Hogwarts Legacy: Gameplay und Infos vom State of Play

Erscheint im Winter 2022

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Gestern strahlte Playstation eine weitere Folge der Präsentationsreihe State of Play aus, die sich voll und ganz um Hogwarts Legacy von Avalanche und Warner Brothers Games drehte. In der viertelstündigen Präsentation gab es einen Einblick in die Spielwelt, Gameplay-Elemente und einen Releasezeitraum: Hogwarts Legacy soll im Winter 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und auch Switch erscheint. Letztere Version wird durch das FAQ auf der offiziellen Seite bestätigt. Da kein entsprechender Hinweis aufgeführt ist, scheint es sich bei der Switch-Fassung nicht um eine Cloud-Variante zu handeln.

In Hogwarts Legacy erstellt ihr euch eine eigene Schülerin beziehungsweise einen Schüler, der ungewöhnlicherweise erstmals im fünften Schuljahr (also mit ungefähr 15 Jahren) als Außenseiter nach Hogwarts kommt. Wie das bei Spielercharakteren so oft vorkommt, ist euer Alter Ego noch etwas besonderer als alle anderen und zwar könnt ihr uralte unbekannte Magie verwenden, die Hogwarts durchströmt und die nicht einmal die Lehrer dort so richtig verstehen. Dazu werdet ihr in die Machenschaften des Gnomen-Rebellen Ranrok hineingezogen, der eine lose Allianz mit einer Gruppe Schwarzmagier um den Schuft Victor Rookwood eingeht. Da Hogwarts Legacy im späten 19. Jahrhundert angesiedelt ist, begegnen euch nicht auf jedem Schritt bekannte Gesichter aus dem Harry Potter-Universum, allerdings ist der fast kopflose Nick schon deutlich länger tot und so könnt ihr unter anderem diesem bekannten Geist über den Weg laufen.

Ihr werdet die berühmte Schule für Zauberei ausführlich erkunden können und Kenner der Bücher werden auch Orte wiedererkennen, die es in den Verfilmungen nicht zu sehen gab. Dazu kommen noch ganz neue Ecken, so wie ihr außerhalb der heiligen Hallen nicht nur das nahe Umland und die Stadt Hogsmeade zu Gesicht bekommt, sondern Entwickler Avalanche euch in eine größere Welt mit vielen eigenständigen Schauplätzen entlässt, inklusive kleiner Ortschaften und Dungeons.

In Hogwarts werdet ihr einem der vier Häuser der Schule beitreten, Freundschaften schließen und am Unterricht teilnehmen, um so an euren Fähigkeiten in Verteidigung gegen die dunklen Künste, Trankbrauen, Besenflug und mehr zu feilen. Dazu erhaltet ihr eine eigene Basis in Form des Raums der Wünsche, der euch Stationen bietet, um eure Ausrüstung zu verbessern, phantastische Tierwesen aufzupäppeln sowie Zutaten anpflanzen und Tränke brauen – bei letzterem war ein Timer zu sehen, laut dem eine Pflanze bis zur Ernte noch 25 Minuten benötigte.

Die Kämpfe erinnerten an die Verfilmungen: Bunte Lichter fliegen umher und werden pariert. Ihr könnt Gegner jedoch auch durch die Luft und auf den Boden schleudern oder explodierende Fässer nach ihnen werfen. Auch heimlichere Vorgehensweisen mit temporärer Unsichtbarkeit und Erstarrungszaubern aus dem Hinterhalt waren zu sehen. Nicht zuletzt beherrscht ihr ein paar besondere Tricks durch euren Draht zur uralten Magie. Passend dazu wird es in dem Open-World-Spiel eine Reihe von Talentbäumen geben, um verschiedene Aspekte eurer Figur zu stärken.