nicht nur einen prominenten Platz in der Spielegeschichte einnimmt, sondern auch für das Unternehmen zu arbeiten, das meine Interessen und zweifellos auch meine Zukunft im Gaming geformt hat.

Ich bin auch extrem stolz, dass mein Team als ein Frauenteam gestartet ist. Wir haben so viele unglaubliche Dinge erreicht, und auch während unser Team wächst, bin ich stolz auf das, was wir erreicht haben und wie hart wir jeden Tag arbeiten.

Danke an alle, die mit uns ihre Gedanken zum Women's History Month, Square Enix und der Arbeit mit Videospielen geteilt haben.

Jede Frau im Unternehmen spielt eine unschätzbare Rolle dabei, euch mit unglaublichen Spielen zu versorgen, und leistet ihren Anteil daran, die Industrie zu einem großartigen Platz zum Arbeiten zu machen. Aber es gibt noch viel zu tun.

Größere Diversität und Inklusion kann Square Enix ebenso wie dem Gaming im Allgemeinen nur guttun - wenn ihr also daran interessiert seid, bei uns zu arbeiten, dann schaut doch auf unsere Jobseite, welche Möglichkeiten sich gerade bieten. Wir würden uns freuen, von euch zu hören!