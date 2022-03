PM: Gewinnt in unserem neuen Wettbewerb Voice of Cards-Goodies! (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Voice of Cards: The Forsaken Maiden ist ein ziemlich hübsches Spiel.

Das liegt zum Teil an der auf Karten basierenden Präsentation, die diesem schrägen Rollenspiel ein sehr taktiles, physisches Feeling verleiht. Aber das ist natürlich auch den absolut unglaublichen Illustrationen von Kimihiko Fujisaka zu verdanken, die gleichermaßen wunderschön gezeichnet und mit einer riesen Menge Persönlichkeit ausgestattet sind.

Natürlich sind viele von euch selbst ähnlich kreativ, weshalb wir euch zur Feier der Veröffentlichung des neuen Spiels die Möglichkeit geben wollen, eurer Kreativität freien Lauf zu lassen... und dabei einen großartigen Preis zu gewinnen!

In der vom Meer umtosten Welt von Voice of Cards: The Forsaken Maiden wird jede Insel vom Orden der Mikos und ihren Wächterdienern vor der Vernichtung beschützt. Im Verlauf eures Abenteuers trefft ihr auf ein paar dieser dynamischen Duos, beispielsweise die freigeistige Philia und ihren Begleiter Hyd.

Im Geiste dieses Spieles laden wir euch ein, eine Artwork zu schaffen, die eine Miko und ihren Begleiter zeigt. Ihr müsst keine Charaktere aus dem Spiel verwenden - wir wollen, dass ihr eurer Fantasie freien Lauf lasst, und zwar ganz unabhängig von euren künsterlischen Fähigkeiten.

Vom Entwicklerteam werden fünf Gewinner:innen ausgewählt, und alle erhalten sie ein umwerfendes "Voice of Cards: The Isle Dragon Roars"-Metallic-Kartenset mit Charakteren dieses Spiels - den Protagonisten Mar und Melanie!

Um beim Wettbewerb dabei zu sein, müsst ihr eure Artwork via Twitter oder Instagram posten, markiert das Ganze mit @SquareEnix und fügt die Hashtags #VoiceOfCards und #TheForsakenMaidenContest hinzu. Im Ernst: Vergesst die Hashtags nicht!

Am Wettbewerb teilnehmen können Leute aus den USA, Kanada (außer Quebec), Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Finnland, Schweden, Österreich, Spanien, Norwegen und Australien.

Er findet statt vom 18. März bis zum 11. April 2022. Anschließend werden 5 Gewinner:innen vom Entwicklerteam gezogen und von uns kontaktiert, damit wir das Set an sie verschicken können.

Wir wünschen euch viel Glück und Erfolg mit euren künstlerischen Aktivitäten und können kaum erwarten, zu sehen, was ihr euch alles einfallen lasst!