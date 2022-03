Dying Light 2: Neue Parkour-Herausforderungen veröffentlicht

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Techland veröffentlichte bereits am 14. März 2022 einen neuen Hindernis-Kurs im Central Loop der virtuellen Stadt des Zombie-Action-Titels. Wenige Tage später sind nun vier weitere Parkour-Herausforderungen hinzugefügt worden.

Ebenfalls in Central Loop stellt der Kurs "Suspension of Disbelief" eure Wandlauf-Fähigkeiten auf die Probe. In Old Villedor soll der Kurs "Grakour" euer grundlegendes Parkour-Können abfragen. Bei "Stroll on the river" könnt ihr euch am Fluss nasse Füße holen, während es in "My Whole World is a Glider" in luftige Höhen geht.

Laut der Roadmap von Entwickler Techland wird das Spiel im Mai um ein zweites Set an Parkour-Herausforderungen ergänzt. Im April wird es dagegen Events rund um Zombie-Mutationen geben, während der erste Story-DLC für Juni angekündigt ist. Auch darüber hinaus will das Studio für längere Zeit Dying Light 2 mit kleinen und großen DLC erweitern.