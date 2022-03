Get Even: Bandai Namco verschenkt Steam-Keys des Psycho-Horror-Spiels

PC XOne PS4

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Get Even ab 29,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Der Publisher Bandai Namco verschenkt ab sofort bis zum 21. März Steam-Freischaltungen für Get Even (im Test, Note: 7.0), der Mischung aus Walking Simulator, Schleich-Spiel mit Shooter-Passagen und Psycho-Horror, wie es Thomas Schmitz in seinem Test beschreibt.

Wie so oft, ist das Geschenk aber an Bedingungen geknüpft. Ihr müsst sowohl einen Bandai Namco- als auch einen Steam-Account besitzen (oder euch dort neu anmelden) und anschließend beide Konten miteinander verknüpfen. Habt ihr das getan, könnt ihr euch auf der Aktionsseite für eine Freischaltung des Spiels registrieren. Nach Ablauf der Aktion sollte das Spiel dann euch gehören.

Zur Einstimmung könnt ihr euch am Ende dieser News den Trailer zum Spiel ansehen.