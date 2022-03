Tencent wird Mehrheitseigner von Rime-Entwickler Tequila Works

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der chinesische Superkonzern Tencent hat einmal mehr zugeschlagen und die Mehrheitsanteile eines weiteren Entwicklerstudios übernommen. Dieses Mal hat es Tequila Works erwischt, die vor allem durch Rime bekannt sein dürften. Aber auch The Sexy Brutale, Gylt und Song of Nunu - A League of Legends Story wurden von der Schmiede (mit)produziert.

Der CEO von Tequila Works, Raúl Rubio, begründet die Quasi-Übernahme folgendermaßen:

Zwölf Jahre lang hat Tequila Works mit viel Leidenschaft hochqualitative Spiele entworfen, die unsere persönlichen Leidenschaften und für uns wichtige Themen widergespiegelt haben. Es gibt aber ein Limit dabei, wie groß man alleine werden kann.

Luz Sancho, die im Vorstand von Tequila sitzt, betont, dass die Partnerschaft mit Tencent Zugang zu Ressourcen erlaube, den man sonst nicht gehabt hätte. Das chinesische Unternehmen betont, dass man eng mit den Entwicklern zusammenarbeiten wolle, um ihre Visionen weiterhin umsetzen zu können.