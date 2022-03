PM: Hard West 2 angekündigt – übernatürliches Strategie-Sequel soll noch 2022 erscheinen – geschlossene Beta startet heute (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Good Shepherd Entertainment & Ice Code Games enthüllen Hard West 2, das noch dieses Jahr für PC erscheint

– Der Wilde Westen und das Okkulte kollidieren – in einer übernatürlichen Fortsetzung des erfolgreichen rundenbasierten Strategiespiels – geschlossene Beta von Hard West 2 startet heute und geht bis zum 7. April – Anmeldungen ab sofort möglich –

AMSTERDAM – 17. März 2022 – Good Shepherd Entertainment und Ice Code Game haben Hard West 2 enthüllt, die lang erwartete Fortsetzung des rundenbasierten Strategiespiels aus dem Jahr 2015, das im amerikanischen Wilden Westen spielt und von mehr als einer halben Million Spielern und Spielerinnen gespielt wurde. Hard West 2 setzt in jeder Hinsicht neue Maßstäbe, mit dem einzigartigen neuen Bravado State, der einen aggressiveren Ansatz im Kampf bietet. Die weitläufige, charakterorientierte Geschichte des Spiels wird von den Sprechern Kevin Conroy (Batman: The Animated Series), Darien Sills-Evans (Days Gone, League of Legends) und Adam Gifford (The Colony, Batman: Hush) zum Leben erweckt. Die Musik stammt vom BAFTA-Award-Gewinner Jason Graves (Dead Space, Tomb Raider) und die Geschichte wurde vom Origins-Award-Gewinner und New York Times-Bestsellerautor Matt Forbeck (Deadlands) mitgeschrieben.

Enthüllungs-Trailer:

Hard West 2 bietet eine klassische Westernwelt mit einer übernatürlichen Wendung, in der Legenden von einer sprichwörtlichen und schwer fassbaren Geisterbahn erzählen, die ein Kopfgeld auf Gold aussetzen soll. Doch als der erstklassige Trickbetrüger Gin Carter den Transport überfällt, entdeckt er, dass dieser „Geisterzug“ seinem Namen buchstäblich gerechnet wird! Nun muss Gin eine Gruppe seltsamer Gesetzloser anführen und den Teufel durch ein von der Dunkelheit heimgesuchtes Land jagen – wobei er sowohl gegen lebende als auch gegen untote Mächte kämpfen muss.

Die Features im Überblick:

Hard West 2 erscheint voraussichtlich noch in diesem Jahr für PC. Um mehr über das Spiel zu erfahren und sich für die geschlossene Beta (die von heute bis zum 7. April läuft) anzumelden, besucht man einfach www.hardwestgame.com und schließt sich der Community auf Facebook , Discord und Reddit an.

Über Good Shepherd Entertainment

Good Shepherd Entertainment ist ein preisgekrönter Videospiel-Publisher, der sich der Schaffung langfristiger Partnerschaften verschrieben hat, die hochkarätige, qualitativ hochwertige Unterhaltung hervorbringen. Good Shepherd hat eine starke globale Präsenz aufgebaut und Dutzende von Hits für verschiedene Plattformen entwickelt, veröffentlicht und vermarktet, darunter Monster Train, die Transport Fever-Serie, Phantom Doctrine, Hard West und das von der Kritik gefeierte John Wick Hex.

Good Shepherd kann auf jahrzehntelange Erfahrung zurückgreifen und bietet sein Know-how und sein Netzwerk aus preisgekrönten Autoren, Musikern und kreativen Köpfen sowie den Zugang zu IPs der Popkultur. www.GoodShepherd.games

Über Ice Code Games

Ice Code Games ist ein polnisches Indie-Spielentwicklungsstudio mit Sitz in Warschau. Seit seiner Gründung hat es mehrere Spiele entwickelt und veröffentlicht, darunter ein Cyberpunk-RTS über Sekten. Vor kurzem ging das Unternehmen an die polnische Börse und arbeitet an mehreren Spieleentwicklungs-Tools. Ice Code Games besteht aus einem erfahrenen Team von Fachleuten mit Erfahrung in der Produktion von Spielen, die von Indie bis AAA reichen. https://IceCode.games