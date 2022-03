Hard West 2: Spiel für 2022 angekündigt, Closed Beta startet heute

PC

"Der Wilde Westen trifft auf Xcom", so beschrieb unser Autor Stephan Petersen 2015 den Erstling (zum Test von Hard West). Der Nachfolger von des Spezial-Publishers Good Shepherd Entertainment und des polnischen Studios Ice Code Games soll nun alles besser machen und auch die Dämonen nicht vergessen, die schon dem Vorgänger szenariotechnisch anreicherten.

Nun ist der Nachfolger "noch für dieses Jahr" angekündigt worden, außerdem startet heute eine geschlossene Beta-Phase (bis 7.4.22), zu er ihr euch anmelden könnt.



Inhaltlich geht in Hard West 2 um eine "Geisterbahn" (einen Zug mit sprichwörtlichem Horrorkabinett, wenn wir die Pressemitteilung richtig verstehen), die vom Trickbetrüger Gin Carter geplündert wird. Zumindest versucht er es mit seinem kleinen Trupp Gleichgesinnter, und wünscht sich bald, er hätte das unterlassen. Denn bald muss er in typischer Firaxis-Rundentaktik-Manier gegen lebende und tote Mächte kämpfen.

Neu in Hard West 2 soll unter anderem der "Bravado"-Status sein, der einen "aggressiveren Ansatz im Kampf bietet": Der Held stürzt sich aus der Deckung und reiht mehrere Kills aneinander, um den Bravado-Status zu verlängern. Mittels "Spielkarten" kann man die Pokerhand der Truppe verbessern und sie außerdem mit stärkeren Waffen oder Sprengstoff ausstatten. Zu dieser Truppe gehören neben Revolverhelden auch teleportierende Hexen und andere mysteriöse Wesen – über ein Entscheidungssystem soll sich die Loyalität der Mitstreiter anheben lassen. Trotz des Rundentaktiksystems sollen die Kämpfe sehr dynamisch wirken und auch berittene Kämpfe und Zugüberfälle umfassen.

Das charakterorientierte und storylastige Spiel wird von englischen Sprechern wie Kevin Conroy (Batman: The Animated Series), Darien Sills-Evans (Days Gone) und Adam Gifford (The Colony) vertont sowie von BAFTA-Gewinner Jason Graves (Dead Space, Tomb Raider) musikalisch untermalt.

Den Reveal-Trailer findet ihr im Anschluss.