Starfield: Video zur Design-Philososphie // Sneak Peak auf Begleiter

PC Xbox X

Bethesda hat zum kommendem SF-Rollenspiel Starfield ein neues Video aus der Reihe Into the Starfield mit fünfeinhalb Minuten Laufzeit veröffentlicht.

Entgegen der alten Geschichtenerzähler-Maxime "show don't tell" wird wenig (und vor allem Konzeptzeichnungen) gezeigt, aber ihr könnt lauschen, wie Game Director Todd Howard, Design Director Emil Pagliarulo, Lead Quest Designer Will Shen und Lead Artist Istvan Pely diverse Themen zur Entwicklung von Starfield anreißen: Die Design-Philosophie hinter dem RPG, die großen Fraktionen des Universums, Charakter-Erstellung und Dialog. Zudem gibt es einen kurzen ersten Blick auf den Roboter-Begleiter VASCO in Spielgrafik.

Starfield erscheint am 11.11.22 für PC und Xbox Series X|S.