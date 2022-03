Community-Projekt: Galerie+ mit euren 10/10-Spielen

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Es kann wieder losgehen mit einem neuen Community-Projekt! Dank eurer regen Teilnahme an der Diskussion zu der vorigen News zur Wahl eines Themas haben wir jetzt einen recht guten Eindruck, welche Themen Anklang finden. Das erste Projekt, das wir auf die Beine stellen wollen, ist eine Galerie+ zu den Spielen, die euch persönlich die Höchstnote 10/10 wert sind.

Die Idee kam ursprünglich nach dem Test von Cyberpunk 2077 und den darauf folgenden Diskussionen auf. Was bedeutet eine Höchstwertung - muss ein Spiel perfekt sein? Kann Perfektion überhaupt erreicht werden? Oder reicht eine einzigartige Spielerfahrung? Da gibt es sicher sehr unterschiedliche Meinungen, auf die wir uns freuen. Ihr könnt die Benotung frei interpretieren - ob es ein Lieblingsspiel sein soll, oder eines, das ihr für objektiv besonders gelungen haltet. Wenn euch mehrere Titel einfallen, wäre es natürlich besonders interessant, einen ungewöhnlicheren vorzustellen.

Teilnehmen könnt ihr mit diesem Online-Formular, das wie immer von ChrisL bereitgestellt wurde - vielen Dank! Euch stehen 1800 Zeichen und ein Screenshot zur Verfügung, um euer Spiel vorzustellen. Als Einsendeschluss peilen wir im Moment Samstag, den 9.April an. Damit wir den Überblick behalten, meldet bitte eure Teilnahme kurz im Forums-Thread an (am einfachsten, nachdem ihr euren Beitrag abgeschickt habt). Bitte nennt dabei noch nicht den Namen des Spiels, über das ihr schreibt.

Viel Spaß beim Schreiben, und im Voraus danke an alle, die teilnehmen möchten!