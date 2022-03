PM: Spring Sale im Ubisoft Store bietet bis zu 75 % Rabatt (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 16. März 2022 – Derzeit läuft im Ubisoft Store der Spring Sale. Bis zum 31. März, 11 Uhr bietet der Sale bis zu 75 % Rabatt auf ein breites Angebot verschiedener beliebter Spielreihen und Titel, wie Far Cry 6 und Assassin’s Creed Valhalla. Neben digitalen PC-Spielen bietet der Ubisoft Store in dieser Zeit auch rabattierte Titel für PS5, PS4, Xbox und Switch sowie diverse Merchandise-Produkte. Außerdem können alle mit dem Code FRESH15 zusätzliche 15 % Rabatt* auf den Warenkorb erhalten. Außerdem finden alle 48 Stunden ein neuer Flash Sale statt, in dem ein Spiel besonders stark reduziert ist.Den Anfang macht die Rainbow Six Extraction Deluxe Edition mit 35 % Rabatt. Alle Angebote sind hier zu finden.

Highlights im Überblick

Liebhaber von Open Worlds und Geschichte kommen beim Spring Sale auf ihre Kosten. Eine Reise zurück zu den Wikingern schenktAssassin’sCreedValhalla, in welchemSpieler:innenin die Rolle vonEivorschlüpfen und die historische Umgebung Norwegens und Englands erkunden können.DieAssassin’sCreedValhallaStandardEdition ist bereits ab 24,00 € erhältlich, mit der Warenkorb-Rabattierung sogar für nur 20,40 €. Ideal um die Spielebibliothek zu erweitern, gibt eshier im offiziellen Ubisoft Storeauch weitere Angebote zumAssassin’sCreed-Universum.

Für Fans und Interessierte der beliebten Far Cry-Reihe gibt esunter anderem den neuesten Titel Far Cry 6im Angebot, der auf der fiktiven Insel Yara angesiedelt ist. Die Deluxe Edition, welche das Hauptspiel plus Ultimate-Paket enthält, ist aktuell für 40,00 € statt für 79,99 € erhältlich. Mit dem Code FRESH15 reduziert sich der Preis nochmals auf satte 34,00 €.

Für Fans von Aufbauspielen gibt es das preisgekrönteAnno 1800. Mit diesem könnenSpieler:innensich eineindividuelleStadt nach ihren Vorstellungen bauen und müssen dabei die Wirtschaft sowie die Beziehungen zu ihren Konkurrenten im Auge behalten.Anno 1800ist während des Sales für 20,40 € erhältlich. Alle Angebote zu Anno 1800 sindhierzu finden.

Wer sich gerne auf ein actiongeladenes taktisches Koop-PvE-Erlebnis stürzen möchte, kann sich über Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction freuen. Der neuste Titel der Tom Clancy-Reihe ist im Spring Sale für 22,09 € erhältlich.

Zusätzlich 20% auf den Warenkorb mit dem Ubisoft Treueprogramm:

Mit dem Ubisoft Treueprogramm imUbisoft Storebesteht immer die Möglichkeit, 100 Units gegen zusätzliche 20% Rabatt auf den gesamten Warenkorb einzutauschen. Ausgenommen sind Ingame-Währungen, das Ubisoft+ Abonnement und physische Produkte (Bücher, Comics u.Ä.). Mehr Informationen dazu unterhttps://ubisoftconnect.com/de-DE/shop-discount/.

*Ausgeschlossen sind virtuelle Währungen, Vorbestellungen sowie das Ubisoft+ Abonnement. Das Angebot ist nicht kombinierbar mit dem Treueprogramm und schließt zudem Assassin’s Creed: Die Zeichen Ragnaröks aus.