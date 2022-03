PM: STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN in den Worten seiner Schöpfer (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN ist da - und wenn ihr eine typische FINAL FANTASY-Erfahrung erwartet, dann habt ihr eure Rechnung ohne Jack gemacht.

Also ohne Jack Garland, um genau zu sein, den Protagonisten dieses brutalen neuen Action-RPGs von Square Enix und Team Ninja. Als Jack erkundet ihr wunderschöne Landschaften und kämpft gegen grausame FINAL FANTASY-Gegner, um letztlich den ultimativen Feind zu besiegen: Chaos.

Zur Feier der Veröffentlichung des Spiels haben wir Producer Jin Fujiwara und Director Daisuke Inoue gebeten, uns einen finalen Überblick über das Spiel zu geben und mit uns die Visionen zu teilen, die sie bei diesem Spiel hatten - vom Kampf bis zur Taktung des Gameplays.

STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN erzählt von Jack und seinen vier Kameraden auf ihrer Mission, Chaos zu vernichten und die Dunkelheit zu vertreiben, die sich über das Königreich Cornelia gelegt hat.

Auf Bitte des Königs und der königlichen Familie macht sich die Gruppe auf, die korrumpierten Kristalle Cornelias wieder zum Strahlen zu bringen. Dabei werden die Protagonisten vom wachsenden Wunsch angetrieben, Chaos zu besiegen - selbst wenn sie nicht unbedingt verstehen, warum.

Während sie Gegner um Gegner überwinden, beginnen die Leute zu hoffen, dass sie es hier womöglich mit den sagenhaften Kriegern des Lichts zu tun haben - mit Erlösern, die von einer antiken Prophezeiung vorhergesagt wurden. Doch noch kann sich niemand die Wahrheit vorstellen, die sich bald herauskristallisieren soll...

Das Entwicklerteam wollte eine deutlich andere Geschichte erzählen als in einem klassischen FINAL FANTASY-Spiel. Das manifestiert sich auf mehrere Arten - am deutlichsten wohl darin, dass Held Jack gegen Ende nicht unbedingt auf der Seite der Engel steht...

Die zentrale Geschichte von STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN ist eine fantasievolle Neuinterpretation, wie ein gewisser Boss aus dem allerersten FINAL FANTASY womöglich seinerzeit seinen Weg eingeschlagen hat.

Wir haben das Spiel so gestaltet, dass man sich problemlos mit dem Verfolgen der zentralen Story vergnügen kann. Aber verstreut lassen sich auch einige Berichte finden, die einen in die Welt und ihre Geschichte eintauchen lassen. Und das bedeutet, dass man fühlen kann, wie sie mit der FINAL FANTASY-Serie verknüpft ist.

STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN ist ein gewagtes Spiel in der Weise, wie es einen "Schurken" ins Rampenlicht stellt, der die Welt aus einer komplett anderen Perspektive sieht als die "Krieger des Lichts" aus früheren Spielen.

Ich hoffe, dass viele Spieler sich von dieser neuen Richtung fesseln lassen!

Nicht nur die Story macht einiges neu, auch das Gameplay schlägt mutig eine neue Richtung innerhalb der FINAL FANTASY-Serie ein.

Statt auf bedächtige, Befehls-basierte Kämpfe zu setzen, lässt euch dieses Spiel Kopf voraus in die Action springen. Ihr nehmt es in brutalen Begegnungen mit Horden von Gegnern auf, wobei eure Reflexe und Fertigkeiten ebenso wichtig sind wie eure Kampfstrategie.

Es soll eine sehr andere Erfahrung für FINAL FANTASY-Fans sein, aber eine, von der die Entwickler hoffen, dass sie von ihnen angenommen wird.

STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN ist ein authentisches Actionspiel, das ganz anders als alle FINAL FANTASY-Spiele bislang ist. Und mit einem Bösewicht als Protagonisten zeichnet es auch eine dunklere Welt.

Wenn ihr schon andere FINAL FANTASY-Titel gespielt habt, dann seid ihr euch vielleicht ein bisschen unsicher bezüglich dieser neuen Richtung. Wenn ihr allerdings das Spiel erlebt, dann bin ich mir sicher, dass ihr fühlen werdet, dass es sich hier ganz unverkennbar um ein FINAL FANTASY handelt.

Ihr werdet das anhand der verwickelten Geschichte feststellen, die sich um den Protagonisten Jack dreht und die gleichermaßen tragisch und hoffnungsvoll ist. Ihr werdet FINAL FANTASY auch in den Dungeons wiederentdecken, die frühere Höhlen der Serie als Motiv verwenden, im Job-System und auch in vielen anderen Aspekten des Spiels.

STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN ist ein Action-Rollenspiel - aber es gibt kein Feature, das euch erlaubt, die Zeit anzuhalten, während ihr den passenden Befehl wählt. Das Spiel wurde so gestaltet, dass es mittels einer Echtzeit-Herangehensweise abgeschlossen werden kann.

Die Rollenspielelemente machen den Weg durch das Spiel einfacher, indem sie euch erlauben, einen eigenen Charakter-Build zu finden - von der Wahl der Ausrüstung bis zum Aufbohren von Werten wie eurer elementaren Ausrichtung.

Die Stärke eures Charakters fußt auf eurer Fähigkeit, die Situation zu lesen und in Sekundenbruchteilen Entscheidungen zu treffen. Ihr beobachtet die Bewegungen des Gegners und bestimmt den besten Augenblick zum Angriff - oder beschließt, euch zu verteidigen oder auszuweichen.

Gleichzeitig haben wir das Spiel so gestaltet, dass sich eure Charakterwerte erhöhen, wenn ihr einen Job entdeckt, den ihr mögt, und mächtigere Ausrüstung sammelt, die zu diesem Job passt. Das macht es euch dann einfacher, im Spiel voranzukommen.

Ihr lernt, wie ihr Gegner durch reine Action-Taktiken besiegt, indem ihr Ausrüstung zum Pushen eurer Werte sammelt oder euch sogar bessere Sachen selbst herstellt. Außerdem werdet ihr noch länger spielen können, dank eines härteren Schwierigkeitsgrads, der nach Abschluss des Spiels freigeschaltet wird.

Der Action-lastige Ansatz des Spiels macht STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN zu einer unheimlich befriedigenden und direkten Erfahrung. Es gibt hier viel zu erleben, mit einer langen Story, einer Menge Jobs zum Ausloten und Aufleveln, einem soliden Crafting- und Individualisierungssystem und vielem mehr.

Die Entwickler wollten sicherstellen, dass die Spieler:innen ihre meiste Zeit damit verbringen, nun ja, zu spielen.

Obwohl wir FINAL FANTASY ORIGIN ein Action-RPG nennen, wurde die generelle Struktur des Spiels mit viel Augenmerk darauf konstruiert, dass es die Taktung eines Actionspiels hat. Nicht zuletzt, weil Team Ninja an der Entwicklung beteiligt war, und dieses Studio sich bei der Schaffung solcher Spieleerfahrungen hervortut.

Wir haben die Struktur der Zwischensequenzen und ähnlicher Elemente absichtlich weniger wortreich gestaltet als in anderen FINAL FANTASY-Spielen, was bedeutet, dass ihr die Hauptstory in flottem Tempo durchspielen könnt.

Wenn ihr der Hauptstory in vernünftiger Geschwindigkeit folgt, dann solltet ihr in etwa 40 Spielstunden das Ende erreichen.

Doch natürlich gibt es auch Gameplay-Elemente, bei denen ihr tiefer schürfen könnt. Das Job-System beispielsweise, eines der legendären Systeme der FINAL FANTASY-Serie, wurde in eine neue Form weiterentwickelt, die nur in einem Actionspiel realisiert werden kann.

Es gibt 27 verschiedene Jobs! Ihr könnt an denen feilen, die am besten zu eurem Spielstil passen, oder ihr entscheidet euch, sie alle zu meistern - die Möglichkeiten sind grenzenlos!

Zudem gibt es Nebenmissionen, die von der Hauptstory unabhängig sind, und dank der Möglichkeit, Ausrüstung in der Schmiede zu individualisieren, könnt ihr potentiell ewig spielen.

Wenn ihr vertraut mit Action-Rollenspielen seid, dann wisst ihr, dass sie herausfordernd sein können. Gegner sind gefährlich und können schwere Treffer landen - und zu lernen, solche Gefahren und Schwierigkeiten zu überwinden, belohnt einen enorm.

Diese Erfahrung ist zwar in STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN präsent, aber es soll trotzdem jedermann seinen Spaß mit dem Spiel haben. Aus diesem Grund gibt es mehrere Schwierigkeitsoptionen, die euch das Spiel auf eure Wünsche zuschneiden lassen - ob ihr nun einen entspannten Ritt durch die Story erleben wollt oder etwas, dass euch gewaltig auf die Probe stellt.

Viele Leute betrachten STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN womöglich als strapaziöses Actionspiel, aber es kann auch auf anderen Schwierigkeitsstufen gespielt werden.

Die entspannteste davon ist STORY. Hier können Spieler:innen, die mit Action-Gameplay nicht allzu vertraut sind, die Geschichte erleben und trotzdem die Action genießen, die ja den größten Reiz des Spiels ausmacht.

Und Spieler:innen, die sich herausfordernder Action stellen wollen, dürfte die Wahl der Schwierigkeitsgrade ACTION und HART ordentlich Befriedigung verschaffen.

Eine weitere Möglichkeit, den Herausforderungen dieser gefährlichen Reise entgegenzutreten, ist, Verstärkung mitzubringen. STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN unterstützt die Kooperation von bis zu drei Spieler:innen und lässt euch online Teams bilden, um die weitläufigen Gebiete des Spiels zu erkunden.

Trotz der Härte der Spielwelt wollte das Team, dass die Online-Erfahrung so einladend wie möglich ist.

Koop-Modi in dieser Art von Action-Rollenspielen sind oft ein bisschen einschüchternd - man will erst loslegen, wenn man ein gewisses Können erreicht hat.

Allerdings haben wir STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN mit allen möglichen Arten von Jobs ausgestattet, es können also auch Leute, die nicht so Action-erfahren sind, spielen und dabei Spaß haben.

Es gibt beispielsweise Unterstützer-Jobs wie Weiß- oder Rotmagier, die euch erlauben, eurer Gruppe den Rücken zu stärken. Die Flexibilität des Gameplays erlaubt individuellen Spieler:innen, die Jobs zu entdecken, die ihnen am besten taugen, und bewusst eine Gruppe zu bilden, die ihnen erlaubt, ihre ausgewiesene Rolle zu erfüllen.

Vielen Dank an Fujiwara-san und Inoue-san. STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN ist jetzt erhältlich für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC via Epic Games Store.

Wir hoffen, dass ihr Spaß mit diesem aufregenden neuen FINAL FANTASY-Abenteuer habt.