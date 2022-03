Sniper Elite 5 erscheint am 26. Mai 2022 // Neuer Trailer

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Reebellion hat mit einem neuen Trailer verraten, dass Scharfschützen-Ass Karl Fairburne am 26. Mai 2022 in Sniper Elite 5 zurückkehren wird. Der Shooter wird für PC im Epic Games Store, auf Steam und über den Windows Store erhältlich sein und für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen. Dazu ist der Titel ab Launch im Xbox Gamepass enthalten.

Sniper Elite 5 versetzt euch nach Frankreich im Jahre 1944. Die Achsenmächte müssen sich auf den Rückzug einstellen und verbreiten Terror. Doch ein ominöses Projekt Kraken könnte das Blatt zugunsten der Nazis wenden, was Protagonist Fairburne nicht zulassen will. Also schleicht ihr erneut durch die Welt und trefft die Feinde mit Scharfschützengewehren an empfindlichen Stellen, was die drastische X-Ray-Killcam zelebriert.

Vorbesteller können zudem in der Zusatz-Mission Wolf Mountain in guter Serientradtion bei der Gelegenheit auch mal wieder Hitler töten.