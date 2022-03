PM: ID@Xbox Showcase mit /twitchgaming (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Der diesjährige Showcase von [email protected] und /twitchgaming liefert brandneue Trailer, spannende Gameplay-Details, Ankündigungen für den Game Pass, Interviews mit Entwickler*innen und exklusive Informationen zu Titeln, die schon bald auf Xbox erscheinen werden.

Immortality ist eine interaktive Filmtrilogie von Sam Barlow, dem Schöpfer von Her Story. Im Spiel gehst Du der Frage nach, was mit Marissa Marcel geschah. Um das herauszufinden, erforschst Du die Aufnahmen ihrer verlorenen Filme. Das Spiel erscheint im Sommer 2022 für Xbox Series X|S und im Xbox Game Pass.

In Flintlock, einem neuen Open-World-Action-RPG von den Macher*innen von Ashen, treffen mächtige Götter auf gefährliche Waffen. Begleite Nor und ihren mysteriösen Begleiter Enki durch das letzte Gefecht der Menschheit. Das Abenteuer beginnt 2022 auf Xbox Series X|S und Xbox One – außerdem ist das Spiel ab Tag eins im Game Pass erhältlich.

In Cursed to Golf kommt es auf jeden Schlag an. Auf Dich warten wahnwitzige Gefahren, übernatürliche Power-Ups und eine geballte Ladung Spielspaß. Gelingt Dir die Flucht aus dem Höllenfeuer des Golfsports oder wirst Du für immer zum Golfen verdammt sein?

Du bist neu an der Escape Academy, an der vielversprechende Schüler*innen zu ultimativen Escape-Room-Expert*innen ausgebildet werden. Spiele Dich durch mehr als ein Dutzend Räume, die von erfahrenen Escape Room-Expert*innen entworfen wurden.

Du kannst die Escape Academy entweder allein oder im Multiplayer-Modus mit Freund*innen durchlaufen und das sowohl online als auch per Splitscreen. Auf dem Campus der Escape Academy triffst Du auf Deine Dozent*innen sowie Kommiliton*innen – einige mit interessanten Geheimnissen. Die Musik und das Sounddesign vom einzigartigen Doseone (Gang Beats, Sludge Life, Disc Room, Enter the Gungeon) runden das interaktive Escape-Abenteuer ab. Verfügbar ist das Spiel auch im Game Pass.

Whalefall nimmt Dich mit in eine High-Fantasy-Welt, die von Der Herr der Ringe, der Suikoden-Serie und den Final Fantasy-Spielen inspiriert ist. Auf dem einzigartigen Kontinent Osfeld wechselt die wirtschaftliche und politische Macht alle hundert Jahre – nämlich dann, wenn einer der mystischen Wale stirbt und zu Boden stürzt.

Die Körper dieser Wesen bergen wirtschaftliche, technologische und militärische Möglichkeiten und schüren dem Kampf um deren Überreste. Als oberste*r Befehlshaber*in der Armeen von Riverwatch klärst Du ein finsteres Komplott, das zum Ziel hat, die legendären Kreaturen zu töten und die Welt ins Chaos zu stürzen.

In diesem ultimativen Pixel-Abenteuer prallen Pro Wrestling und RPG-Fantasie aufeinander. Macho Man Randy Savage, Andre the Giant und viele andere Ikonen weisen Dir den Weg zu ewigem Ruhm jenseits des Rings.

Neben diesen Ankündigungen für den Game Pass gibt es noch weitere Titel, die Du im Auge behalten solltest:

Tunic ist ein isometrisches Action-Adventure, in dem Du die Wildnis erkundest, Monster bekämpfst und Geheimnisse lüftest. Du spielst als kleiner Fuchs in einer großen Welt voller Mysterien. Tunic ist ab sofort auf Xbox Series X|S, Xbox One und im Xbox Game Pass erhältlich!

Sei dabei, wenn Grammy-Preisträger und Rap-Royal T-Pain in Crusader Kings III die Geschichte neu schreibt. Die utopische Vision wird gestört, als die Dynastie Seiner Majestät auf überraschenden Widerstand stößt. Auch Du kannst der Geschichte Deinen persönlichen Stempel aufdrücken, wenn Crusader Kings III am 29. März im Xbox Game Pass erscheint.

Der junge Schwertkämpfer Hiroki hat seinem sterbenden Meister geschworen, seine Stadt und seine Liebsten vor allen Bedrohungen zu schützen. Konfrontiert mit einer Tragödie und an seine Pflicht gebunden, muss der einsame Samurai die Grenze zwischen Leben und Tod überwinden, um zu sich selbst zu finden. Das Spiel erscheint im Frühjahr 2022 auf Xbox Series X|S, Xbox One sowie im Game Pass.

Außerdem wurden während des Showcase zwei supercoole Montagen präsentiert:

Die Fellow Traveller Game Pass-Montage vereint vier spannenden Spiele, die ab Tag eins im Xbox- und PC Game Pass erhältlich sind.

Das [email protected] Spring Games Spotlight rückt außerdem mehr als 40 neue Spiele für Xbox in den Fokus. Wenn Du mindestens 50 Euro für einen der unten aufgeführten Titel ausgibst, erhältst Du dafür 5.000 Microsoft Rewards-Punkte.

Hier die vollständige Liste:

Du hast den Showcase von [email protected] und /twitchgaming verpasst? Dann schau Dir unter diesem Link die Aufzeichnung an. Folge außerdem den offiziellen Kanälen auf Twitter, YouTube, Instagram, Discord und Twitch, um keine News rund um den [email protected] mehr zu verpassen. Die wichtigsten News zum Xbox Game Pass findest Du auf dem gleichnamigen Twitter– und Instagram-Kanal.