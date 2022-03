The Quarry: Macher von Until Dawn zeigen neues Horrorspiel

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Supermassive Games und 2K haben heute das Horror-Adventure The Quarry offiziell angekündigt. Die Macher von Until Dawn und der Dark Pictures Anthology (der jüngste Teil House of Ashes im Test) bleiben dabei ihrem Metier der filmischen Adventures treu: Wieder geht es um eine Gruppe Menschen, die in ein typisches Horrorfilm-Szenario gerät und eure Entscheidungen an Schlüsselstellen bestimmen, wie viel Figuren das Ende lebend erreichen. Wie zu letzten bei den Spielen der Dark Pictures Anthology wird es zudem wieder möglich sein, Online und im lokalen Koop mit anderen zu spielen.

Konkret geht es um neun Teenager, die nach dem letzten Tag im Sommercamp Hackett's Quarry noch eine Nacht in der dortigen Hütte bleiben und feiern. Wie ihr im unten eingebundenen Trailer seht, wurden sie deutlich davor gewarnt, nachts die Hütte zu verlassen, aber schlechte Lebensentscheidungen sind Brot und Butter im Horror-Genre. Folglich werden die Jugendlichen bald von blutrünstigen Anwohnern und Schlimmerem gejagt.

Wie schon bei den vorherigen Titeln des Studios wurden diverse Schauspieler für The Quarry verpflichtet. Darunter Ted Raimi, David Arquette (Scream) und Ariel Winter (Modern Family).

The Quarry erscheint am 10. Juni 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S.