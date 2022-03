Tunic ab sofort auf PC, Xbox und im Game Pass verfügbar // Launch-Trailer

PC XOne Xbox X MacOS

Im Rahmen der E3 2017 wurde das Action-RPG Tunic (im GC-Angespielt-Bericht) zum ersten Mal vorgestellt. Nach langer Entwicklungszeit ist das isometrische Action-Adventure ab sofort auf PC, Xbox One, Xbox Series X|S sowie im Xbox Game Pass verfügbar. Der Download beträgt circa 3 GB.

In Tunic steuert ihr einen kleinen Fuchs und erkundet ein uraltes Königreich, in dem an Zelda erinnernde Rätsel und Kämpfe auf euch warten. Überall in der Welt gibt es Seiten mit Anleitungen zu finden, die euch als "Handbuch" beim Lösen der Rätsel und Entschlüsseln der Geheimnisse helfen. Einen Eindruck vom Spiel vermittelt euch der offizielle Launch-Trailer unter dieser News.