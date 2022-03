Elden Ring: Patch 1.03 repariert kaputte Quests und bringt neuen NPC

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Mit Patch 1.03 ist ein erstes großes Update für Elden Ring (im Test) erschienen. Die Aktualisierung bringt eine lange, lange Reihe an Balance-Änderungen ins Spiel (so lassen unter anderem entsprechende Gegner nun häufiger Schmiedesteine fallen und bei einigen Zaubern wurden die Kosten gesenkt sowie der Schaden erhöht) und nimmt sich außerdem vielen kleinen und großen Bugs an.

Zu den wichtigsten Fixes gehört wohl die Komplettierung von unvollständigen Quests. Besonders die Quest um die Figur Nepheli Loux machte die Community lange wahnsinnig. Durch die nebulöse Natur von Quests in den Titeln von From Software gab es lange keinen Weg festzustellen, dass die Geschichte dieser Figur zuvor ins Leere lief und so suchte die Community wochenlang nach dem richtigen Trigger, ehe sie die Quest als unvollendet aufgab. Laut den Patchnotes wurde sowohl die Nebenaufgabe um Nepheli und zwei andere Figuren um neue Phasen erweitert, ebenso die Quest der Figur Diallos.

Auch ein komplett neuer NPC, Jar-Bairn, hat den Weg in die Zwischenlande gefunden. Dazu lassen sich die Standorte von NPCs samt Namen nun auf der Karte markieren und es gibt neue Möglichkeiten, um KI-Helfer im Kampf zu beschwören. Außerdem erklingt nun in manchen Arealen der Zwischenlande nachts eine andere Hintergrundmusik.

Weitere wichtige Reparaturen sind die Behebung eines Fehlers bei einer Anrufung, durch den Griefer andere Spieler im PvP so lange in einer endlosen Todesanimation festhalten konnten, wie sie wollten und die komplette Entfernung einer nicht verwendeten Rüstung, die Cheater aber aus den Spieldateien wiederherstellten und Mitspielern im Multiplayer ins Inventar schmuggelten, worauf diese zu unrecht vom Anti-Cheat-System als Betrüger markiert mit einem Softban belegt wurden.