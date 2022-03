PM: Babylon’s Fall – 10 Dinge, die ihr über das Spiel wissen solltet (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Platinum Games geht mit Babylon’s Fall erstmals neue Wege und verbindet die langjährige Actionspiel-Erfahrung des Studios mit den Elementen eines Online-Multiplayer-Titels, damit ihr nun auch gemeinsam mit bis zu drei weiteren Freunden das Abenteuer bestreiten könnt. Das Spiel entstand gemeinsam mit Publisher Square Enix, die zuletzt im Jahr 2017 mit dem Team von Platinum Games an NieR:Automata gearbeitet haben. Nun ist also Babylon’s Fall im Handel erschienen, weshalb wir euch heute 10 Dinge vorstellen möchten, die ihr vor dem Start unbedingt wissen solltet.

Euer Charakter gehört zu einer kleinen Gruppe von Auserwählten, die würdig sind, um als Wächter die Aufgaben in der Welt von Babylon’s Fall zu erfüllen. Das Hauptziel ist es, die Spitze des Turm von Babel zu erreichen. Ganz so einfach wird das aber nicht. Ihr müsst auf eurem Weg verschiedene Ebenen erklimmen, in denen euch viele Feinde und Bossgegner erwarten, die euer Weiterkommen verhindern möchten.

Wächter zeichnen sich durch den Gideon-Sarg auf dem Rücken aus, der während einer Zeremonie angebracht wurde. Nur wer stark genug ist, wird diesen Akt auch überleben. Der Sarg spielt eine zentrale Rolle in Babylon’s Fall und bringt eurer Figur einige Fähigkeiten bei, die euch beim Aufstieg helfen werden.

In den kommenden Monaten wird Babylon’s Fall um zahlreiche Updates erweitert, die viele neue Inhalte in den Online-Multiplayer-Titel bringen werden. Unter anderem stehen weitere Spielmodi, Waffentypen und natürlich auch Geschichten auf dem Plan. Zusätzlich will das Team brandneue Fraktionen in das Spiel bringen.

Für weitere Abwechslung sollen besondere Events sorgen, bei denen es zu Kollaborationen mit anderen Titeln kommen wird – beispielsweise mit NieR: Automata. Ein Ende ist dadurch noch lange nicht in Sicht. Alle anstehenden Updates werden komplett kostenlos für euch bereitstehen. Babylon’s Fall ist ab sofort für PlayStation 5 und PlayStation 4 im Handel oder im PlayStation Store erhältlich.

Testet die Demo

Ihr könnt in derDemo von Babylon’s Fallbereits die ersten Ebenen betreten und das gewohnt dynamische Kampfsystem alleine oder kooperativ mit bis zu drei weiteren Wächtern ausprobieren. Euer Fortschritt in der Demo kann in die Vollversion des Spiels übernommen werden!

Vor dem Beginn eurer Reise habt ihr in der Charaktererstellung die Wahl zwischen drei Fraktionen, die sich im Verlauf des Spiels etwas voneinander unterscheiden werden. Im Detail handelt es sich dabei um spezielle Fähigkeiten, die exklusiv an eine Fraktion von Babylon’s Fall gebunden sind.

Wenn ihr euch mitten ins Gefecht stürzen wollt, solltet ihr den Huysier-Wächter wählen, der sich durch schnelles Gameplay und hohen Schaden auszeichnet – wie man es zum Beispiel auch von NieR: Automata kennt. Wächter der Agavier-Fraktion übernehmen die Tank-Rolle in Babylon’s Fall. Entscheidet ihr euch für einen Geleilion-Charakter, fokussiert ihr euch vor allem auf Fernangriffe und das Abschwächen eurer Gegner.

Bei den Waffen müsst ihr hingegen nicht wählerisch sein. Hier könnt ihr euer Arsenal ganz nach euren Wünschen kombinieren und sogar vier Waffen gleichzeitig nutzen. Insgesamt fünf Kategorien stehen hier zur Verfügung – Schwerter, Bögen, Hämmer, Stäbe und Schilde.

Während ihr zwei Waffen für einen leichten und schweren Angriff ausrüstet, werden die anderen beiden Kampfgeräte für besondere Spezialfähigkeiten genutzt. So lösen Hämmer etwa einen mächtigen Gigantenstampfer aus, Schilde beschützen euch in einem großflächigen Bereich vor gegnerischen Angriffen und dank der Phantomschnitt-Fähigkeit der Schwerter, schweben zusätzliche Klingen um eure Figur herum, die weiteren Schaden verursachen.

Neben der Hauptaufgabe in Babylon’s Fall, gibt es noch weitere Aktivitäten, die ihr euch anschauen solltet. So schaltet ihr nach einiger Zeit die sogenannten Scharmützel und Belagerungen frei, bei denen es sich um härtere Herausforderungen handelt. Dafür werdet ihr jedoch mit tollem Loot belohnt, der euch für zukünftige Quests verstärken wird.

Ganz nebenbei lassen sich auch Missionen und Aufträge erfüllen, die ihr durch das Erreichen bestimmter Voraussetzungen abschließen könnt. Darunter befinden sich unter anderem auch tägliche und wöchentliche Aufgaben, die euch mit verschiedenen Gegenständen belohnen. Darüber hinaus sammelt ihr Kampfpass-Punkte, die für den Kampfpass-Fortschritt der laufenden Saison wichtig sind.

Wie bereits erwähnt, könnt ihr die Quests von Babylon’s Fall mit drei weiteren Freunden bewältigen oder auf die Unterstützung von Wächtern aus aller Welt setzen. Die komplette Reise an die Spitze des Turms ist im Koop spielbar. Gerade bei den Aufgaben im Endgame von Babylon’s Fall ist Hilfe durchaus willkommen. Kombiniert eure Fähigkeiten, um es mit den Gegnern aufzunehmen!

Entscheidend für die Stärke eures Charakters ist der Kraftlevel. Jede Waffe sowie jedes Rüstungsteil haben einen solchen Wert, der euch einen allgemeinen Überblick gibt, wie stark der entsprechende Gegenstand ist. Der Durchschnitt eurer Ausrüstung ergibt schließlich den Kraftlevel.

Vor dem Start einer Quest bekommt ihr immer den Hinweis, welcher Kraftlevel für die anstehende Aufgabe empfohlen wird. Achtet hier immer darauf, damit ihr nicht komplett chancenlos im Kampf seid. Natürlich hat jeder Gegenstand noch weitere Werte, die ihr euch anschauen solltet. Für den Anfang macht es jedoch Sinn, den Fokus auf den Kraftlevel zu legen.

Haltet die Augen offen, wenn ihr euch durch die Ebenen von Babylon’s Fall bewegt. Hinter jeder Ecke könnten euch Kisten mit Loot oder auch große Mengen an Muscheln erwarten, mit denen ihr bei den Händlern verschiedenste Dinge kaufen könnt. Versucht also nicht so schnell wie möglich von A nach B zu kommen und nehmt euch Zeit, um die Spielwelt genau unter die Lupe zu nehmen.

Euer Handeln als Wächter im Kampf wird immer beobachtet. Die einzelnen Quests sind in Kapitel unterteilt, bei denen ihr gebündelt auf mehrere Gegner treffen werdet. Abhängig von eurer Leistung werdet ihr am Ende des Kapitels mit Punkten bewertet. Je höher dieser Wert ist, desto wertvoller ist die Medaille, die ihr im Anschluss erhaltet. Gelingt es euch sämtliche Abschnitte einer Quest mit Reinplatin abzuschließen, erhaltet ihr eine Zusatzbelohnung für eure Bemühungen.

Platinum Games hat sich bei der Grafik von Babylon’s Fall vom Stil früherer europäischer Ölgemälde inspirieren lassen. Auch bei der Erzählung der Geschichte ist der künstlerische Einfluss zu sehen. Bestimmte Momente der Story werden auf Leinwände gemalt, die dann durch die Stimmen der Figuren zum Leben erweckt wird. Zudem haben sich die Entwickler musikalisch für eine mittelalterliche Atmosphäre entschieden.