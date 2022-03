PM: Jetzt lässt sich bei Square Enix-Spielen richtig sparen! (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Liebt ihr Schnäppchen? Liebt ihr Spiele? Liebt ihr Spiele-Schnäppchen?

Wir haben gute Neuigkeiten für alle Schnäppchenjäger: Es gibt gerade einen heftigen Square Enix-Sale, bei dem einige unserer größten und besten Titel massiv günstiger sind - zum Beispiel FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE, Marvel’s Guardians of the Galaxy und viele mehr!

Lest weiter und erfahrt von einigen der besten Deals, die ihr momentan machen könnt - und wo!

Bitte beachtet: Alle hier genannten Details waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Um die gerade aktuellen Preise zu erfahren und herauszufinden, in welchem Zeitraum genau der Sale stattfindet, solltet ihr auf https://deals.square-enix-games.com/ gehen.

Dieses hochgelobte Rollenspiel interpretiert das originale FINAL FANTASY VII und sein legendäres Midgar-Setting auf modernen Plattformen neu.

Ihr spielt als Cloud Strife, ein fähiger Söldner, der sich gegen die Shinra Electric Power Company stellt, die den Planeten ruiniert - doch hier lauert etwas erheblich Größeres.

Das Spiel bietet ein großartiges Kampfsystem, das Echtzeitaction mit menübasierten Befehlen verquickt sowie eine epische Story mit einigen der beliebtesten Charaktere der Spielegeschichte... und es sieht auch noch wunderhübsch aus! Nicht ohne Grund wurde dieser Titel bei den 2020 Game Awards als "Bestes RPG" ausgezeichnet.

Neben der orginalen PS4-Veröffentlichung ist auch die PS5-Version FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE im Sale. Dieser Titel erweitert das Spiel um verbesserte Beleuchtung, die Wahlmöglichkeit zwischen samtweichem 60-FPS-Gamesplay und atemberaubender 4K-Auflösung sowie eine Extra-Episode: FF7R EPISODE INTERmission!

Macht euch bereit für eine wilde Reise durch den Kosmos mit Marvel’s Guardians of the Galaxy.

In diesem Solo-Abenteuer spielt ihr als Peter 'Star-Lord' Quill, macht beim Kampf gegen eure Feinde Gebrauch von den Kräften eures Teams intergalaktischer Außenseiter, bahnt euch einen Weg durch vielfältige Umgebungen und rettet - vielleicht - die gesamte Galaxie.

Das hier ist ein episches Abenteuer, mit rasantem Gameplay, einem großartigen 80er-Soundtrack und einer unvergesslichen Story - das Spiel wurde bei den 2021 Game Awards mit dem Preis für die "Beste Geschichte" ausgezeichnet.

Und wo das Spiel nun 50% günstiger ist, ist jetzt die perfekte Zeit gekommen, es endlich selbst zu erleben!

Dieses narrative Abenteuer steckt voller Emotionen.

Alex Chen ist eine junge Frau mit einem Geheimnis - sie besitzt die Fähigkeit, die Gefühle der Menschen in Form farbiger Auren zu sehen und mit ihnen zu interagieren. Sie empfindet diese Kraft lange als "Fluch", aber als ihr Bruder bei einem scheinbaren Unfall stirbt, wird sie der Schlüssel, um die Wahrheit herauszufinden.

In der Rolle von Alex formen eure Entscheidungen die Story und eure Beziehungen zu diversen Bewohnern des pittoresken Städtchens Haven Springs. Denkt dran - in Life is Strange gibt es keine richtigen oder falschen Entscheidungen. Ihr schreibt eure eigene Geschichte!

Eine definitiv gute Entscheidung könnt ihr aber doch treffen, und zwar genau jetzt: Geht zur Deals-Seite und holt euch das Spiel mit bis zu 50% Rabatt!

Dieses brutal befriedigende Actionspiel kann solo in Angriff genommen werden oder mit bis zu drei Spieler:innen - immer aber werdet ihr eine konstante Achterbahnfahrt erleben!

Der Planet Enoch sollte eigentlich ein neuer Anfang für die Menschheit sein, tatsächlich könnte er ihr aber ein Ende bereiten. Eine mysteriöse Anomalie hat sich breitgemacht, Technologie zerstört, die Kreaturen des Planeten mutiert und die Leute an den Rand des Abgrunds getrieben.

Als ein Outrider müsst ihr eine bunte Vielfalt an Waffen und Kräften nutzen, um euch durch verdorbene Landschaften zu schlagen und einen Funken der Hoffnung zu finden.

Dank der Fähigkeiten der Action-Experten von People Can Fly ist der Kampf in Outriders rasant, wuchtig und ohne Ende fesselnd. Hier ist Angriff die beste Verteidigung - eure Gegner zu töten ist der beste Weg, um euch zu heilen. Und dank der kurzen Abklingzeiten eurer Kräfte werdet ihr ermuntert, jedes euch zur Verfügung stehende Werkzeug zu nutzen.

Zudem ist das Spiel mit Inhalten vollgepackt - neben einer ausgedehnten Kampagne mit tonnenweise Nebenquests gibt es auch eine gewaltige Menge Endgame-Inhalte, die über das "New Horizon"-Update ins Spiel gekommen sind. Und außerdem ist noch die neue "Worldslayer"-Erweiterung auf dem Weg, die euch noch mehr zu tun geben wird!

Dieses superstylishe Rollenspiel schickt euch in eine Welt, die voll ist von faszinierenden Charakteren, gefährlichen Monstern und einigen der heißesten Klamotten auf dieser Seite der Tokyo Fashion Week.

Die Story dreht sich um einen jungen Mann namens Rindo. Was zunächst wie ein weiterer normaler Tag in Shibuya erscheint, wird total schräg, als Rindo auf der berühmten Shibuya-Kreuzung in einen Psychokampf gerät.

Schnell realisiert er, dass er und sein Freund Fret Teil des Reaper-Spiels geworden sind - eines verzweifelten Kampfes um Leben und Tod im Shibuya-Untergrund.

Mit unglaublicher Musik, schnellen und dynamischen Kämpfen und einer wuchtigen Story bekommt ihr hier eines der besten Rollenspiele der jüngsten Zeit serviert. Und wenn ihr die Veröffentlichung im vergangenen Jahr verpasst habt, dann ist jetzt der perfekte Augenblick gekommen, mit diesem Titel loszulegen.

Dieses unglaubliche Action-Rollenspiel nimmt euch mit zu Orten, die ihr nicht erwarten würdet - selbst wenn ihr mit den einzigartigen Empfindsamkeiten seines Schöpfers YOKO TARO vertraut seid.

Die Geschichte dreht sich um einen jungen Protagonisten, der verzweifelt nach einem Weg sucht, seine Schwester von einem Leiden zu erlösen, die als die Schwarzschrift-Krankheit bekannt ist. Nachdem er auf das mürrische sprechende Buch Grimoire Weiss trifft, macht er sich auf die Suche nach den "Versiegelten Versen", die ihr Leben retten könnten.

Bei dem Spiel handelt es sich um eine aktualisierte Version des zuvor Japan-exklusiven NieR Replicant, das mit verbesserter Grafik, zusätzlichen Inhalten und einem verbesserten Kampfsystem ausgestattet wurde.

Übrigens: Auch das hochgepriesene NieR:Automata ist aktuell mit 50% Rabatt im Sale!

DUNGEON ENCOUNTERS ist ein frischer und gefeierter neuer Dungeon-Crawler-Ansatz, der euch in das Herz eines geheimnisvollen Labyrinths voller Monster, Hindernisse und Überraschungen schickt.

Eure Aufgabe ist es, eine Expedition in die gefährlichen Tiefen anzuführen - aber das ist leichter gesagt als getan. Mit 99 Ebenen, die allesamt vollgestopft sind mit grausamen Monstern und gefährlichen Fallen, bedarf es planvollen Vorgehens und strategischen Denkens, um zu überleben.

An der Entwicklung dieses Spiels waren einige klangvolle Namen beteiligt! Als Game Director agierte Hiroyuki Ito - man kennt ihn als Game-Designer bei FINAL FANTASY VI und FINAL FANTASY XII und Entwickler des originalen "Active Time Battle"-Systems von FINAL FANTASY IV. Dieses System hat er auch für DUNGEON ENCOUNTERS herangezogen und verfeinert!

Produziert wurde der Titel von Hiroaki Kato, der auch bei FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE und FINAL FANTASY TACTICS A2 Grimore of the Rift als Producer auftrat. Die beeindruckenden Charakterdesigns stammen von Ryoma Ito, der an Spielen wie FINAL FANTASY Tactics Advance, FINAL FANTASY XII: Revenant Wings oder Heroes of Mana gearbeitet hat.

Kein Wunder also, dass die Kritik das Spiel in höchsten Tönen lobt! Und mit bis zu 30% Rabatt könnt ihr bald auch selbst in diesen Chor miteinstimmen.

Voice of Cards ist eine neue RPG-Serie, in der sämtliche Elemente durch Karten repräsentiert werden.

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars ist jetzt zum ersten Mal im Sale, und zwar mit einem Rabatt von bis zu 25%. Dieses entspannte RPG spielt in einer Welt der Gefahr und des Mysteriums. Ihr begleitet den Protagonisten auf einem Abenteuer, dessen Ziel der Sieg über einen Drachen ist, der Land und Leute bedroht - und vielleicht sichert ihr euch im Verlauf des Ganzen ja auch immense Belohnungen.

Mit einem unterhaltsamen Kampfsystem, das von Pen&Paper-Rollenspielen inspiriert ist, einer wundervollen Ästhetik dank der Illustrationen von Kimihiko Fujisaka (Drakengard-Serie), unglaublicher Musik von NieR-Komponist Keiichi Okabe und seinem trockenen Humor ist dieses Spiel ein Titel, den RPG-Fans nicht verpassen sollten!

Holt euch Voice of Cards: The Isle Dragon Roars (bis zu 25% Rabatt)

Dies sind nur einige der verblüffenden Angebote im Square Enix Sale! Außerdem sind Serien wie Tomb Raider, Deus Ex, FINAL FANTASY und weitere reduziert. Ab auf unsere DEALS-Seite, für den kompletten Überblick!